RS โชว์ Q3/65 กำไรพุ่ง 5 เท่า ตั้งเพ็ท ออลลุยสัตว์เลี้ยงครบวงจร

ผู้จัดการรายวัน 360 - อาร์เอส กรุ๊ป ผลักดันกำไรเติบโตสูงถึง 82 ล้านบาท หรือคิดเป็นเติบโต 525% จากไตรมาสก่อน ด้วยภาพรวมธุรกิจฟื้นตัวชัดเจน จึงทำให้รายได้รวมไตรมาส 3/2565 อยู่ที่ 946.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.3% จากไตรมาสก่อน และ 11.1% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยธุรกิจมีเดียและเอนเตอร์เทนเมนต์ที่มีรายได้เติบโตสูงขึ้น 10% จากไตรมาสที่แล้ว ซึ่งมาจากรายได้การขายคอนเทนต์ไปยังออนไลน์แพลตฟอร์มที่เพิ่มขึ้น และจากรายได้การจัดกิจกรรมอีเวนต์ที่สูงขึ้นต่อเนื่อง ในขณะที่ธุรกิจคอมเมิร์ซมีรายได้เติบโตกว่า 20% จากไตรมาสก่อน โดยได้แรงสนับสนุนจากการรับรู้รายได้ของ ULife เต็มไตรมาส และการขยายช่องทางการจำหน่ายแบรนด์สินค้าสุขภาพและความงามในเครือ รวมถึงการเติบโตของสินค้าสัตว์เลี้ยงแบรนด์ Lifemate ที่อยู่ในเทรนด์ขาขึ้น ส่งผลให้ อาร์เอส กรุ๊ป วางแผนขยาย Ecosystem ของธุรกิจสัตว์เลี้ยง ด้วยการจัดตั้งบริษัท เพ็ท ออล จำกัด มาเสริมทัพ สร้างธุรกิจ Pet Wellness แบบครบวงจรนายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ทิศทางธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลังของอาร์เอส กรุ๊ป มีแนวโน้มรายได้และกำไรเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในฝั่งธุรกิจคอมเมิร์ซ เรารับรู้รายได้ของ ULife เต็มไตรมาส อีกทั้งยังเดินหน้ากลยุทธ์บนแพลตฟอร์ม RS Mall เพื่อเน้นจำหน่ายสินค้าคุณภาพที่หลากหลายแบรนด์ภายในกลุ่มมากขึ้น ซึ่งช่วยยกระดับอัตราการทำกำไรให้สูงขึ้นในระยะยาว โดยในไตรมาส 3/2565 สัดส่วนสินค้า In-house ต่อสินค้าพาร์ตเนอร์อยู่ที่ 70:30 ส่งผลให้กำไรขั้นต้นของธุรกิจคอมเมิร์ซเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ เรายังเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มความหลากหลายของสินค้าสัตว์เลี้ยงภายใต้แบรนด์ “Lifemate” ด้วยการวางจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงชนิดเปียก ขนมแมวเลีย และของว่างสำหรับสุนัข รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยง อาทิ แชมพูสำหรับสุนัขและแมว โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้าง Lifemate ให้เป็นแบรนด์สินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจรในอนาคต ซึ่งก็นับเป็นอีกหนึ่งแรงผลักให้ธุรกิจคอมเมิร์ซมีรายได้สูงขึ้นเช่นกันขณะที่ธุรกิจมีเดียและเอนเตอร์เทนเมนต์นั้น มีการฟื้นตัวที่ชัดเจนของธุรกิจสื่อซึ่งเห็นการกลับมาของเม็ดเงินโฆษณาซึ่งแบรนด์ต่างๆ ต้องการใช้ในกิจกรรมทางการตลาดแย่งชิงยอดขายในโค้งสุดท้ายของปี อีกทั้งยังมีการฟื้นตัวต่อเนื่องจากรายได้การจัดกิจกรรมอีเวนต์ที่จัดได้เป็นปกติหลังการยกเลิกมาตรการโควิด-19นายวิทวัส เวชชบุษกร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สำหรับไตรมาส 3 ของปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 946.