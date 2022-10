“ทศพร”ไขก๊อกลาออกปธ.บอร์ดปตท.มีผล15ต.ค.

“ทศพร”ไขก็อกยื่นลาออกจากประธานบอร์ดปตท. มีผลตั้งแต่ 15ต.ค.2565 ลือสะพัดถูกกดดันทางการเมือง คาดเตรียมไขก๊อกทุกตำแหน่งในรัฐบาลรายงานข่าวจากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าศาสตราจารย์พิเศษดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นหนังสือเพื่อขอลาออกจากทุกตำแหน่งในบอร์ดปตท.ทั้งหมด โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยให้เหตุผลการลาออกว่าเป็นเหตุผลส่วนตัวทั้งนี้ ศาสตราจารย์พิเศษดร.ทศพร ได้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ปตท. ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. 2563แทนนายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง และเมื่อวันที่ 8เม.ย. 2565บอร์ดปตท.นัดประชุมนัดพิเศษแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษดร.ทศพรกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการอย่างไรก็ตาม มีกระแสข่าวว่าศาสตราจารย์พิเศษดร.ทศพรเตรียมยื่นลาออกจากทุกตำแหน่งในรัฐบาลอีกด้วย สืบเนื่องจากมีกระแสความขัดแย้งอย่างรุนแรงกับคนในรัฐบาล และถูกบีบให้ลาออกจากตำแหน่งต่างๆ ทั้งๆที่ทศพร ดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้มีการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 9 ต.ค.2563 ถือเป็นคนหนึ่งที่พล.อ.ประยุทธ์ ให้ความไว้วางใจสำหรับประวัติของศาสตราจารย์พิเศษดร.ทศพร จบการศึกษา ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโท Master of Public Administration, Pi Alpha Alpha (National Honor Society for Public Affairs and Administration), Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกาปริญญาเอก สาขาการวิเคราะห์นโยบาย การบริหารรัฐกิจและการเมืองเปรียบเทียบ Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกาประวัติการทำงานที่สำคัญได้แก่ - กรรมการและประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)- กรรมการและประธานกรรมการ คณะกรรมการธรรมาภิบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย- เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)- เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)- ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย- กรรมการอิสระและประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)- ส่วนการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/องค์กรอื่น- ประธานกรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย- กรรมการและประธานกรรมการ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด เป็นต้น