คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี คว้ารางวัลชนะเลิศระดัยโลก ผู้ประกอบการภายในสนามบินยอดเยี่ยมจากฝรั่งเศส

นับเป็นข่าวดีสําหรับกลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและรีเทลระดับโลกของคน ไทย ที่ในโอกาสครบรอบการดําเนินธุรกิจ 33 ปีได้รับรางวัลจากเวทีธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและดิวตี้ระดับโลก DFNI Frontier Awards คว้ารางวัลชนะเลิศ DFNI Frontier Awards 2022 (ดีเอฟเอ็นไอ-ฟรอนเทียร์ อวอร์ดส ปี2565) สาขารางวัลประเภท Airport Retailer of the Year หรือรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจค้า ปลีกสนามบินที่บริหารงานยอดเยี่ยมแห่งปี เป็นรางวัลที่การันตีถึงความเป็นมืออาชีพของ คิง เพาเวอร์ ในการบริหารจัดการร้านค้าจําหน่ายสินค้าปลอดอากรภายในท่าอากาศยานและร้านค้าเชิงพาณิชย์ สามารถ ตอบสนองความต้องการด้านสินค้าและบริการสําหรับนักเดินทางทั่วโลก โดย คิง เพาเวอร์ ได้รับคะแนนโหวต สูงสุดจากผู้เข้าชิงรางวัลจากธุรกิจดิวตี้ ฟรี อีก 2 ประเทศ ได้แก่ Dubai Duty Free ประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ และ Qatar Duty Free ประเทศกาตาร์DFNI Frontier Awards นับเป็นหนึ่งในรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดระดับโลกสําหรับผู้ประกอบการธุรกิจดิวตี้ ฟรี ที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกปี โดย Duty-Free News International หรือ DFNI สื่อชั้นนําด้านดิวตี้ฟรีที่มีอิทธิพล และ ชื่อเสียงทั่วโลก ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางระดับสากล โดยมอบให้บุคคล ผู้ประกอบการ หรือหน่วยงาน ที่ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจด้านท่องเที่ยวค้าปลีก และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีผลการดําเนินงาน ที่ยอดเยี่ยม การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ นวัตกรรมทางด้านรีวอร์ดที่โดดเด่น ล้ําสมัย และการบริการ ลูกค้าที่เหนือระดับ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวงการดิวตี้ฟรีจากหลากหลายประเทศร่วมพิจารณาที่ผ่านมา คิง เพาเวอร์ ได้รับรางวัล Frontier Awards ซึ่งเป็นรางวัลในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจรีเทลเพื่อการ ท่องเที่ยว มาแล้วจํานวน 8 ประเภทรางวัล ตั้งแต่ปี 2546 ถึงปัจจุบัน ได้แก่ ปี 2546 รางวัล Highly Commended : Partnership initiative of the Year, ปี 2551 รางวัลชนะเลิศ Best Airport Retailer of the Year, ปี 2552 รางวัล Finalist : Land-based Border/ Downtown Retailer of the Year, ปี 2554 รางวัลชนะเลิศ Best Airport Retailer of the Year และ รางวัล Best Land-based Border/ Downtown Retailer of the Year, ปี 2561 รางวัล Border, Downtown & Non-Airport Retailer of the Year, ปี 2564 รางวัล Online Travel Retailer of the Year และล่าสุดปี 2565 ได้รับรางวัล Airport Retailer of the Yearทั้งนี้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวโลก และของไทย รวมถึง คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี ประเทศไทยได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงกําหนดกลยุทธ์ให้ธุรกิจดําเนินได้อย่างยืดหยุ่น เพื่อขับเคลื่อนได้ทั้งระบบภายใต้แนวคิด DigitalTransformation พลิกวิกฤตเป็นโอกาสและสร้างมาตรฐานใหม่ของธุรกิจรีเทลเพื่อรองรับการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์คลี่คลายวงจรให้สะดวกสบาย และรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยการปรับโฉมพื้นที่ภายในสนามบินสุวรรณภูมิครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 12 ปี โดยหัวใจสําคัญ คือการเป็น World Junction ที่ประกอบด้วย World Fashion ความสุขกับการเลือกช้อปปิ้งแฟชั่น แบรนด์ชั้นนําระดับโลกมากกว่า 20 แบรนด์ชั้นนํา อาทิ Balenciaga, Bottega Veneta, Cartier, Chanel, Christian Dior, Ferragamo, Gucci, Hermès LOEWE, Louis Vuitton, Prada, Rimowa, Saint Laurent เป็นต้น, World Beauty ความสุขกับการเลือกช้อปปิ้งเครื่องสําอาง น้ําหอมจากแบรนด์ชั้นนําทั่วโลก พร้อมกับ แฟลกชิปสโตร์ของ 5 แบรนด์ชั้นนําระดับโลก ได้แก่ Chanel, DIOR, ESTÉE LAUDER, Lancôme และ SK-II และ World Duty Free ความหลากหลายของสินค้าดิวตี้ ฟรี ได้แก่ สุรา ขนม ผลิตภัณฑ์ที่ระลึก สินค้าไทยที่ ทรงคุณค่าจากภูมิปัญญาไทย สร้างปรากฏการณ์ ‘ดิวตี้ ฟรี เวิล์ดคลาส ช้อปปิ้ง เดสติเนชั่น’ (Duty Free World Class Shopping Destination) ให้สนามบินสุวรรณภูมิ เป็นศูนย์กลางการบินระดับภูมิภาค ควบคู่กับการนํา แพลตฟอร์มเทคโนโลยีมาบูรณาการโปรแกรมการช้อปปิ้งในทุกมิติ เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ท่องเที่ยงครบวงจรให้สะดวกสบายและรวดเร็ว