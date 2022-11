Element 72 เปิด Outdoor Botanica เมกะสโตร์สายเอาท์ดอร์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดงาน E-Outside Expo Vol.3 เทศกาลที่รวมแบรนด์เอาท์ดอร์ระดับโลกกว่า 100 แบรนด์ไว้ในที่เดียว

Element 72 ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้า Urban Outdoor และ Urban Lifestyle ชั้นนำของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เปิด “Outdoor Botanica” Mega Store ของสายเอาท์ดอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บนพื้นที่กว่า 2,500 ตร.ม. รวบรวมแบรนด์ต่างๆทั้งในเครือและพันธมิตรทางการค้าไว้มากกว่า 100 แบรนด์ระดับโลก พร้อมโปรโมชั่นจัดหนักทุกแบรนด์สูงสุด 70% แบบไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน ระหว่างวันที่ 24-28 พ.ย. 65คุณชาร์ลส ปิณฑานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท อิลีเม้นท์ 72 จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้า Urban Outdoor และ Urban Lifestyle ชั้นนำของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เปิดเผยถึง ความสำเร็จของงาน E-Outside Expo Vol.3 ว่า ครั้งนี้เราจัดงานที่ Outdoor Botanica by Element 72 เป็นครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด The Biggest Outdoor Store ซึ่งรวบรวมแบรนด์ต่างๆทั้งในเครือและพันธมิตรทางการค้าของแบรนด์ระดับโลกไว้มากกว่า 100 พร้อมโปรโมชั่นจัดหนักทุกแบรนด์สูงสุด 70% และพิเศษสุดๆ กับการวางจำหน่ายที่แรกอย่างเป็นทางการของ KEEN x emmi exclusive model ที่มาพร้อมกับ Special Box Set Limited Edition ที่มีเพียง 300 เซต ในประเทศไทยเท่านั้นซึ่งเชื่อว่าตลอดการจัดงานในครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมงานกว่าหมื่นคน เพราะเทรนด์สินค้า Urban Outdoor และ Urban Lifestyle ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่กระแสแฟชั่นที่มาแล้วไปง่ายๆ ผู้คนโหยหาธรรมชาติ อยากใช้ชีวิตอยู่นอกเมืองเพื่อสัมผัสสิ่งแปลกใหม่ ประกอบกับประเทศไทยเองเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สำคัญของภูมิภาค มีธรรมชาติที่หลากหลายและสวยงามรอให้ทุกคนไปสัมผัสสำหรับไอเท็มที่อยากแนะนำมากที่สุด 3 อันดับแรก เป็นไอเท็มยอดฮิตที่ถูกถามหามากที่สุด นั่นคือ ไฟฉาย Goal Zero ที่ถูกเรียกขานว่าสมเด็จของวงการไฟฉาย เป็นที่ชื่นชอบของกลุ่ม Outdoor เนื่องจากปรับกำลังไฟได้ 3 ระดับ ใช้งานได้ยาวนานถึง 170 ชั่วโมงเมื่อเปิดแบบไฟหรี่, และกันละอองน้ำ ราคา 1,250 บาทถัดมาเป็น Hero Product ที่อยากเชียร์ นั่นคือ Cooler Yeti ที่เก็บความเย็นได้ยาวนานถึง 14 วัน ราคา 16,550 บาท และกระเป๋าเป้ TOPO Designs ตัวกระเป๋าภายนอกทำมาจากไนลอน 1000D ซึ่งไนลอน 1000D เนี่ยมันเป็นวัสดุที่ค่อนข้างทนทาน กันละอองน้ำและไม่มีวันเก่า ราคา 3,550 บาทภายในงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากแฟนคลับตัวยงของ Element 72 อย่างผู้จัด จ๋า-ยศสินี ณ นคร และเปิ้ล-ณัฐบูร ไตรณัฐี ร่วมด้วย โจ-จีรศักดิ์ พานเพียรศิลป์ หรือ Joez19 คนดังในโลกอินสตราแกรม เจ้าของผลงานภาพถ่ายได้รับการคัดเลือกและนำไปใช้ในงานสื่อสารของแบรนด์ดังระดับโลก ที่มาร่วมพูดคุยเรื่องประสบการณ์ท่องเที่ยว และเปิดมุมมองการถ่ายภาพจากโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียว นอกจากนี้ยังได้เจอกับแก๊งค์อินฟลูเอนเซอร์สายลุยอย่าง ลีโอ พุฒิ, ต้าร์ บาร์บี้ และเรย์ แมคโดนัล ที่มาแชร์ประสบการณ์มันส์ ๆ จากการออกทริปท่องเที่ยวกันอย่างสนุกสนานสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน E-Outside Expo Vol.3 สามารถเข้าร่วมงานได้ในระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2565 ที่ Outdoor Botanica สำนักงานใหญ่(สำโรง) สามารถติดตามรายละเอียดและตารางกิจกรรม ได้ที่เฟซบุ๊ก Outdoor Botanic https://www.facebook.com/outdoorbotanica เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสาร กิจกรรมดีๆและโปรโมชั่นของสายเอ้าท์ดอร์ที่ Element72 จัดขึ้นต่อเนื่องตลอดทั้งปี คลิก เลย https://www.facebook.com/Element72Store