Airbnb เผยวิธีตั้งค่าเปิดบ้านแบบง่าย เพิ่ม AirCover มูลค่าคุ้มครองมากขึ้น

ผู้จัดการรายวัน 360 - Airbnb แนะนำการตั้งค่าใหม่ล่าสุดบน Airbnb เพื่อให้ผู้คนอีกหลายล้านคนสามารถเปิดบ้านบน Airbnb ได้ง่ายขึ้น และยังมอบ AirCover ที่คุ้มครองเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ให้บริการที่พัก รวมถึงได้เพิ่มเติมอีก 6 หมวดหมู่ที่พักใหม่ โดยเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา Airbnb ได้แนะนำหมวดหมู่ที่พัก (Airbnb Categories) เพื่อให้ผู้คนหลายล้านคนสามารถค้นพบบ้านพักที่หลากหลายได้ง่ายขึ้นนายไบรอัน เชสกี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง Airbnb เปิดเผยว่า "Airbnb ได้ถือกำเนิดขึ้นในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย โจกับผมไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าที่พักในตอนนั้น เราจึงนำที่นอนเป่าลม 3 ตัวและสร้าง AirBed & Breakfast ขึ้น หลังจากนั้น"ไม่นานก็มีผู้คนจากทั่วโลกมาร่วมงานกับเรา วันนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2551 ผู้คนสนใจหารายได้เสริมเป็นพิเศษผ่านการเป็นโฮสต์ และเป็นเหตุผลที่เราแนะนำวิธีง่ายๆ สำหรับผู้คนหลายล้านคนให้นำบ้านของพวกเขาเข้าสู่แพลตฟอร์ม Airbnb และด้วยการตั้งค่า Airbnbจากนี้ โฮสต์รายใหม่ทุกคนจะได้รับคำแนะนำแบบตัวต่อตัวฟรีจากซูเปอร์โฮสต์ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ช่วยตอบคำถามแรกไปจนถึงการจองครั้งแรกเลยทีเดียว พร้อมด้วย AirCover ที่เพิ่มความคุ้มครองมากขึ้นสำหรับโฮสต์ ดังนั้น ตอนนี้จึงเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะเปิดบ้านพักของคุณบน Airbnbบ้านพักใหม่ๆ บน Airbnb ถูกจองเกือบจะในทันทีที่ขึ้นมาอยู่บนแพลตฟอร์ม ครึ่งหนึ่งของรายชื่อบ้านพักที่เปิดให้บริการและถูกจองในไตรมาส 3 ปี 2565 ได้รับการจองครั้งแรกภายใน 3 วัน โดย Airbnb เห็นอัตราการเติบโตที่แข็งแกร่งของโฮสต์รายใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบางประเทศที่มีอัตราเงินเฟ้อสูงแนะนำการตั้งค่าใหม่บน Airbnbในปีที่ผ่านมา ผู้คนกว่า 30 ล้านคนได้เยี่ยมชม Airbnb เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการให้บริการที่พัก วันนี้ Airbnb กำลังทำให้ผู้คนอีกนับล้านเริ่มต้นได้ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยการแนะนำการตั้งค่า Airbnb วิธีใหม่ล่าสุดที่ใช้งานได้ง่าย1. คำแนะนำแบบตัวต่อตัวจากซูเปอร์โฮสต์ - เมื่อเริ่มตั้งค่า Airbnb เราจะจับคู่คุณกับซูเปอร์โฮสต์เพื่อรับคำแนะนำตัวต่อตัวฟรีตั้งแต่คำถามแรกไปจนถึงการต้อนรับแขกผู้เข้าพักคนแรก คุณสามารถเลือกสนทนากับซูเปอร์โฮสต์ของคุณผ่านเสียง วิดีโอ หรือข้อความได้ เรากำลังเปิดตัวบริการนี้ร่วมกับซูเปอร์โฮสต์ 1,500 คนในกว่า 80 ประเทศ ที่พร้อมช่วยเหลือโฮสต์รายใหม่ในการเริ่มต้น2. สามารถเลือกต้อนรับแขกเข้าพักผู้มากประสบการณ์สำหรับการจองครั้งแรก - สำหรับการจองครั้งแรก โฮสต์สามารถเลือกต้อนรับแขกผู้มากประสบการณ์ในการเข้าพัก Airbnb แล้วอย่างน้อย 3 ครั้ง และมีประวัติที่ดีบน Airbnb3. การช่วยเหลือเฉพาะทางจาก Airbnb - ในฐานะโฮสต์ใหม่จะได้รับสิทธิ์เข้าถึงทีมตัวแทนเพื่อการช่วยเหลือชุมชน หรือ Community Support ที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษแล้ว ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว พวกเขาสามารถให้ความช่วยเหลือในทุกอย่างตั้งแต่ปัญหาเกี่ยวกับแอ็กเคานต์ Airbnb ไปจนถึงการรับเงิน และยังสามารถติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ การส่งข้อความ หรืออีเมลในกว่า 42 ภาษาอีกด้วยAirCover พร้อมความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นสำหรับโฮสต์เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา Airbnb ได้เปิดตัว AirCover