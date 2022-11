Element 72 เปิด Outdoor Botanica จัดงาน E-Outside Expo Vol.3 สุดยิ่งใหญ่ เดินหน้าผลักดันประเทศไทยเป็น Hub of Camping ของเอเชีย

Element 72 ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้า Urban Outdoor - Lifestyle แถวหน้าของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เปิดบ้าน “Outdoor Botanica” Mega Store ของสายเอาต์ดอร์ที่ใหญ่ที่สุดในไทย บนพื้นที่กว่า 2,500 ตร.ม. จัดงาน E-Outside Expo Vol.3 รวบรวมแบรนด์ระดับโลกต่างๆ ทั้งในเครือและพันธมิตรทางการค้าไว้มากกว่า 100 แบรนด์ เดินหน้าตอบโจทย์ลูกค้าและคู่ค้าในที่เดียว พร้อมผลักดันประเทศไทยเป็น Hub of Camping ของเอเชีย หลังเทรนด์การท่องเที่ยวสายเอาต์ดอร์กลับมาคึกคักต่อเนื่อง

กรรมการผู้จัดการบริษัท อิลีเม้นท์ 72 จำกัด เปิดเผยถึงจุดเริ่มต้นของ “Outdoor Botanica” ว่า เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่รัฐบาลประกาศล็อกดาวน์ห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ แต่ธุรกิจเราหยุดไม่ได้เพราะมีพนักงานที่ต้องดูแลเกือบ 200 ชีวิต และร้านค้ากว่า 86 ร้านค้า เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและเปิดประสบการณ์ใหม่ในการเลือกซื้อสินค้าในช่วงล็อกดาวน์ ทางทีมผู้บริหารจึงตัดสินใจทำการไลฟ์ขายสินค้าผ่านช่องทาง Facebook Fan page ของบริษัท จากสำนักงานใหญ่และขยับขยายมาเป็นโชว์รูม ที่ต่อมาเราเรียกว่า Outdoor Botanica ณ โชว์รูมนี้ ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าทั้งของบริษัทและของพันธมิตร ตามคอนเซ็ปต์ Test & Try กล่าวคือ การเลือกซื้อสินค้าด้วยตัวเอง หรือการทดลองสินค้าก่อนซื้้อเพื่อให้ตัดสินใจง่ายขึ้นนอกเหนือจากนี้ เราใช้พื้นที่ Outdoor Botanica เพื่อเป็นศูนย์รวมสำหรับแบรนด์ต่างๆ ในเครือ รวมถึงพันธมิตรทางการค้าที่ได้เริ่มต้น เติบโตไปพร้อมกับเรา และร่วมกันผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Hub of Camping ของเอเชีย ในส่วนของการจัดงาน E-Outside Expo Vol.3 ในคอนเซ็ปต์ “The Biggest Outdoor Store” ได้แรงบันดาลใจมาจากเทศกาลที่รวบรวมสินค้าเอาต์ดอร์ระดับโลก เฉกเช่นเดียวกับงาน Outdoor Retailer ที่สหรัฐอเมริกา และ ISPO ในฝั่งของยุโรปที่จัดขึ้นที่เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี ในงาน E-Outside Expoในปีนี้จึงเป็นศูนย์รวมของแบรนด์จากหลายๆ เสาหลักในวงการ Camping ไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของเอเชียที่อย่างประเทศญี่ปุ่น และเกาหลี เช่น Snowpeak, Helinox, Montbell และ Slower แบรนด์จากทางอเมริกาอย่าง Yeti, Keen, Kodiak และ Chums แบรนด์จากฝั่งยุโรปอย่าง Fjallraven, Houdini, Black+Blum และ Bialetti นอกจากนั้นก็มีแบรนด์จากประเทศไทยอย่าง Unito, Calm Outdoor และ Rubber Killer ที่เข้ามาเป็นส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งาน E-Outside Expo Vol.3 ให้เป็น The Biggest Outdoor Store ได้อย่างลงตัวสำหรับความพิเศษในงาน E-Outside Expo Vol.3 ในปีนี้จะเป็นการวางจำหน่ายที่แรกอย่างเป็นทางการของ KEEN x emmi exclusive model ที่มาพร้อมกับ Special Box Set Limited Edition ที่มีเพียง 300 sets ในประเทศไทยเท่านั้นนอกจากนั้น Element 72 ยังขอแนะนำ 5 ไอเท็มหลักที่น่าชอปภายในงาน ประกอบด้วย (1) Cooler Yeti ที่เก็บความเย็นได้ยาวนานถึง 14 วัน (2) แก้วน้ำ Stanley สามารถเก็บความร้อนและความเย็นได้ยอดเยี่ยม ซึ่งรุ่นปัจจุบันสามารถจุได้ถึง 40 ออนซ์ (1.2 ลิตร) ซึ่งเยอะที่สุดในตลาด (3) ชุดอาหาร Black+Blum ที่ออกแบบโดยใช้วัสดุพรีเมียม สะดวก และปลอดภัยต่ออาหาร คิดค้นโดยคำนึงถึงประสบการณ์การใช้งานจริง มีรุ่นที่สามารถใช้กับไมโครเวฟได้ (4) กระเป๋าเป้ TOPO Designs จากสหรัฐอเมริกา ทำมาจากไนลอน 1000D ซึ่งเป็นวัสดุที่ทนทาน กันน้ำ ออกแบบเพื่อการใช้งานที่หลากหลายและมีดีไซน์ที่สวยงาม (5) ไฟฉาย Goal Zero ที่เป็นที่ชื่นชอบของกลุ่ม Outdoor เนื่องจากปรับกำลังไฟได้ 3 ระดับ ใช้งานได้ยาวนานถึง 170 ชั่วโมงเมื่อเปิดแบบไฟหรี่ ชาร์จไฟด้วย USB และยังกันน้ำอีกด้วยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงาน E-Outside Expo Vol.3 ได้ตั้งแต่วันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2565 ที่ Outdoor Botanica สำนักงานใหญ่ สามารถติดตามรายละเอียดและตารางกิจกรรมได้ที่เฟซบุ๊ก Outdoor Botanica https://www.facebook.com/outdoorbotanica และสามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมและโปรโมชันดีๆ ของ Element 72 เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/Element72Store