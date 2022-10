“เท็กซัส ชิคเก้น” รุกโมเดล Grab & Go

ผู้จัดการรายวัน 360 - เท็กซัส ชิคเก้น รุกตลาดเปิดโมเดลใหม่เอ็กซ์เพรส นำคอนเซ็ปต์ Grab and Go เผยโฉมร้านไก่ทอดขนาดกะทัดรัด เน้นสะดวก สบาย รวดเร็ว ตกแต่งที่สวยงามและทันสมัย บนโลเกชันเข้าถึงได้ง่าย โดยเปิดตัวนำร่องไปแล้ว จำนวน 3 สาขา ได้แก่ MRT ห้วยขวาง, PTT Station พหลโยธิน 53 และ PTT Station สุขสวัสดิ์ (ขาเข้า) ปั้นเมนูใหม่ที่ไม่เคยขายใน เท็กซัส ชิคเก้น ที่ไหนในโลกทั้งนี้ นายโจ กูธ (Joe Guith) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชิร์ชส์ ชิคเก้น จำกัด สหรัฐอเมริกา (CEO of Church’s Texas Chicken and Texas Chicken) และ นายศิระ ศรีสุกใส ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจไลฟ์สไตล์ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือโออาร์ ร่วมพิธีเปิดร้าน (Soft Opening) เท็กซัส ชิคเก้น เอ็กซ์เพรส โมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ของ เท็กซัส ชิคเก้น ประเทศไทยเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคปัจจุบันนายโจกล่าวว่า เท็กซัส ชิคเก้น เอ็กซ์เพรส เป็นโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ของแบรนด์ เท็กซัส ชิคเก้น เพื่อยกระดับการรองรับความต้องการของผู้บริโภค และนับว่าเป็นความท้าทายใหม่แบรนด์เท็กซัส ชิคเก้น ในประเทศไทย ซึ่งความพิเศษของร้าน เท็กซัส ชิคเก้น เอ็กซ์เพรส คือการปรับสูตรเมนูอาหารให้แตกต่างและหลากหลายมากขึ้น ด้วยรสชาติที่จัดจ้านเป็นซิกเนเจอร์ถูกปากผู้บริโภคชาวไทยทุกเพศทุกวัย ผ่านการรังสรรค์คิดค้นขึ้นมาเป็นพิเศษ และจะเป็นเมนูใหม่ที่ยังไม่เคยวางขายใน เท็กซัส ชิคเก้น ที่ไหนในโลกโดยจัดแบ่งเป็น 3 หมวด ได้แก่ หมวดแร็พ เช่น แร็พคลาสซี่, แร็พสไปซี่มันกุ้ง, แร็พศรีราชาเครซี่ และแร็พเทอริยากิสวีทตี้ หมวดเบอร์เกอร์ เช่น เบอร์เกอร์ศรีราชามาเฟีย, เบอร์เกอร์ศรีราชามาเนีย, เบอร์เกอร์ทงคัตสึชีสซี่ศรีราชา และเบอร์เกอร์รอยัลคัตสึ หมวดอาหารกินเล่น เช่น ชิคแอนด์ชูส, เดวิลวิงส์, มอนสเตอร์วิงส์ พร้อมเมนูอื่นๆ อีกมากมาย ที่สามารถสั่งแยกเป็นชิ้นเดี่ยว หรือเป็นชุดคอมโบ ก็มีให้เลือกลิ้มลองอย่างหลากหลายนายศิระกล่าวว่า นอกจากรสชาติอาหารที่โดดเด่นไม่เหมือนใครแล้ว ร้าน เท็กซัส ชิคเก้น เอ็กซ์เพรส ยังคำนึงถึงความต้องการด้านการบริการที่รวดเร็วทันใจ ด้วยระบบการสั่งอาหารแบบปลายนิ้วสัมผัสผ่านหน้าจอทัชสกรีน และระบบการชำระเงินแบบ online payment อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมนำพาทุกท่านก้าวสู่สังคมไร้เงินสด สอดรับความทันสมัยของโลกที่เปลี่ยนไป เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น และกลุ่มครอบครัวสมัยใหม่มากขึ้น พิเศษ สำหรับสมาชิก Blue Card สามารถสะสมแต้มได้ทันทีเมื่อซื้ออาหารและเครื่องดื่มภายในร้านโดยเท็กซัส ชิคเก้น เอ็กซ์เพรส จะเปิดดำเนินการภายในปี 2565 จำนวน 6 สาขาในกรุงเทพมหานคร และ 1 สาขาที่จังหวัดขอนแก่น อีกทั้งมีแผนที่จะขยายเพิ่มเติมอีกประมาณ 10 สาขาในปี 2566 ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ด้วยโลเกชันที่ตอบโจทย์พร้อมรองรับไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ ของกลุ่มผู้บริโภคหลักอย่างแท้จริง พร้อมเปิดบริการต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้ ที่สาขา MRT ห้วยขวาง โดยสามารถนั่งรับประทานที่ร้าน หรือสั่งกลับบ้านได้อย่างไร้กังวลด้วยมาตรการความสะอาดและความปลอดภัยรองรับไลฟ์สไตล์ของทุกคน โดยเปิดตัวนำร่องไปแล้วจำนวน 3 สาขา ได้แก่ MRT ห้วยขวาง, PTT Station พหลโยธิน 53 และ PTT Station สุขสวัสดิ์ (ขาเข้า)ทั้งนี้ แบรนด์เท็กซัส ชิคเก้น แบรนด์ไก่ทอดชื่อดังสัญชาติอเมริกันจากรัฐเทกซัส เป็นที่รู้จักมายาวนานกว่า 60 ปี โดยมีสาขาในกว่า 25 ประเทศทั่วโลก สำหรับในประเทศไทยมีจำนวน 101 สาขาทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นร้านเท็กซัส ชิคเก้น รูปแบบปกติ จำนวน 98 สาขา และรูปแบบเท็กซัส ชิคเก้น เอ็กซ์เพรส จำนวน 3 สาขา โดยเป็นแบรนด์ที่โดดเด่นด้วยรูปโฉมร้านและการขายไก่ทอดชิ้นใหญ่ที่มีเอกลักษณ์ ใช้วัตถุดิบสดใหม่ผ่านกระบวนการคัดสรรมาอย่างดี พร้อมเสิร์ฟรสชาติต้นตำรับแห่งการทำอาหารจากรัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา