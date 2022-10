เอสจีเอสรุกขยายธุรกิจต่อเนื่อง ปรับแนวทางสู่ตลาดออฟไลน์-ออนไลน์ สนับสนุนการฟื้นตัวอุตสาหกรรมในประเทศ

นางปราณี รุ้งมโนชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “เอสจีเอสดำเนินธุรกิจทั่วโลกเป็นระยะเวลา 144 ปี และการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากกว่า 72 ปี โดยเป็นผู้นำในธุรกิจ TIC (Testing, Inspection, Certification) เอสจีเอสได้รับการยอมรับในระดับ Global Benchmark ด้านคุณภาพและความซื่อสัตย์เราเป็นเสมือนหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ครอบคลุมการให้บริการในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับ Connectivity & Product, Health & Nutrition, Industrial & Environment และ Natural resources นอกจากนี้ เอสจีเอสยังมีบริการด้าน Business Solutions ได้แก่ Knowledge Solutions, Digital Solutions และ Sustainability Solutions ไม่ว่าลูกค้าต้องการบริการด้านใด ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน หรือไม่ว่าคุณจะอยู่ในภาคส่วนธุรกิจใด ผู้เชี่ยวชาญของเอสจีเอสสามารถนำเสนอ Special Solutions เพื่อให้ลูกค้าเร็วกว่า ง่ายกว่า และมีประสิทธิภาพมากกว่า”ธุรกิจหลักของบริษัทยังคงความเป็น TIC และขณะเดียวกันก็มีบริการด้าน Consultancy และ Training เอสจีเอสมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพห้องแลปของบริษัทฯ ในกรุงเทพฯ ให้เป็น Testing Hub รองรับการบริการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทดสอบอาหารและสินค้าอื่นในระดับภูมิภาค การขยายกำลังการบริการห้องแลปทดสอบเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และ สินค้าอุปโภคบริโภค การขยายห้องแลปจุลชีวะเพื่อทดสอบอาหาร การลงทุนด้านห้องแลปที่นิคมอมตะซิตี้ ชลบุรี ด้านการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า แอร์ ตู้เย็น อื่นๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวอุตสาหกรรมในประเทศ การพัฒนา Knowledge Solutions ใหม่ๆ อาทิ ด้าน IT และ International Regulation ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายบริการที่สนับสนุนลูกค้าเกี่ยวกับบริการด้าน Sustainability เพื่อสนับสนุนลูกค้าที่ต้องการพัฒนาสู่ธุรกิจที่ยั่งยืนหลังจากสถานการณ์โควิด 19 ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เอสจีเอสได้ปรับเปลี่ยนแนวทางบริหารงานสู่การตลาดแบบออฟไลน์และออนไลน์เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยนำเอานวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ในการทำงานเพื่อให้งานมีคุณภาพมากขึ้น รวดเร็วขึ้น การพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่างๆ นำมาให้บริการกับลูกค้า การปรับปรุงพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องโดยนำร่องโครงการ World Class Services (WCS) ที่ห้องแลปของบริษัทฯ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ ในทุกๆ ด้านจะส่งผลโดยตรงต่อการส่งมอบผลงานที่ความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า“เอสจีเอสเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนของการทำธุรกิจ “Our Ambitions 2023 and beyond” เราเน้นการเจริญเติบโตไปด้วยกัน ครอบคลุมทั้งส่วนรวม (Planet), องค์กร (Performance) และ บุคลากร (People) เรากำหนด KPI และวัดความสำเร็จของธุรกิจ เริ่มในปี 2020 อาทิ ปริมาณการลดก๊าซ CO2, การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ, การเจริญเติบโตของรายได้และกำไร หรือ การสร้างสมดุลย์ของพนักงานตามเพศ อายุ การสนับสนุนกิจกรรมช่วยสังคมโดยความสมัครใจของพนักงาน เป็นต้น ความท้าทายและอุปสรรคที่กระทบธุรกิจการดำเนินงานของบริษัทฯ ล้วนเป็นปัจจัยภายนอก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคระบาด ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ซึ่งตลอดช่วงเวลาวิกฤตดังกล่าว เอสจีเอสยังคงสามารถยืนหยัดสร้างผลการดำเนินงานสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ อีกทั้งเรายังสร้างสมประสบการณ์การทำงานในสภาวะฉุกเฉิน การจัดการลดความเสี่ยงต่างๆ ทางธุรกิจ และคาดว่ากลุ่มบริษัท เอสจีเอส จะสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในปี 2023 และ 2030 อย่างแน่นอนเพื่อ Better Governance, Better Society และ Better Planet” นางปราณี กล่าวทิ้งท้าย