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.3% จากไตรมาสก่อนหน้า ทำกำไรเติบโตสูงถึง 82 ล้านบาท หรือคิดเป็นเติบโต 525% จากไตรมาสก่อน เป็นผลมาจากทุกธุรกิจหลักที่ฟื้นตัวชัดเจน ทั้งธุรกิจคอมเมิร์ซที่สร้างรายได้ 477 ล้านบาท เติบโตสูง 19.6% จากไตรมาสก่อน และธุรกิจมีเดียและเอนเตอร์เทนเมนต์สร้างรายได้ 368 ล้านบาท ซึ่งเติบโต 6.1% จากไตรมาสก่อนโดยการเติบโตของธุรกิจมีเดียและเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นผลจากรายได้การขายคอนเทนต์ไปยังออนไลน์แพลตฟอร์มที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ธุรกิจสื่อที่มีความหลากหลายของบริษัทฯ ทั้งทีวี วิทยุ และช่องทางออนไลน์ ยังถือเป็นส่วนสำคัญของโมเดลธุรกิจ Entertainmerce ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแรงของช่องทางการจัดจำหน่ายและเป็นจุดแข็งที่สร้างความแตกต่างให้บริษัทฯ อีกทั้งช่วยสร้างการเติบโตในธุรกิจคอมเมิร์ซด้วยส่วนธุรกิจเพลงและอื่นๆ มีรายได้จำนวน 101.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.8% จากไตรมาสก่อน และ 134% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยเติบโตจากการกลับมาของการจัดกิจกรรมต่างๆ หารายได้จากสปอนเซอร์ หลังจากภาครัฐผ่อนคลายนโยบายการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 และจากรายได้การบริหารและจัดเก็บลิขสิทธิ์จากทั้งการใช้ผลงานเพื่อเผยแพร่ในสื่ออื่นๆ และใช้ในสถานบันเทิงที่เริ่มกลับมาดำเนินกิจการเป็นปกติในไตรมาสนี้“เราคาดว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ รายได้ของอาร์เอส กรุ๊ป จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยความแข็งแกร่งของโมเดลธุรกิจ Entertainmerce โดยธุรกิจมีเดียและเอนเตอร์เทนเมนต์ยังคงเติบโตได้ดีจากรายได้กิจกรรมอีเวนต์ขนาดกลางและใหญ่กลับมาจัดได้ตามปกติและได้รับผลตอบรับที่ดีมากจากการรอคอยของผู้บริโภคกว่า 2 ปี โดยคอนเสิร์ตใหญ่ในไตรมาส 4 ทั้งอาร์เอสมีตติ้ง และกามิกาเซ่ ขายบัตรได้หมด 100%”ในขณะที่ธุรกิจคอมเมิร์ซยังคงสร้างการเติบโตจาก 2 แพลตฟอร์มหลัก ทั้ง ULife ที่เป็นธุรกิจขายตรงยุคใหม่ และ RS Mall ที่จัดจำหน่ายสินค้า Health and Wellness ทางออนแอร์และออนไลน์ รวมถึงรายได้จากผลิตภัณฑ์ใหม่หลายรายการในช่วงครึ่งปีหลัง ทั้งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแบรนด์ well u และ Vitanature+ รวมไปถึงเครื่องดื่มฟังก์ชันนัลดริงก์ สูตรใหม่ภายใต้แบรนด์ CAMU C และอาหารสัตว์เลี้ยงแบรนด์ Lifemate“นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมองหาพาร์ตเนอร์ทางธุรกิจจากการทำ M&A และ JV โดยมุ่งเน้นการเข้ามาต่อยอดโมเดลธุรกิจ Entertainmerce ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยล่าสุดได้จัดตั้ง บริษัท เพ็ท ออล จำกัด เพื่อลงทุนในธุรกิจ Pet Wellness ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างธุรกิจสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจร ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ Ecosystem ของอาร์เอส กรุ๊ป ขยายตัวกว้างขึ้น และสามารถดึงศักยภาพของแต่ละธุรกิจมาสนับสนุนซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นายสุรชัยกล่าว