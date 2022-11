ซีพีเอฟ คว้ารางวัลงาน ThaiStar Packaging Awards 2022 ชูบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนสู่ระดับโลก

กล่าวว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อนำไปสู่การรีไซเคิล (Design for Recycling) ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อใช้ทรัพยากรในการผลิตบรรจุภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยหน่วยงานวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของซีพีเอฟได้ร่วมกับคู่ค้าพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนที่ใช้วัสดุชนิดใหม่ๆ ลดความหนา ปรับขนาด หรือ เปลี่ยนรูปแบบของบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร ในขณะที่ยังคงรักษาคุณสมบัติและประสิทธิภาพในการปกป้องผลิตภัณฑ์ให้ปลอดภัยและคงคุณค่าอาหารตามหลักโภชนาการไว้อย่างสมบูรณ์ด้วย โดยซีพีเอฟตั้งเป้าหมายในการลดการใช้กระดาษและพลาสติกในบรรจุภัณฑ์อาหารรวม 1,000 ตัน ภายในปี 2568นายกิตติกล่าวทั้งนี้สินค้า Flamin Chicken Tenders ที่ใช้บรรจุภัณฑ์นี้มีการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป สามารถตอบโจทย์การจัดวางสินค้าในร้านค้าปลีกในต่างประเทศ ซึ่งกล่องบรรจุสินค้าจะต้องทำหน้าที่เป็นชั้นวางสินค้า และมีความแข็งแรงเพียงพอสำหรับวางเรียงซ้อนกัน กล่องลูกฟูกแบบเดิมมักจะยุบตัว เปิดใช้ได้ยาก บริษัทจึงได้ร่วมกับคู่ค้าวิจัยและพัฒนากล่องบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ ที่มีความแข็งแรงสามารถเรียงซ้อนกันได้ และลดใช้กระดาษลงมากกว่า 40% เมื่อเทียบกับกล่องชนิดเดิม เท่ากับการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 165.9 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ยืนต้นจำนวน 2,743 ตันเป็นเวลา 10 ปี เทียบเท่าการประหยัดไฟ 277,225 kWhรางวัลจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Thailand Industrial Design Center : Thai - IDC ) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และเครือข่ายพันธมิตร ภายใต้หัวข้อ “วิถีใหม่ที่ยั่งยืน” หรือ Sustainability for Next Normal เพื่อส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการระบาดของโควิด-19 ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศสามารถเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดเวทีในระดับเอเชีย และระดับโลกต่อไป