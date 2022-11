BMN-ททท.ชวนเที่ยวไทยรูปแบบใหม่ Amazing Thailand NFTs สะสมงานศิลป์ Digital Art ย่านเยาวราช ที่สถานี MRT วัดมังกร

BMN ร่วม "ททท." เปิดโครงการ “Amazing Thailand NFTs” ชวนท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ สะสมงานศิลป์ Digital Art นำย่านเยาวราชไฮไลต์ท่องเที่ยวเป็นแรงบันดาลใจ สร้างผลงาน NFT เพียงสแกน QR Code ผ่านแอปฯ “YAKS” ผ่านตู้ Kiosk ที่สถานี MRT วัดมังกร ทางออก 1 วันนี้ ถึง 14 ธ.ค. 65วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธาน ร่วมกับ คุณพรรณวิภา บูรณดิลก ผู้อำนวยการส่วนการตลาดอาวุโส ตัวแทน บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN) พร้อมด้วยพันธมิตรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เปิดตัวโครงการ “Amazing Thailand NFTs” โครงการที่สนับสนุนการท่องเที่ยว พร้อมมอบประสบการณ์ใหม่ให้คุณได้เข้าใกล้งานศิลปะผ่านการท่องเที่ยว ชวนนักท่องเที่ยวสะสมงานศิลป์เพื่อรับสิทธิประโยชน์มากมาย โดยใช้ Application “YAKS”BMN ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวและชวนคนที่รักในศิลปะมาสะสมผลงาน Digital Art เชื่อมโลกจริงและโลกดิจิทัลเข้าด้วยกัน เพื่อเป็นการเก็บสะสมผลงานศิลปะ Generative-Art-NFT จากจุดแลนด์มาร์กสำคัญ ตามแนวคิด NFT ได้แก่ N: Nature to Keep, F: Food to Explore และ T: Thainess to Discover ภายใต้คอนเซ็ปต์ "Travel to Earn, Earn your experiences"คุณพรรณวิภา บูรณดิลก ผู้อำนวยการส่วนการตลาดอาวุโส BMN เผยว่า ความร่วมมือระหว่าง BMN กับ ททท.ในครั้งนี้ เป็นการร่วมส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวในอีกรูปแบบหนึ่ง โดย BMN เองมีพื้นที่เชิงพาณิชย์ในสถานีรถไฟฟ้า MRT หลายสถานีที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของนักท่องเที่ยว โดยย่านเยาวราชที่มีสถานีรถไฟฟ้า MRT วัดมังกร เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางสำคัญที่นักท่องเที่ยวต้องมาเช็กอิน จึงถือว่าเป็นจุดติดตั้งตู้ Kiosk ที่เหมาะสมจุดหนึ่งที่จะอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาสะสมงานศิลปะจาก NFT โดยการที่ BMN ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “Amazing Thailand NFTs” ร่วมกับ ททท. ซึ่งหวังว่าการร่วมมือกันครั้งนี้จะเป็นการสนับสนุกการท่องเที่ยวของประเทศไทยและกระตุ้นการท่องเที่ยวของไทยให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง”สำหรับโครงการ “Amazing Thailand NFTs” นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด Application (ได้ทั้ง iOS และ android) โดยสแกน QR Code ตามจุดท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อรับผลงานศิลปะจาก NFTs แบบ random ที่ตู้ Kiosk ทั้ง 6 จุด ไม่ว่าจะเป็น สนามบินสุวรรณภูมิ, เมืองโบราณ, สยามสแควร์, เสาชิงช้า, วัดอรุณฯ และเยาวราช (MRT วัดมังกร ทางออกที่ 1) ร่วมรับประสบการณ์การท่องเที่ยวผสานกับเทคโนโลยีพร้อมรับสิทธิพิเศษต่างๆ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 14 ธันวาคม 2565