MBK ดึง เบอร์เกอร์ Big Boy ผุดแฟลกชิปสโตร์แรกในไทย

ผู้จัดการรายวัน 360 - ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ (MBK Center) ผนึกกำลังกับ Big Boy ร้านเบอร์เกอร์ชื่อดังจากอเมริกา ร่วมส่งมอบประสบการณ์ความอร่อยให้กับกลุ่มลูกค้าหลากหลาย ทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ เผยโฉมหน้าร้านแบบเต็มรูปแบบ ชูคอนเซปต์ American Diner กลิ่นอายร้านอาหารสไตล์ American ให้ความรู้สึกฟินเหมือนกำลังรับประทานอยู่ที่อเมริกา ขนทัพเมนูเด็ดในตำนาน สร้างสรรค์เมนูใหม่ผสมผสานความเป็นไทย และเมนู Exclusive เฉพาะที่ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์เท่านั้นนายสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า กล่าวว่า การเติมแม่เหล็กร้านอาหารไทยและนานาชาติ สตรีทฟู้ดชื่อดัง ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งหลาย ๆ ร้านมีลูกค้าให้ความสนใจมาใช้บริการจำนวนมากจนต่อแถวยาว ร้านอาหารจึงตอบโจทย์การเป็นจุดหมายสำหรับการรับประทานอาหารและนัดพบสังสรรค์แบบ All Day Dining ครอบคลุมทุกช่วงเวลา ตั้งแต่มื้อเช้า มื้อกลางวัน มื้อเย็น ไปจนถึงมื้อดึกศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ (MBK Center) จึงเดินหน้าจับมือพันธมิตรร้านอาหารรายใหม่ ๆ เพื่อร่วมกันส่งมอบประสบการณ์ที่ดีเข้าถึงทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ล่าสุดแบรนด์ร้านเบอร์เกอร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่าง Big Boy ให้ความไว้วางใจศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เป็นสถานที่ในการเปิดตัวร้านอาหารเต็มรูปแบบแห่งแรกในประเทศไทย โดยร้านตั้งอยู่ที่ชั้น G โซน Aนายทิฆัมพร ตั้งเกียรติศิลป์ ผู้อำนวยการส่วนธุรกิจร้านอาหาร บริษัท บิ๊กบอย เรสเตอรองส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร้านเบอร์เกอร์ชื่อดังจากอเมริกา กล่าวว่า สาเหตุที่เลือกศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เป็น Flagship Store แห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นหน้าร้านสาขาแรกที่มีการเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ เพิ่มจากที่มีการลงทุนหน้าร้านในรูปแบบของคีออส (Kiosk) อยู่ที่ Metro Mall ในสถานี MRT สวนจตุจักร เพราะมองว่าทำเลถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด บริษัทจึงมองหาสถานที่ที่อยู่ใจกลางเมืองและเป็นศูนย์รวมของนักท่องเที่ยว ลูกค้าทุกเพศทุกวัยนอกจากนี้ Big Boy ยังเป็นแบรนด์ที่ชาวต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวอเมริกันรู้จักกันดี ซึ่งตรงกับลูกค้าหลักของศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ พร้อมกับเป็นสถานที่ที่เป็นจุดมุ่งหมายหลักของชาวต่างชาติที่มาเที่ยวในประเทศไทย บริษัทจึงมีความมั่นใจที่จะเปิดสาขา Flagship Store แห่งแรกที่ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ซึ่งยังเป็นที่นิยมของกลุ่มวัยรุ่นและประชาชนทั่วไปอีกด้วย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายต่อไปที่บริษัทต้องการจะเจาะตลาดสำหรับ Big Boy สาขา Flagship Store ที่ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มีการตกแต่งร้านตามสไตล์ของร้าน Big Boy สาขาแรก ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ก่อกำเนิดขึ้นตั้งแต่ปี1936 ซึ่งเป็นร้านที่มีชื่อเสียงและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากอยู่เป็นทุนเดิม อย่างลงตัว โดยต้องการให้ลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาในร้าน Big Boy คล้ายกับการนั่งทานอยู่ที่ Big Boy สาขาหลักที่อเมริกานั่นเองนายทิฆัมพร กล่าวเพิ่มเติมว่า Core Value ของ Big Boy ประกอบไปด้วย 3 สิ่งด้ คือ 1. เน้นไปที่ความสดใหม่ของวัตถุดิบและกรรมวิธีการทำอาหาร ตัวอย่างเช่นเนื้อเบอร์เกอร์ของเราปั้นสดและทำวันต่อวัน ไก่ทอดที่หมักและทอดสดใหม่ ไม่มีการหมักทิ้งข้ามคืนเหมือนนำวัตถุดิบแช่แข็งมาปรุงอาหาร, 2. Original Recipe สูตรต้นตำรับจาก Big Boy พร้อมด้วยหลากหลายเมนูยอดนิยม ทั้ง Classic Big Boy Burger, The Dolly Chicken Burger, The Best Cheese Burger on the Planet และเมนูอื่นอีกมากมาย และ 3. Localize Flavors บริษัทสร้างสรรค์เมนูใหม่ ๆ นำความเป็นไทยเข้ามาผสมผสาน อาทิเช่น Panang Chicken Burger เบอร์เกอร์ไก่ซอสพะแนง, Hatyai Chicken Burger เบอร์เกอร์ไก่ทอดหาดใหญ่, Hatyai Chicken Rice ข้าวไก่ทอดหาดใหญ่ และเมนู Thai Beef Larb ข้าวลาบเนื้อ เมนูพิเศษเฉพาะที่ Big Boy สาขา MBK Center เท่านั้นร้าน Big Boy เปิดสาขาใหม่ จัดโปรโมชันเริ่มต้น 99 บาท (เฉพาะรับประทานภายในร้าน) อาทิ THE BEST SET ราคา 199 บาท จากปกติ 307 บาท ประกอบด้วย ชุดเดอะเบสท์ชีสเบอร์เกอร์ ชิกเกนสตริปส์ 5 ชิ้น เครื่องดื่มรีฟิล 1 แก้ว, ชุด PARTY SET ราคา 399 บาท จากปกติ 590 บาท ลดสูงสุด 191 บาท ประกอบด้วย จูเนียร์ บิ๊กบอย เดอะ ดอลลีเบอร์เกอร์ไก่ทอด ชิกเกนสตริปส์ 5 ชิ้น โคลสลอว์ เฟรนซ์ฟรายส์ (ปกติ) ออเนียนริงส์