โลตัส จับมือ Altervim ผุดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ขานรับ ‘Bangkok Goals’ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG

โลตัส ผู้นำค้าปลีกไทย ขานรับ Bangkok Goals เป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG จากการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค โดยความมุ่งหมายดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายด้านความยั่งยืนของโลตัส ที่เน้นการดำเนินงานบนพื้นฐานความยั่งยืนในทุกมิติของธุรกิจ จับมือ Altervim สร้างสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Altervim Super Charge ปักหมุดโลตัส 100 สาขา นำร่องที่สาขาแฟลกชิป โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์ SMART Community Center ก่อนเดินหน้าในโลตัสสาขาอื่นในกรุงเทพฯ และหลายจังหวัด อาทิ เชียงใหม่ นครราชสีมา ระยอง กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร หาดใหญ่ เชื่อมต่อการเดินทางทั่วประเทศไทยนางสาวเบญจวรรณ อ่องศรี ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายศูนย์การค้าและพื้นที่เช่า โลตัส กล่าวว่า “จากที่โลตัส ประกาศนโยบายด้านความยั่งยืน ‘Vision 2030. Actions every day’ ที่ครอบคลุมการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ผนวกเข้ากับแผนธุรกิจ ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG (Bangkok Goals on BCG Economy) ที่ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคได้ร่วมกันรับรองในการประชุมที่ผ่านมา ที่ครอบคลุมการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขับเคลื่อนการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้เหลือศูนย์ ด้านการค้าและการลงทุนที่ยั่งยืน ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนและการจัดการขยะ โลตัส ในบทบาทองค์กรผู้นำธุรกิจค้าปลีกไทย มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยผลักดันเป้าหมายนี้เช่นกันโดยโลตัสได้ประกาศเป้าหมายที่จะเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปีค.ศ.2030 และเป็นองค์กรที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปีค.ศ.2050 ซึ่งมีแผนการดำเนินการเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายหลายรูปแบบ รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม ล่าสุด โลตัสได้ร่วมมือกับ Altervim เปิดบริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Station) Altervim Super Charge นำร่องที่ โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์ เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่มาจับจ่ายใช้สอยที่โลตัสสามารถชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้โดยตั้งเป้าเปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจำนวน 100 สถานี ในโลตัส สาขาพื้นที่กรุงเทพฯ และตามหัวเมืองใหญ่ และเดินหน้าขยายการเปิดให้บริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในสาขาโลตัสทั่วไทยในอนาคต ซึ่งจะทำให้โลตัสเป็นค้าปลีกไทยรายแรกที่มีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจำนวนมากและครอบคลุมที่สุดในประเทศ มุ่งสู่การเป็นผู้นำค้าปลีกพลังงานสะอาดและเป็น SMART Community Center ศูนย์รวมการใช้ชีวิตในแบบสมาร์ทของชุมชน ซึ่งการใช้รถยนต์ไฟฟ้า นับเป็นเทรนด์ที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันและเป็นแนวทางของโลกอนาคต สอดคล้องกับข้อมูลจาก International Energy Agency ที่ประมาณการว่าในปีพ.ศ.2573 ทั่วโลกจะมีรถยนต์ไฟฟ้าวิ่งบนถนนมากถึง 145 ล้านคันสำหรับประเทศไทย คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ได้ออกนโยบายว่าภายในปีพ.ศ.2578 จะเตรียมยกเลิกการขายรถยนต์น้ำมัน พร้อมสนับสนุนด้านการลดอัตราภาษีของรถยนต์ไฟฟ้า แสดงให้เห็นว่าในอนาคต ผู้บริโภคในประเทศไทยจะมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น โลตัสจึงพร้อมมีส่วนช่วยรณรงค์และสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดของผู้บริโภค และตอบรับเทรนด์โลกอนาคตที่ยั่งยืนนายสมบูรณ์ เลิศสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัลเตอร์วิม จำกัด กล่าวว่า “Altervim มุ่งขับเคลื่อนสังคมที่ยั่งยืน ผ่านการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทนหลากหลายรูปแบบ โดยความร่วมมือกับโลตัสในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้โดยสะดวก เพราะโลตัสมีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ โดยในเฟสแรกจะปูพรมเปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาค สามารถเชื่อมต่อการเดินทางได้ทั่วไทยปัจจุบัน สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Altervim Super Charge พร้อมให้บริการแล้วที่โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์ เป็นสาขาแรก โดยมีจำนวน 6 ช่องจอด มีเครื่องชาร์จ DC ขนาด 150 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง แต่ละเครื่องมีหัวชาร์จแบบ CCS2 จำนวน 2 หัว จึงพร้อมให้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบ DC Super Charge ถึง 4 คันในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นการชาร์จแบบสั้น สามารถชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้ทุกรุ่นที่รองรับ CCS2 ได้เต็มกำลัง โดยใช้ระยะเวลาเร็วสุดไม่เกิน 20 นาทีเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดแบตเตอรี่ของรถยนต์ด้วย และยังมีบริการเครื่องชาร์จแบบ AC แบบมาตรฐาน หัวชาร์จ Type 2 จำนวน 2 เครื่อง โดยสามารถใช้บริการผ่านทางแอปพลิเคชั่น Altervim Super Charge เพื่อสร้างประสบการณ์แบบใหม่ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการที่ โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์”โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์ เป็นสาขาแฟลกชิป SMART Community Center ที่ถูกออกแบบบนพื้นฐานของความยั่งยืนทั้งในมิติชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือกับ Altervim ที่สาขานี้ นอกจากด้านสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Altervim Super Charge แล้ว ยังมีการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ขนาด 7,100 ตารางเมตร ที่ติดตั้งบนหลังคาสาขา มีกำลังผลิตพลังงานสะอาดรวม 995 กิโลวัตต์ สามารถทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าในสาขาได้ถึง 25% และคิดเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 13,400 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตลอดอายุการใช้งานประมาณ 20 ปี โดยโลตัสมีแผนงานติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ที่หลังคาสาขาและศูนย์กระจายสินค้า 1,042 สาขา มีกำลังผลิตรวม 135 เมกะวัตต์ ภายในปี ค.ศ. 2024