เพื่อให้การปกป้องคุ้มครองที่ครอบคลุมไม่มีใครเทียบได้สำหรับโฮสต์ทุกคนบน Airbnb ในวันนี้ Airbnb ได้ทำการอัปเกรด AirCover ครั้งสำคัญสำหรับโฮสต์ดังนี้1. การยืนยันตัวตนของแขกผู้เข้าพัก - เรากำลังขยายการยืนยันตัวตนไปยังแขกที่จองที่พักทั้งหมดที่เดินทางไปยัง 35 ประเทศ และภูมิภาคหลักบน Airbnb ซึ่งคิดเป็น 90% ของการจองทั้งหมด และมีแผนจะขยายการยืนยันตัวตนของแขกทั่วโลกของ Airbnb ในฤดูใบไม้ผลิปี 25662. เทคโนโลยีการคัดกรองการจองที่พัก - เรากำลังเปิดตัวเทคโนโลยีการคัดกรองการจองที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Airbnb ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ซึ่งช่วยลดโอกาสที่จะเกิดกลุ่มก่อกวน ทั้งนี้ เราจะขยายเทคโนโลยีการคัดกรองการจองให้ใช้ได้กับทั่วโลกในฤดูใบไม้ผลิปี 25663. วงเงินคุ้มครองความเสียหาย 3 ล้านเหรียญสหรัฐ - เรากำลังเพิ่มวงเงินการคุ้มครองความเสียหายเป็น 3 เท่า จาก 1 ล้านเหรียญสหรัฐเป็น 3 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยจะครอบคลุมทั้งบ้านและสิ่งต่างๆ ภายในบ้านของโฮสต์4. การคุ้มครองรถยนต์และเรือ - ขณะนี้เรามีการคุ้มครองความเสียหายสำหรับรถยนต์ เรือ และเครื่องยนต์ทางน้ำอื่นๆ ที่คุณจอดหรือเก็บไว้เป็นทรัพย์สินของคุณ5. การคุ้มครองงานศิลปะและของมีค่า - งานวิจิตรศิลป์ เครื่องประดับ และของสะสมของคุณจะได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแก้ตามราคาประเมิน6. สามารถยื่นคำร้องสำหรับขอความคุ้มครองได้ง่ายขึ้น - โฮสต์สามารถยื่นคำร้องเพื่อการคุ้มครองความเสียหายได้ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน และยังสามารถติดตามความคืบหน้าของการยื่นคำร้องตลอดจนถึงการจ่ายเงินค่าสินไหมได้อย่างง่ายดายหมวดหมู่ที่พักใหม่ในเดือนพฤษภาคม Airbnb ได้แนะนำวิธีใหม่ในการค้นหาที่พักที่ออกแบบตามหมวดหมู่ หรือ Airbnb Categories และวันนี้ Airbnb เปิดตัว 6 หมวดหมู่ใหม่ ได้แก่:1. Top of the world - บ้านพักที่อยู่บนพื้นที่สูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 10,000 ฟุต ที่มาพร้อมทิวทัศน์อันงดงาม2. Adapted - บ้านที่รองรับเก้าอี้รถเข็น และที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าไม่มีขั้นบันไดเข้าสู่ห้องนอน ห้องน้ำ และภายในบ้าน3. New - บ้านพักใหม่ๆ ที่เพิ่งเพิ่มขึ้นบน Airbnb ในช่วงไม่เกิน 10 สัปดาห์4. Trending - บ้านที่ได้รับคะแนนสูงซึ่งมีการเข้าชมมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า5. Play - บ้านพักที่มีสนามบาสเกตบอล ห้องเล่นเกม มินิกอล์ฟ สไลเดอร์น้ำ และอื่นๆ6. Hanoks - บ้านเกาหลีแบบดั้งเดิมที่สร้างจากวัสดุธรรมชาตินอกเหนือจากที่กล่าวมา Airbnb ยังกำลังปรับปรุงหมวดหมู่ที่พักที่จะแสดงขึ้นให้ผู้ใช้เห็นบนแพลตฟอร์ม ตัวอย่างเช่น เมื่อเปิดแอปฯ จะพบกับหมวดหมู่ไร่องุ่นเลยหากคุณเพิ่งค้นหาบ้านพักในหุบเขา Napa นอกจากนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมจะถูกแสดงในผลการค้นหาเมื่อเลือกดูหมวดหมู่ต่างๆ ตัวอย่างเช่น บ้านที่มีทิวทัศน์สวยงามจะระบุประเภทของทิวทัศน์ และบ้านที่อยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติจะแสดงให้เห็นระยะทางจากบ้านพักถึงทางเข้าอุทยานนั่นเองเปิดใช้แล้วทั่วโลกตั้งแต่วันนี้การตั้งค่า Airbnb การอัปเกรด AirCover สำหรับโฮสต์และการอัปเกรดของหมวดหมู่ที่พักเปิดให้บริการทั่วโลกในสัปดาห์นี้Airbnb ก่อตั้งขึ้นในปี 2007 โดยเจ้าของที่พัก 2 คนเปิดบ้านต้อนรับแขกผู้เข้าพัก 3 คนในซานฟรานซิสโก ปัจจุบัน Airbnb เติบโตด้วยจำนวนผู้ให้บริการที่พัก (โฮสต์) มากกว่า 4 ล้านคน และได้ต้อนรับแขกผู้เข้าพักมากกว่า 1 พันล้านคนในเกือบทุกประเทศทั่วโลก ในทุกๆ วันโฮสต์ต่างให้บริการที่พักและจัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเพื่อให้ทุกคนมีประสบการณ์ที่แท้จริง และคอนเนกต์กันได้ยิ่งกว่าที่เคย