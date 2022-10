O R ผนึก PLANET เปิดCafé Amazon - EV HUB Complex

ผู้จัดการรายวัน 360 - PLANET จับมือ OR ยกระดับ Café Amazon เปิดให้บริการสาขาต้นแบบ เอาใจไลฟ์สไตล์ชีวิตยุคดิจิทัล นำร่องที่สาขาแพลนเน็ตคอม รามอินทรา 34 ด้วยจุดให้บริการ EV Charging แบบ DC/AC Chargers 6 หัวจ่าย , นำเทคโนโลยีล้ำสมัยทั้ง AI และ IoT มาใช้เพิ่มความสะดวกด้านบริการ ,มีพื้นที่เปิดให้ Co-Working Space พร้อมบริการ Free WiFi ความเร็วสูงสุด 1Gbps และบริการห้องประชุมทางไกล Video Conference Room จำนวน 10 ที่นั่ง แย้มมีแผนขยายสาขาเพิ่มในอนาคต ด้าน บิ๊กบอส "ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์" มั่นใจ ต้นแบบร้านกาแฟอัจฉริยะแห่งแรกนี้ ตอบโจทย์เทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่แน่นอน ชี้ เป็นก้าวสำคัญสู่โอกาสทางธุรกิจ ในการต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคต ลั่นเดินหน้านำนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนา Café Amazon ให้เป็นต้นแบบร้านกาแฟที่มีความทันสมัยให้มากขึ้นนายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET ผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจร กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อนำไปสู่พัฒนา Café Amazon - EV HUB Complex ให้เป็นต้นแบบร้านกาแฟที่มีความทันสมัย โดยมีเป้าหมายยกระดับคุณภาพการให้บริการให้ สอดรับกับไลฟ์สไตล์และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามเทรนด์เทคโนโลยีในปัจจุบัน และยังถือเป็นก้าวสำคัญทางธุรกิจในการต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคตทั้งนี้ OR ได้ร่วมมือกับ PLANET ในการเปิดร้าน Café Amazon - EV HUB Complex สาขาแพลนเน็ตคอม ณ สำนักงาน PlanetComm รามอินทรา 34 พร้อมกันนี้ได้เชิญผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำ Volvo XC40, MG EP, Mitsubishi Outlander PHEV นำรถมาแสดงและทดสอบระบบชาร์จแบตเตอรี่ด้วยสำหรับสาขา Café Amazon - EV HUB Complex แห่งนี้ จะเป็นต้นแบบร้านกาแฟ ที่เต็มไปด้วยการนำเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมาใช้ และจะเป็นพื้นที่เปิดสำหรับไลฟ์สไตล์ใหม่ๆของคนในยุคดิจิทัลที่นอกเหนือจากการเข้ามาผ่อนคลายจากการเดินทาง การพักดื่มกาแฟเพื่อรอชาร์จรถไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว เนื่องจาก ได้มีการเปิดพื้นที่ทำงาน (Co-Working Space) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ มี Free WiFi อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง Bandwidth สูงที่สุด (1Gbps) ผ่านโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกให้บริการ ซึ่งเหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องทำงานนอกสถานที่ หรือกลุ่มฟรีแลนซ์ รวมถึงกลุ่มที่ต้องนัดเจอลูกค้าเพื่อประชุมงาน และอื่นๆ เป็นต้น“ มีการนำเทคโนโลยี AI มาปรับใช้สำหรับให้บริการผู้บริโภค อาทิ ตรวจจับใบหน้า (ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าเท่านั้น) ในการเข้าระบบพร้อมแสดงข้อมูลประวัติการบริโภคกาแฟของลูกค้าว่าเคยสั่งเมนูอะไรไปบ้าง เพื่อเพิ่มความสะดวก และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ทั้งนี้ PLANET จะเดินหน้าพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาต้นแบบ Café Amazon เพื่อรองรับการขยายสาขา ให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนผู้บริโภค ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า มาร่วมทดลองใช้บริการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้น” นายประพัฒน์กล่าวด้านนายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า OR ได้ร่วมมือกับ PLANET ในฐานะผู้ให้บริการและเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจร ในยกระดับคุณภาพการให้บริการให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามเทรนด์เทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้พลังงานสะอาด จากแนวโน้มผู้บริโภค ที่เริ่มเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นร้าน Café Amazon - EV HUB Complex สาขาแพลนเน็ตคอม รามอินทรา 34 นี้ เป็นร้านกาแฟต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นรูปแบบใหม่ของสถานีชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ที่ให้บริการสถานีชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า นอกสถานีบริการน้ำมัน รองรับไลฟ์สไตล์ใหม่ของลูกค้าผู้เดินทาง ซึ่งนอกจากการแวะพักดื่มกาแฟ เพื่อผ่อนคลายจากการเดินทางแล้ว ยังจะสร้างความมั่นใจและความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า เนื่องจา มีการติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่มีศักยภาพ มีความสะดวก รวดเร็ว ด้วยหัวชาร์จ DC กำลังไฟขนาด 120 กิโลวัตต์ จำนวน 2 หัวจ่าย ,ขนาด 150 กิโลวัตต์ จำนวน 2 หัวจ่ายและหัวชาร์จ AC กำลังไฟขนาด 50 กิโลวัตต์ จำนวน 2 หัวจ่าย ไว้รองรับการเดินทาง“ ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าสามารถจองการขอใช้บริการชาร์จแบตเตอรี่ล่วงหน้าผ่าน แอปพลิเคชัน “EV Station PluZ” ของ OR และเมื่อเดินทางมาถึงสถานที่ ระบบ Smart Parking จะจัดสรรช่องชาร์จแบตเตอรี่ให้กับผู้ที่จองล่วงหน้า ในระหว่างการชาร์จแบตเตอรี่ซึ่งใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงนั้น ผู้ใช้บริการสามารถเพลิดเพลินกับดื่มกาแฟและทานอาหาร บริเวณ ชั้น 1 หรือ นั่งทำงานบริเวณชั้น 2 ที่ให้บริการ Co-Working Space มีบริการเครือข่ายไวไฟความเร็วสูง Ultra High Speed WiFi 1 Gbps พร้อมห้องประชุมทางไกล (Video Conference Room) 10 ที่นั่งให้บริการ ทำให้การทำงานและดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่องไม่ติดขัดรูปแบบล้ำสมัย สอดรับกับไลฟ์สไตล์ชีวิตยุคดิจิทัลของผู้บริโภค" นายสุชาติ กล่าว