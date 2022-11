รมว.ท่องเที่ยว ฯ พร้อม คณะ ททท. ชมกิจกรรม “VIJIT CHAO PHRAYA” การแสดงแสงสีสร้างสีสันบรรยากาศให้แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อต้อนรับการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค

เมื่อวันที่ 12 พ.ย.65 ที่ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก กรุงเทพฯ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. นำหน่วยงานพันธมิตร คณะสื่อมวลชน ลงเรือนำเที่ยวที่ศูนย์การค้าริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก เพื่อชมกิจกรรม “VIJIT CHAO PHRAYA” ปรากฎการณ์แห่งแสงสีริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานครต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เข้ามาท่องเที่ยวในช่วง High Season และเพื่อเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ พร้อมทั้งขยายเวลาการท่องเที่ยวในช่วงเวลากลางคืน สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-27 พฤศจิกายน 2565 บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ใน 6 พื้นที่หลัก ประกอบด้วย1. สะพานพระราม 8 : "ทอแสง วิจิตร ตระการ" การแสดง Light Show & Laser เพื่อต้อนรับการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค ตามแนวคิด ‘Open. Connect. Balance.’ และเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวกลับมา โดยมีการย้อมไฟกับเส้นสายของสะพานพระราม 8 เกิดเป็นสีสันบรรยากาศ และฉายแสงเลเซอร์เป็นลวดลายและข้อความ ประกอบกับเสียงเพลงที่ผสมผสานความเป็นไทยเข้ากับดนตรีสากล จากศิลปิน The Sound of Siam จัดแสดงทุกวัน ๆ ละ 6 รอบ เวลา 19.00 น. 19.30 น. 20.00 น. 20.30 น. 21.00 น. และ 21.30 น.2. ป้อมวิไชยประสิทธิ์ : "วิจิตร ปราการ ธารธารา" การแสดง Projection Mapping ประกอบแสงสี และ Effect พิเศษ ถ่ายทอดเรื่องราวความรุ่งเรืองวิถีแห่งสายน้ำตราบอดีตจวบปัจจุบัน ที่มีการเดินเรือค้าขาย การเดินทางติดต่อทางการทูต วิถีชีวิตของคนไทยกับสายน้ำ และการต่อสู้เพื่อความสุขสงบสันติของแผ่นดินโดยใช้กำแพงป้อมที่งดงามเป็นพื้นที่ฉายภาพ จัดแสดงทุกวัน ๆ ละ 6 รอบ เวลา 19.15 น. 19.45 น. 20.15 น. 20.45 น. 21.15 น. และ 21.45 น. (มีการแสดง Effect พิเศษในช่วงวันหยุด 12,13,17,18,19,26,27 พฤศจิกายน 2565)3. วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร : "นฤมิต วิจิตร นาฏกรรม" การแสดงทางวัฒนธรรมประยุกต์ ผสมผสานระบบเทคนิคพิเศษ บอกเล่าเรื่องราวของประเพณีอันเรืองงามคู่สายน้ำเจ้าพระยา โดยมีหนังใหญ่และการแสดงทางวัฒนธรรม ที่สืบเนื่องกับแม่น้ำร่วมแสดง สื่อถึงความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทย ตลอดจนความสุข ที่เปี่ยมมิตรไมตรีและรอยยิ้ม จัดแสดงในช่วงวันหยุด 12,13,17,18,19,26,27 พฤศจิกายน 2565 วันละ 3 รอบ เวลา 19.30 น. 20.30 น. และ 21.30 น.4. สะพานพระพุทธยอดฟ้า : "วิจิตร เรืองรอง ท้องนที" การแสดง Illumination Light Show ประกอบดนตรีที่สื่อถึงประสบการณ์การเดินทางแห่งความสุขในทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย ถ่ายทอดออกมาเป็นการเล่นแสงไฟตามจังหวะเพลงที่น่าตื่นตาตื่นใจสะท้อนวิถีชีวิตของคนไทย กระตุ้นให้เกิดการเดินทางออกไปค้นหา จัดแสดงทุกวัน ๆ ละ 6 รอบ เวลา 19.15 น. 19.45 น. 20.15 น. 20.45 น. 21.15 น. และ 21.45 น. (มีการแสดง Effect พิเศษในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565)5. ศูนย์การค้าริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก : วิจิตรไทยแลนด์" การฉาย Projection Mapping ไปยังพื้นผิวอาคาร เป็นถ่ายทอดเรื่องราวของเสน่ห์แห่งแม่น้ำเจ้าพระยา และนำเสนอ SOFT POWER สำคัญในเมืองไทย เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาสัมผัสประสบการณ์อันมหัศจรรย์ ทั้ง FOOD FILM FASHION FIGHT FESTIVAL จัดแสดงทุกวัน ๆ ละ 6 รอบ เวลา 19.00 น. 19.30 น. 20.00 น. 20.30 น. 21.00 น. และ 21.30 น.6.ไอคอนสยาม : “วิจิตรธารา มหาปรากฏการณ์” การประดับไฟตกแต่งไอคอนสยามแบงคอกอิลูมิเนชั่นริมแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยพลังงานสะอาดจาก Solar Cell นวัตกรรมใหม่ที่สอดรับกับนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สู่ชั้นบรรยากาศ และการแสดง The ICONIC Multimedia Water Feature การแสดงระบำสายน้ำประกอบแสงสีเสียงที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดแสดงทุกวัน ๆ ละ 4 รอบ เวลา 18.15 น. 19.15 น. 20.15 น. และ 21.15 น.ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมสีสันบรรยากาศในแต่ละพื้นที่ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมุมมองในการชม แสงสีได้สวยงามที่สุดจะเป็นการล่องเรือในเส้นทางท่องเที่ยวแม่น้ำเจ้าพระยา และริมแม่น้ำฝั่งตรงข้ามจุดที่ทำการแสดง เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการเรืออาหาร เรือนำเที่ยว โรงแรม ที่พัก ตลอดจนร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ทำการแสดงนายพิพัฒน์ กล่าวว่า ภายหลังจากที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เปิดประเทศตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งปีคนไทยทุกคนเห็นแล้วว่าตั้งแต่เปิดประเทศจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ทำให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วประมาณ 8 ล้านคน จึงเป็นการตอบโจทย์ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยเฉพาะวันนี้การจัดกิจกรรม Vijit Chao Praya (วิจิตรเจ้าพระยา) จะเป็นการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้มาเที่ยวชมความวิจิตรงดงามของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะแสงสีเสียงริมสองฝั่งแม่น้ำที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นสวยงาม เช่น วัดกัลยาณมิตร กองทัพเรือ ไอคอนสยาม ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก สะพานพระราม 8 และสะพานพุทธ ซึ่งสะท้อนถึงความสวยงามของแม่น้ำเจ้าพระยาที่มั่นใจว่าไม่แพ้แม่น้ำใดในโลก เป็นความสวยงาม ความสง่าของประเทศ และที่สำคัญมีการแสดงแสงสีเสียงจำลองเรือสุพรรณหงส์ ที่วัดกัลยาณมิตร ที่สวยงามมาก จึงอยากให้ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีการต่อยอดสิ่งเหล่านี้ ซึ่งส่วนตัวจะพยายามหารือกับนายกรัฐมนตรี ถ้าเป็นไปได้ก็จะของบประมาณในเรื่องของบูสเตอร์ช็อต เพื่อจัดกิจกรรมดี ๆ เหล่านี้ จึงเชื่อมั่นว่าสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นการฟื้นเศรษฐกิจ ฟื้นชีวิตให้ผู้ประกอบการ ทั้งร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยา ธุรกิจเรือท่องเที่ยว ให้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งหลังจากที่ได้ปิดกิจการไปในช่วงสถานการณ์โควิด วันนี้ต้องบอกว่าเราฟื้นแล้วและเริ่มเดินได้แล้ว จากนโยบายการเปิดประเทศ ของนายกรัฐมนตรีรมว.ท่องเที่ยวฯ ยังกล่าวอีกว่า สำหรับการตั้งเป้าการท่องเที่ยวในช่วงจัดกิจกรรมวิจิตรเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 12 ถึง 27 พฤศจิกายนนี้นั้น มั่นใจว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาลงเรือชมแม่น้ำเจ้าพระยาไม่น้อยกว่า 9 หมื่นคน และคาดว่าสามารถสร้างรายได้หมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 210 ล้านบาท ซึ่งสิ่งเหล่านี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตั้งเป้าไว้ และมั่นใจว่าจะทำได้"เป้านี้น่าจะทะลุได้ เช่นเดียวกับการตั้งเป้าว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในปีนี้ 10 ล้านคน ถึงขณะนี้มีความมั่นใจว่าเป็นไปตามเป้า ส่วนของรายได้ทั้งหมดอยู่ระหว่างการหารือ ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกำลังหาวิธีการว่าจะทำอย่างไร ให้ปีหน้าการท่องเที่ยวมีรายได้เพิ่มขึ้นตามเป้าที่ตั้งไว้ และในปีหน้าตั้งเป้าจะมีนักท่องเที่ยว 20 ล้านคน และมั่นใจจะเป็นไปตามเป้าหมาย ส่วนเป้าหมายด้านรายได้ยังค่อนข้างที่จะลำบาก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะหาวิธีการ เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วจะต้องทำอย่างไรให้มีการใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งจะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง ทุกคนจะต้องร่วมด้วยช่วยกัน“ นายพิพัฒน์กล่าวด้านนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. กล่าวว่า ถือเป็นปีแรกที่ ททท. จัดทำกิจกรรมนี้ขึ้นมาดังนั้นจะต้องมีสิ่งที่ปรับปรุงเพิ่มเติม โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการอย่างไอคอนสยาม ริเวอร์ ซิตี้ฯ เรือนำเที่ยว เรืออาหาร ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งเยาวชน นักเรียน ทหารเรือ ซึ่งเสมือนเป็นเจ้าของแม่น้ำเจ้าพระยา ก็จะทำให้เกิดความยั่งยืน โดยเชื่อว่ากิจกรรม ระหว่างวันที่ 12 ถึง 27 พ.ย.นี้ จะได้กระแสตอบรับที่ดี จึงจะศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายเวลาและทำให้กลายเป็นกิจกรรมประจำปีที่เกิดขึ้นได้ในช่วงหลังลอยกระทงจนกระทั่งถึงปีใหม่ เพราะแม่น้ำเจ้าพระยาจะเป็นแม่น้ำที่สวยที่สุดของโลก และเป็นการต่อยอดกิจกรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว พร้อมรองรับการขยายเวลาเศรษฐกิจในช่วงกลางคืน ตามนโยบายของรัฐมนตรีอีกด้วย