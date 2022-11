OR นำขยะพลาสติก 290 กก.ในการประชุม APEC แปรรูปเป็นเสื้อกีฬาให้นักเรียนช่วยลด GHG

นายวิศน สุนทราจารย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า ตามที่ OR ได้ร่วมเป็นพันธมิตรด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก หรือ APEC 2022 ระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้ว OR ยังได้ส่งเสริมแนวคิด Bio-Circular-Green Economy หรือ BCG Economy โดยบริษัทได้นำขยะพลาสติก 290 กิโลกรัมที่รวบรวมจากการประชุม APEC 2022 ผ่านโครงการ Care the Bear “ลดโลกร้อน” แปรรูปเป็นเสื้อกีฬาส่งต่อรอยยิ้มให้นักเรียนในพื้นที่โดยรอบสถานประกอบการทั่วประเทศ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas: GHG) ได้ถึง 252 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จึงไม่เพียงเป็นการสนับสนุนการจัดประชุมรูปแบบคาร์บอนต่ำหรือ Low-Carbon ยังเป็นการส่งต่อรอยยิ้มให้แก่ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ OR “Empowering All toward Inclusive Growth” หรือ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน” ที่ให้ความสำคัญต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วยนอกจากนี้ ภายในบูทนิทรรศการของ OR ยังได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์อัปไซเคิล เช่น โต๊ะ เฟอร์นิเจอร์ ที่ผลิตจากกากกาแฟซึ่งเป็นของเหลือทิ้ง ชุดผ้ากันเปื้อนของบาริสตาร้าน Café Amazon ที่ผลิตจากจากขวด PET จากกระบวนการอัปไซเคิล จึงถือเป็นโอกาสดีที่ OR ได้นำเสนอผลลัพธ์ของโครงการทางด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงการผลักดันการลดขยะและของเสียจากภายในงานที่นำไปสู่การฝังกลบ เพื่อเป็นตัวอย่างการขับเคลื่อนไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างความร่วมมือของ APEC 2022 Thailand จากภาคเอกชนไทย ตามโมเดลเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green (BCG) ของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกทั้งนี้ โครงการแยก แลก ยิ้ม เป็นโครงการที่ OR ริเริ่มและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการแยกขยะอย่างถูกต้องให้แก่ผู้ใช้บริการสถานีบริการพีทีที สเตชั่น และประชาชนทั่วไป โดยผู้บริหารสถานีบริการฯ จะนำรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลไปทำสาธารณประโยชน์ให้แก่ชุมชนรอบสถานีบริการฯ