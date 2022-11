SNNP ปักหมุดฐานผลิตเวียดนาม ลุยสแน็ก-เครื่องดื่มดันเป้า 2 พันล

ผู้จัดการรายวัน 360 - SNNP ปักหมุดเวียดนามตั้งโรงงานผลิตสินค้าพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร เผยเฟสแรกเริ่มผลิตขนมขึ้นรูปและขนมปังแท่งแบรนด์ “โลตัส” หลังจากนั้นจะเพิ่มการผลิตสินค้าแบรนด์ “เบนโตะ” เยลลี่พร้อมดื่มและเยลลี่คาราจีแนนแบรนด์ “เจเล่” ตามลำดับ วางเป้าโรงงานในเวียดนามเป็นฐานการผลิตสินค้ากลุ่มขนมขบเคี้ยวและกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอย่างครบวงจรภายในปี 2566 ตั้งเป้ายอดขายในเวียดนามทะลุ 2,000 ล้านบาท เติบโต 7 เท่าภายใน 5 ปีนายฐากร ชัยสถาพร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานธุรกิจต่างประเทศ บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SNNP เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มมาเป็นระยะเวลามากกว่า 30 ปี โดยสร้างแบรนด์ต่าง ๆ เพื่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว ได้แก่ เบนโตะ โลตัส เบเกอรี่ เฮ้าส์ และ 2) กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ได้แก่ เจเล่ และ เมจิกฟาร์มเฟรชสำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจหลังจากนี้ บริษัท ฯ ยังคงมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาสินค้าที่หลากหลายเพื่อรองรับกลุ่มผู้บริโภค โดยมีแผนเดินหน้าองค์กรสู่ความเป็นผู้นำตลาด และตั้งเป้าที่จะเติบโตไปในระดับอาเซียนจากการเข้าไปทำตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV โดยเริ่มต้นที่ประเทศกัมพูชา และเวียดนาม ภายใต้กลยุทธ์ที่เรียกว่า Localization Strategy โดยประเทศเวียดนามได้เริ่มเข้าไปเปิดตลาดร่วมกับบริษัท Chance and Challenge Co., Ltd. หรือ CAC พันธมิตรในการนำเข้าขนมขบเคี้ยวจากไทยเข้ามาจำหน่ายมากว่า 15 ปี นับว่าเป็นที่นิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เป็นผลมาจากการทำกลยุทธ์การตลาดที่ได้พันธมิตรที่แข็งแกร่งมีความเชี่ยวชาญในการกระจายสินค้าครอบคลุมร้านค้า 140,000 ร้านค้า ผ่านช่องทางแบบดั้งเดิม และอีก 8,275 ร้านค้า ผ่านช่องทางแบบสมัยใหม่ รวมไปถึงการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายและการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและเลือกใช้พรีเซ็นเตอร์ที่ได้รับความนิยมในประเทศเวียดนามจากการเล็งเห็นถึงศักยภาพของการขยายโอกาสทางการตลาดในประเทศเวียดนามที่มีความพร้อมในด้านของแรงงาน วัตถุดิบ และภูมิประเทศ เป็นหนึ่งในประเทศที่ต่างชาติให้ความสนใจในการลงทุนเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีอุตสาหกรรมภาคการผลิตที่แข็งแกร่ง ทางบริษัทฯ จึงได้ก่อตั้งโรงงานผลิตสินค้าภายใต้ชื่อบริษัท S.T. Food Marketing (STFM) โดยถือหุ้น 100% ผ่าน บจก. SNNP International ซึ่งถือหุ้นโดย บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) 99.9% ตั้งอยู่ที่จังหวัดบินห์เซือง (Binh Duong) ในนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่เศรษฐกิจเวียดนามสิงคโปร์อินดัสเทรียลพาร์ค หรือ VSIP ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจที่สำคัญในภาคใต้ของประเทศเวียดนามห่างจากเมืองโฮจิมินห์ 30 กิโลเมตร ด้วยพื้นที่รวม 20,000 ตารางเมตร เพื่อผลิตสินค้าเยลลี่พร้อมดื่ม ปลาหมึกอบ ปลาหมึกเส้น ขนมขึ้นรูป ขนมปังแท่ง และจำหน่ายในประเทศเวียดนาม พร้อมส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ในกลุ่ม CLMV และรวมไปถึงประเทศอื่น ๆ ในเอเชียทั้งนี้ โรงงานจะเริ่มดำเนินการผลิตสินค้าในเฟสแรก ประเภทขนมขึ้นรูปและขนมปังแท่งภายใต้แบรนด์ “โลตัส” ในไตรมาส 4 ของปี 2565 ส่วนเฟสที่ 2 จะผลิตสินค้าประเภทปลาหมึกอบ ปลาหมึกเส้น และปลาเส้นภายใต้แบรนด์ “เบนโตะ” ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2566 และเฟสที่ 3 จะผลิตสินค้าเยลลี่พร้อมดื่มและเยลลี่คาราจีแนนภายใต้แบรนด์ “เจเล่” ภายในไตรมาส 3 ของปี 2566“เราตั้งเป้าว่าภายในปี 2566 โรงงานที่เวียดนามจะเป็นฐานการผลิตสินค้าที่สำคัญภายใต้แบรนด์สินค้าต่างๆ ของบริษัทอย่างครบวงจร โดยผลิตและจำหน่ายสินค้าและทำตลาดในประเทศเวียดนาม และหลังจากดำเนินธุรกิจได้ตามแผนครบทุกเฟสการผลิตที่วางไว้จะดำเนินการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ในระยะต่อไป” นายฐากร กล่าวอย่างไรก็ดี ปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทมียอดรายได้จากการขายจากประเทศเวียดนาม 300 ล้านบาท ส่วนในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565 อยู่ที่ 218 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโต 67% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสัดส่วนรายได้หลักมาจากกลุ่มสินค้าขนมขบเคี้ยว 93% และเครื่องดื่ม 7% ตั้งเป้ายอดขายในเวียดนามทะลุ 2,000 ล้านบาท เติบโต 7 เท่าภายใน 5 ปี โดยเชื่อมั่นว่าการลงทุนในการขยายฐานการผลิตในประเทศเวียดนามจะช่วยสร้างผลตอบแทนและรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นให้กับบริษัท ฯ ในระยะยาวอย่างยั่งยืน