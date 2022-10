เรือสำราญ”รอยัล แคริเบียน”ใหญ่สุดในเอเชีย จอดเทียบท่าภูเก็ต ดันท่องเที่ยวคึกคัก

รอยัล แคริเบียน เรือสำราญสุดล้ำและใหญ่ที่สุดในเอเชียจอดเทียบภูเก็ต ดันการท่องเที่ยวกับมาคึกคัก พร้อมเปิดเส้นทางประจำสัปดาห์ นำนักท่องเที่ยวสำรวจเอเชียเต็มรูปแบบวันที่ 30 ตุลาคม 2565 สเปคตรัม ออฟ เดอะ ซีส์ (Spectrum of the Seas) เรือสำราญสุดล้ำและใหญ่ที่สุดในเอเชีย ได้เข้าเทียบท่าจังหวัดภูเก็ต และพร้อมแล้วที่จะพานักท่องเที่ยวสู่สวรรค์แห่งการพักผ่อนและท่องเที่ยวไปพร้อมกัน เพลิดเพลินกับการเดินทางบนเรือที่นานขึ้น และสำรวจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้น เรือสำราญสเปคตรัมจะเริ่มต้นการเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาคโดยมีภูเก็ตเป็นจุดหยุดพักหลักสำหรับการเดินทาง 4-7 คืน ซึ่งรวมจุดท่องเที่ยวยอดนิยมอย่าง ปีนัง และ พอร์ท กลัง ที่ประเทศมาเลเซียเอาไว้ในตารางท่องเที่ยวด้วย เปิดให้สำรองการเดินทางได้แล้วทางเว็บไซต์ของ รอยัล แคริเบียนนักท่องเที่ยวที่เดินทางกับเรือสำราญสเปคตัมจะได้สำรวจชายหาดที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาของภูเก็ต และสนุกกับกิจกรรมชายหาดสุดพิเศษที่มีมากมายบนเกาะ ตั้งแต่อาบแดดไปจนถึงดำน้ำเพื่อสัมผัสโลกใต้ทะเลและสัตว์น้ำหายากอย่างเต่าทะเล ส่วนผู้ชื่นชอบสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม นักชิมและนักช้อปย่อมไม่อยากพลาดการไปเยือนตลาดท้องถิ่นในภูเก็ต ซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องอาหารไทยและต่อรองราคาได้อย่างสนุกสนาน พร้อมสัมผัสเสน่ห์ของเอเชียตะวันออกเฉียงให้ครบถ้วนด้วยการท่องเที่ยวสำรวจความหลากหลายทางวัฒนธรรม ชมโบราณสถาน และอิ่มอร่อยกับสตรีทฟู้ดในปีนังและกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยในปี พ.ศ. 2566-2567 นักท่องเที่ยวจะสามารถเลือกตารางการเดินทางไปเยือนเวียดนาม จีน และญี่ปุ่น กับเรือสำราญสเปคตรัมได้อีกด้วยแองจี้ สตีเฟน รองประธานและผู้อำนวยการบริหาร ของรอยัล แคริเบียน อินเตอร์เนชั่นแนล ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก กล่าวว่า ประเทศไทยได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มลูกค้าของเราในประเทศสิงคโปร์ เพราะมีความโดดเด่นด้านอาหาร วัฒนธรรม และไมตรีจิตที่พร้อมต้อนรับผู้มาเยือน ประเทศไทยจึงเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวสำหรับผู้คนจากทั่วโลก และเรารู้สึกตื่นเต้นมากที่สามารถกลับมายังภูเก็ตอีกครั้ง ทำให้นักเดินทางได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยวทางเรือสำราญอย่างครบถ้วน ได้สัมผัสความมหัศจรรย์และมรดกทางวัฒนธรรมอันมั่งคั่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้“เราคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมการเดินทางและการท่องเที่ยวของประเทศไทยจะคึกคักขึ้นจากการเปิดเส้นทางเดินเรือประจำสัปดาห์มายังภูเก็ตของเรือสำราญสเปคตรัม เรายังคงทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลของประเทศในภูมิภาคนี้เพื่อพาลูกค้าของเราสู่จุดหมายการท่องเที่ยว เปิดประสบการณ์ใหม่ และเป็นประตูให้กับนักเดินทางจากทั่วโลกที่ต้องการแสวงหาความมีชีวิตชีวาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ภูเก็ตเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นเสมือนไข่มุกแห่งทะเลอันดามัน เพียบพร้อมด้วยหาดทรายอันสวยงาม อาทิตย์อัศดงที่แหลมพรหมเทพ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตพื้นถิ่นที่ชวนประทับใจ นักท่องเที่ยวที่มาเยือนต่างหลงรักสถาปัตยกรรมและอาคารบ้านเรือนอันโดดเด่นที่สะท้อนอิทธิพลแบบจีนผสมโปรตุเกส ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ บูติกโฮเต็ล และร้านกาแฟ อีกทั้งยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมอันมีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ตที่ภูเก็ตแฟนตาซี ซึ่งผสมผสานศิลปะและวัฒนธรรมไทยไว้ด้วยกันผ่านการแสดงแสง-เสียงที่ทันสมัยล้ำยุคที่สร้างประสบการณ์ที่ตราตรึงในความทรงจำแก่ผู้มาเยือนเกาะแห่งนี้สำหรับเรือสำราญสเปคตรัม ยังนำเอาประสบการณ์ ออล แอคเซส ทัวร์ หรือ การทัวร์ทั่วเรือ กลับมาให้นักเดินทางและครอบครัวได้ตื่นเต้นกันอีกครั้ง แขกของเรือสำราญจะได้สัมผัสเบื้องหลังการทำงานของลูกเรือและทีมงานอย่างใกล้ชิด ได้เห็นว่ารอยัล แคริเบียน จัดการการท่องเที่ยวทางเรืออย่างไร โดยการนำชมของเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสที่สุดบนเรือ ผู้เข้าชมเรือจะได้เห็นทุกสิ่งในการเดินเรือด้วยตาตนเอง ขณะที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการเดินเรือ พร้อมด้วยการเยี่ยมชมพิเศษตามจุดสำคัญต่างๆ บนเรือได้แก่ สะพานเรือ หรือศูนย์บังคับการเรือ โดยสามารถจองการทัวร์ทั่วเรือได้โดยการลงทะเบียนผ่าน รอยัล แคริเบียน แอพปลิเคชั่น ( Royal Caribbean App)โดยพร้อมต้อนรับนักเดินทางทุกท่านด้วยกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวทุกวัย เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวทางเรือกับกิจกรรมหลากหลาย ลิ้มลองอาหารรสเลิศจากทั่วเอเชียทั้งภัตตาคารเทบปันยากิ, เสฉวน เรด, ฮอตพอต และอีกมากมาย และยังมีห้องสวีท เอ็นเคลฟ (Suite Enclave) อันหรูหรา พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกแยกเป็นพิเศษ ได้แก่ ห้องรับประทานอาหาร และเลานจ์ โดยแขกของเรือสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ ของรอยัล แคริเบียนที่ ซีเพล็กซ์ (SeaPlex) หรืออาคารกิจกรรมในร่มที่ใหญ่ที่สุดกลางทะเล การเหินเวหาเสมือนจริงหรือริปคอร์ด บาย ไอฟลาย (RipCord by iFly) เพลิดเพลินกับนอร์ธ สตาร์ (North Star) หรือแคปซูลแก้วที่เปิดให้ชมทัศนียภาพสูง 300 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล และโฟลไรเดอร์ (FlowRider) กิจกรรมเล่นเซิร์ฟเสมือนจริง