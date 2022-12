‘สืบศิษฏ์’ ชี้ ‘เมืองดานัง’ โกยรายได้แสนล้าน ถึงเวลาไทยสนับสนุนเมืองรอง ปั้นสวนสนุกระดับโลกของตัวเอง

นายสืบศิษฏ์ ศานติศาสน์ ผู้เชี่ยวชาญการค้าการลงทุนไทย-อาเซียน คณะกรรมการเศรษฐกิจทีมกรณ์ จาติกวณิช เผยแนวคิดผ่านเฟซบุ๊ก สืบศิษฏ์ ศานติศาสน์ - คิดแบบ Global Citizen เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 โดยมีใจความว่าใครจะนึกว่าแค่สวนสนุกแห่งเดียวจะสามารถ...ดึงยอดนักท่องเที่ยวให้โตได้กว่า 17 เท่า เพิ่มรายได้เข้าเมืองกว่า 8 เท่า แถมยังดึงนักลงทุนจากทั่วโลกได้อีกมหาศาล...แต่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้ว และวันนี้ผมจะเล่าว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสไปพักผ่อนที่เมืองดานัง ซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญของเวียดนามกลางตอนใต้ที่มีประชากรอยู่ประมาณ 1.2 ล้านคน ย้อนกลับไปเมื่อปี 1858 เมืองนี้เคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสครับ และเมื่อปี 1919 เจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสได้สร้าง ‘Bana Hills’ หรือเมืองสไตล์ฝรั่งเศส ขึ้นมาบนเขา Truong Son หวังใช้เป็นที่พักผ่อนตากอากาศสำหรับนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส แต่ทว่า การเดินทางที่แสนลำบาก ถนนหนทางที่แคบและซิกแซ็กไปมากว่าจะไปถึงยอดเขาได้ ทำให้สถานที่แห่งนี้ไม่เป็นที่นิยมในสมัยนั้นจนกระทั่งปี 2007 คณะกรรมการประชาชนเมืองดานัง (Danang People’s Committee) ได้มีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาเมืองดานังที่เคยถูกมองว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวราคาถูกให้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศที่หรูหราและสะดวกสบาย (Luxury Tourism) จึงได้ชักชวนให้กลุ่มบริษัท Sun World ซึ่งปัจจุบันเป็นเครือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามเข้ามาลงทุนปลุก Bana Hills ที่ถูกลืมให้ตื่นขึ้นมาใหม่ โดยเสนอให้ความช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ทางการลงทุนต่างๆ โดยเครือ Sun World ได้ลงทุนระบบ Cable Car เพื่อใช้ขึ้นสู่ยอดเขาและเปิดใช้ในปี 2013 ทำให้การเดินทางไปที่ Bana Hills สะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยได้ถูก Guinness World Record ยกให้เป็น Cable Car แบบ Non-Stop ที่ยาวที่สุดในโลกด้วยความยาวเกือบ 6 กิโลเมตร นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาจุดท่องเที่ยวต่างๆ ขึ้นมาใหม่ ทั้งหมดด้วยเม็ดเงินกว่าสองหมื่นล้านเหรียญสหรัฐ จนทำให้ Bana Hills ในปัจจุบันกลายเป็น 1 ใน 11 สถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย ได้รับรางวัล Asia’s Leading Theme Park หลายปีติดต่อกัน และนี่คือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของเมืองเมืองนี้ครับต้องบอกว่า ก่อนที่ Bana Hills จะถูก Renovate ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ เมืองดานังเคยเป็นเมืองชนบทเล็กๆ ที่เงียบสงบ เรียกได้ว่าหลังสามทุ่มตัวเมืองแทบเงียบสงัด เพราะร้านค้าต่างๆ ก็ต่างปิดไฟเก็บของกลับบ้าน ไม่มีถนนเลียบชายฝั่งสวยงามอย่างทุกวันนี้ บริการต่างๆ มีไม่ทั่วถึง ในหนึ่งปีมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพียงไม่กี่หมื่นคนและในหมู่คนเวียดนามเองก็ไม่ได้นิยมที่จะมาท่องเที่ยวเท่าไหร่นัก เมืองดานังถูกมองเป็นเพียงแค่ทางผ่านเพื่อไปเมืองเว้ ไปเมืองฮอยอัน แต่เมื่อ Bana Hills ได้ถูกนำมาเปิดใหม่อีกครั้ง เมืองดานังกลับกลายเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถโกยรายได้เข้าเมือง (GRDP) เพิ่มขึ้นกว่า 8 เท่า พร้อมๆ กับยอดนักท่องเที่ยวที่โตขึ้นแบบติดจรวดจาก 490,000 คนในปี 2001 โตขึ้นกว่า 18 เท่าจนเมื่อปี 2019 ที่ผ่านมาได้ทุบสถิติยอดนักท่องเที่ยวเข้าเมืองเกือบเก้าล้านคน โดยจากการสำรวจพบว่า 2 ใน 3 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติมีเป้าหมายที่จะขึ้นไปที่ Bana Hillsผลพวงจากการจุดกระแส Bana Hills จนติด ทำให้เมืองดานังถูกจับตาโดยนักลงทุนต่างชาติ มีรีสอร์ตหรูระดับโลกเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่อง เช่น Intercontinental Danang Sun Peninsula Resort ที่ได้รับรางวัลสุดยอดรีสอร์ตหรูระดับโลกหรือ The World’s Leading Luxury Resort ติดต่อกัน 4 ปี หรือแม้แต่ในภาคอุตสาหกรรมเองอย่าง LG Electronics ก็เพิ่งลงทุนสร้าง R&D Centre แห่งใหม่ไปเมื่อปีที่ผ่านมากระแสการท่องเที่ยว Bana Hills ได้ถูกกระตุ้นอีกครั้งเมื่อปี 2019 โดยการเปิดสะพานมือหรือ The Golden Bridge จุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการ์ตูน The Sand Man และด้วยสถาปัตยกรรมที่แปลกตา ทำให้เกิดเป็นกระแสบนโลกโซเชียล สะพานมือแห่งนี้ได้ดึงนักท่องเที่ยวจากประเทศใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมาอีกโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางและนักท่องเที่ยวไทยที่เพิ่มขึ้นเกือบ 50% ในไม่กี่เดือนหลังจากเปิดสะพาน โดยเที่ยวบินตรงที่เปิดเพิ่มสูงสุดที่ห้าสิบหกเที่ยวบินต่อสัปดาห์ในช่วงพีกก่อนวิกฤต COVID-19 จนทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวไทยเบียดขึ้นอันดับสามแทนนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น นอกจากนี้ จำนวนวันเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวที่มาเมืองดานังก็ได้เพิ่มขึ้นจากสามวันเป็นสี่วันด้วยเหตุผลที่ว่านักท่องเที่ยวต้องการใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งวันเต็มอยู่ที่ Bana Hills ทำให้จำนวนห้องพักในเมืองดานังเองก็เพิ่มขึ้นกว่าสิบเท่าตัว จาก 2,000 ห้องในปี 2008 เป็น 21,000 ห้องในปี 2018 และสนามบินดานังเอง เคยรับผู้โดยสารอยู่ที่ 2.1 ล้านคนในปี 2019 กลับเพิ่มขึ้นเป็น 13.3 ล้านคน ในปี 2018 สถิติเหล่านี้สะท้อนการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ทำให้เห็นได้ชัดว่า Bana Hills มีส่วนสำคัญในการยกระดับการท่องเที่ยวเมืองดานังเป็นอย่างมากจากกระแสที่ดีเกินคาด ล่าสุดเมืองดานังกำลังเตรียมพร้อมที่จะยกระดับตัวเองไปอีกขั้น โดยรัฐบาลมีแผนที่จะวางเมืองดานังเป็น Smart City เข้าร่วม ASEAN Smart City Network ภายในปี 2030 สร้างศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เขตสินค้าปลอดภาษี รวมถึงกาสิโนสำหรับชาวต่างชาติที่กระทรวงการคลังเวียดนามเพิ่งนำเสนอไอเดียต่อรัฐบาล เพื่อที่จะเสริมความพร้อมให้ดานังเป็นบ้านหลังที่สอง สถานที่พักผ่อนตากอากาศอันดับหนึ่งในใจของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกการสร้างสวนสนุกระดับโลกหรือแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ สามารถเป็นแม่เหล็กสำคัญที่จะดึงนักท่องเที่ยว ดึงความสนใจนักลงทุน ดึงเม็ดเงินเข้าสู่เมืองเล็กๆ ในชนบท สร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในเมืองได้มหาศาล ทั้งยังเป็นการสนับสนุนการพัฒนาเมืองแบบกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองเล็กกับเมืองใหญ่ ถึงเวลาแล้วครับที่การท่องเที่ยวไทยต้องไม่ถูกสนับสนุนเพียงแค่ในกรุงเทพฯ หรือตามเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆ แต่รัฐต้องดึงศักยภาพของเมืองรองเมืองเล็กอื่นๆ ออกมาสนับสนุนให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ดึงเม็ดเงินเข้าเมืองเข้ากำมือพี่น้องประชาชนในชนบทอย่างทั่วถึง และนี่จะสร้างความมั่งคั่งแก่ประเทศเราได้อย่างยั่งยืนครับ