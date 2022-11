ปตท.ผนึก Foxconn วางศิลาฤกษ์ รง.ผลิตอีวีในไทย

HORIZON PLUS วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างโรงงานผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย มูลค่าการลงทุนกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ กำลังการผลิตเริ่มต้น 50,000 คัน พร้อมส่งมอบภายในปี 2567เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ฮอริษอน พลัส จํากัด (HORIZON PLUS) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท อรุณ พลัส จำกัด ผู้นำด้านระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร หนึ่งในกลุ่มธุรกิจใหม่ของ ปตท. กับ Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. (FOXCONN) ผู้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ไฟฟ้าระดับโลก ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์โรงงานผลิตยานยนต์ไฟฟ้าบนพื้นที่ 313 ไร่ ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อําเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร สิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธี โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของ FOXCONN กลุ่ม ปตท. คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผู้แทนจากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และผู้แทนจากสำนักเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร สิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ภารกิจสำคัญของ ปตท. คือการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศ โดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดในอนาคต การลงทุนและพัฒนาระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าที่ยั่งยืนถือเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจของ ปตท. พิธีวางศิลาฤกษ์ของ HORIZON PLUS ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ด้วยโรงงานผลิตยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรที่ลงทุนร่วมกับ FOXCONN จะเป็นรากฐานที่ต่อยอดไปยังการพัฒนาส่วนอื่นๆ ทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ เช่น การผลิตชิ้นส่วนที่สำคัญ การสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของผู้ประกอบการไทยในห่วงโซ่อุปทานจากเครื่องยนต์สันดาปสู่ยานยนต์ไฟฟ้านายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การร่วมมือกับ FOXCONN ไม่เพียงเพื่อลงทุนสร้างฐานการผลิตรถอีวีที่ทันสมัยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาสร้างนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ เสริมสร้างทักษะบุคลากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย เป็นการยกระดับอุตสาหกรรมและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ พิธีวางศิลาฤกษ์นี้นับเป็นก้าวสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นว่ากลุ่ม ปตท. และบริษัทพันธมิตรจะดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ Powering Life with Future Energy and Beyond ยิ่งไปกว่านั้น การรุกเข้าสู่ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท.ยังเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยให้กลุ่ม ปตท. สามารถมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emissions) ที่ตั้งไว้ภายในปี 2050 ตอกย้ำการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยพลังแห่งอนาคตที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประเทศไทยเติบโตไปในทุกมิติอย่างสมดุลและยั่งยืนนายบุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ HORIZON PLUS กล่าวว่า บริษัท HORIZON PLUS ถูกออกแบบภายใต้แนวคิด BOL (Build-Operate-Localize) ซึ่งนำเทคโนโลยีระดับโลกมาดำเนินการออกแบบก่อสร้างและทั้งการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและ Supply Chain ในท้องถิ่น โดยบริษัทใช้เงินลงทุนกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ กำลังการผลิตเริ่มต้น 50,000 คันต่อปี และจะขยายเป็น 150,000 คันต่อปี ในปี 2573 การก่อสร้างจะแล้วเสร็จสามารถเริ่มการผลิตและส่งมอบรถอีวีได้ในปี 2567 ทำให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และการจ้างงานที่ต้องใช้ทักษะสูงจำนวนกว่า 2,000 อัตรา โดยปัจจุบันบริษัทมีความพร้อมที่จะให้บริการค่ายรถอีวีที่สนใจด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ลดระยะเวลาในการพัฒนาและลดต้นทุนการผลิต ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคตามมาตรการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า (EV3)Mr. Kay Chiu กรรมการผู้จัดการใหญ่ HORIZON PLUS เปิดเผยว่า การก่อสร้างโรงงานในครั้งนี้มีการยกระดับกระบวนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ (Automation) เพื่อตอบสนองความต้องการในการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และระยะเวลา นอกจากนี้โรงงานยังมีการวางแผนเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดมาใช้ในกระบวนการผลิต และลดการปล่อยของเสีย เพื่อให้ HORIZON PLUS เป็นโรงงานผลิตรถอีวีที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูงสุดในภูมิภาค ทั้งนี้ ด้วยความชำนาญทางด้าน Smart Electronics ของ FOXCONN ประกอบกับประสบการณ์ในการผลิตแบบ OEM ที่ยาวนานจะทำให้การดำเนินธุรกิจของ HORIZON PLUS ประสบความสำเร็จ และทำให้ประเทศไทยเป็นผู้นำการผลิตรถอีวีที่สำคัญในระดับภูมิภาคอาเซียนHORIZON PLUS บริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท อรุณ พลัส จำกัด กับ บริษัท หลินยิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสเมนท์ จำกัด สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 60 และร้อยละ 40 ตามลำดับ ดำเนินธุรกิจผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ด้วยบริการครบวงจร ทั้งการออกแบบ วางระบบการผลิต การบริหาร Supply chain และการให้บริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่