ซูเปอร์สปอร์ต ฉลองเปิดสาขาใหม่ โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์

ซูเปอร์สปอร์ต ในเครือเซ็นทรัลรีเทล ร้านค้ากีฬาอันดับหนึ่งของประเทศไทย เปิดสาขาใหม่ล่าสุด โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์ ปักหมุดแหล่งรวมความสนุก และสดใสไปกับไลฟ์สไตล์สุดแอคทีฟของเหล่าคนรักกีฬาในกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตกโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์ นับเป็นสาขาที่ 97 ที่ซูเปอร์สปอร์ตได้เปิดให้บริการ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 605 ตารางเมตร นำเสนอผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์กีฬาครบวงจร โดยมีแบรนด์ชั้นนำทั้งด้านสินค้ากีฬาคุณภาพสูงและสินค้าไลฟ์สไตล์ ได้แก่ Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Crocs, Fila, Skechers, Liverpool FC (LFC) และ Manchester United (MUFC) เป็นต้น ด้วยคอลเลกชันสินค้าที่หลากหลาย จึงตอบทุกโจทย์ความต้องการของผู้คลั่งไคล้กีฬาทุกประเภท เพื่อส่งเสริมไลฟ์สไตล์ที่ดีต่อสุขภาพเออร์ลินดา เพชรพิสิฐ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ซีอาร์ซีสปอร์ต จำกัด กล่าวว่า “ย่านราชพฤกษ์กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและกลายเป็นพื้นที่หนึ่งในกรุงเทพฯ ที่มีกำลังซื้อสูงสุด พื้นที่นี้มีศักยภาพมากมาย เห็นได้จากคาเฟ่ที่เปิดขึ้นเป็นจำนวนมาก คอมมูนิตี้มอลล์ที่เต็มไปด้วยความคึกคัก โครงการบ้านจัดสรรขนาดใหญ่ สถานที่ออกกำลังกาย และร้านอาหารที่หลากหลายสำหรับคนทุกกลุ่ม ย่านที่พักอาศัยที่กำลังได้รับความนิยมแห่งนี้มีทุกอย่างครบครัน ซูเปอร์สปอร์ตตื่นเต้นที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนี้ และได้ให้บริการกับผู้ที่ชอบออกกำลังกายในกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก มั่นใจได้ว่าสาขาใหม่ของเราจะนำความสนุนกสาน และพลังของแอคทีฟไลฟ์สไตล์มาสู่ย่านนี้อย่างแน่นอน”การเฉลิมฉลองเปิดสาขาใหม่ในครั้งนี้ มาพร้อมกับข้อเสนอโปรโมชั่นพิเศษจากแบรนด์กีฬาชั้นนำ พร้อมส่วนลดสูงสุด 50% รวมถึงรับของขวัญพิเศษเมื่อซื้อสินค้า และดีลพิเศษจากพันธมิตรบัตรเครดิต จนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2565• โปรโมชั่นฉลองเปิดสาขา ซูเปอร์สปอร์ต โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์:• สินค้าลดสูงสุด 50% (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ) อาทิ Nike, New Balance, Reebok, Crocs และ Skechers• รับฟรี หมวก FILA มูลค่า 390 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 2,500 บาทขึ้นไป (สินค้ามีจำนวนจำกัด, กำหนด จำกัด 1 ใบ / ใบเสร็จ / ท่าน / วัน)• โปรโมชั่นจากเดอะวัน และบัตรเครดิต อาทิ The1, Central The1 Credit Card, Krungsri Credit Cards, Central The1 First Choice, KTC, SCB, KBank, CITI, GSB และ TTB• รับคะแนนพิเศษ The1 400 คะแนน เมื่อช้อปครบ 2000 บาทขึ้นไป (จำกัด 1 สิทธิ์/ ใบเสร็จ/ ท่าน/ วัน) ระยะเวลาโปรโมชัน 17 พ.ย.65 – 27 พ.ย.65ติดตามข่าวสารได้ที่ www.supersports.co.th หรือเพจ Facebook ของ Supersports เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสุดพิเศษที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายปีนี้