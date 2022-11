4 องค์กรคิกออฟเปิดไฟ "ต้นคริสต์มาสไอคอนสยาม" ใช้นวัตกรรมโซลาร์รูฟท็อปผสาน ESS ครั้งแรกในไทย

เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้บริษัท บี.กริม ส.นภา โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท ส.นภา จำกัด บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) และศูนย์การค้าไอคอนสยามทำพิธีเปิดโครงการ “Bangkok Illumination 2022 SMART SOLAR CHRISTMAS LIGHTS” ซึ่งเป็นไฟประดับต้นคริสต์มาสที่นำนวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกของไทยมาใช้ในการติดตั้งไฟประดับขนาดใหญ่ภายใต้งาน “ILLUMINATION : LIGHTING Christmas Tree และ Chinese New Year 2023” เพื่อคนไทยทุกคน ซึ่งเป็นกิจกรรมต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และเทศกาลตรุษจีน โดยสถานที่นี้จะเป็นแลนด์มาร์กริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในการส่งมอบความสุข และเฉลิมฉลองให้กับคนไทยและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน เกิดการกระตุ้นการท่องเที่ยวมากขึ้นหลังจากไทยเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบสำหรับการจัดแสดงไฟประดับต้นคริสต์มาสจะอยู่บริเวณลานริเวอร์ ปาร์ก ไอคอนสยามซึ่งจะเป็นโครงการต้นแบบ นำระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar rooftop) กําลังผลิตติดตั้งสูงสุด 15 กิโลวัตต์ (kWp) มาใช้ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (Energy Storage System : ESS) ลิเทียม-ไอออน ความจุพลังงานไฟฟ้า 40 KWh ซึ่งเป็นหนึ่งในโซลูชันด้านพลังงานที่จะเอาชนะข้อจำกัดการผลิตไฟจากแสงอาทิตย์ทำให้มีไฟฟ้าใช้ตลอดทุกช่วงกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและต่อยอดพลังงานสะอาดที่ผลิตได้ สำหรับการจัดแสดงไฟ ซึ่งสอดรับกับนโยบายบริษัทในการขับเคลื่อนธุรกิจที่มุ่งการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดรับกับทิศทางของกระแสโลกที่มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในหรือก่อนปี ค.ศ. 2065“Bangkok Illumination 2023 SMART SOLAR CHRISTMAS LIGHTS เป็นการจัดแสดงไฟประดับต้นคริสต์มาสที่มีความสูง 20 เมตร ซึ่งการออกแบบเน้นแนวคิดร่วมสมัย โดยการนำอัตลักษณ์ที่สะท้อนถึงประเพณี “บายศรี-สู่ขวัญ” เพื่อความเป็นสิริมงคล ไฟประดับจากหลอด LED ทั้งหมดในพื้นที่จัดแสดง โดยจะเปิดตั้งแต่ 1 พ.ย. 65-5 ม.ค. 66 โดยจะทำการเปิดไฟประดับตั้งแต่เวลา 18.00-22.00 น. ยกเว้นงาน Amazing Thailand Countdown 2023 วันที่ 31 ธ.ค. 65 จะเปิดไฟตั้งแต่เวลา 18.00-02.00 น. ซึ่งเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่ไม่สามารถรับไฟฟ้าที่ผลิตโดยตรงจากระบบ Solar Rooftop ได้ ดังนั้นจึงต้องออกแบบร่วมกับระบบ ESS จากนั้นก็จะสนับสนุนระบบไฟในงาน Chinese New Year 2023 ระหว่าง 22 ม.ค.-28 ก.พ. 66” คุณสุทธิพัณกล่าวทั้งนี้ การพัฒนาระบบ Solar Rooftop ที่มีการนำระบบ ESS ที่นำมาติดตั้งเพื่อป้อนพลังงานให้กับพื้นที่ส่วนจัดกิจกรรมด้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างถาวร นับเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นเป้าหมายของ ส.นภาในการร่วมพัฒนาพลังงานสะอาดซึ่งระยะต่อไป พร้อมให้การสนับสนุน บริษัท บีกริม ส.นภา โซลาร์ เพาเวอร์ ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีโซลาร์ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการพัฒนาธุรกิจและสังคม โดยมีแผนจะพัฒนาเทคโนโลยีโซลาร์ลอยน้ำ (Solar Floating) โดยใช้ประโยชน์จากบ่อบำบัดน้ำและอ่างเก็บน้ำมาเป็นแหล่งผลิตไฟเพื่อป้อนระบบการบำบัดน้ำเสีย และหน่วยผลิตน้ำ เป็นต้น