บอร์ด ปตท.จ่อแต่งตั้งซีอีโอ OR-TOP เร็วๆ นี้

บิ๊ก ปตท.มั่นใจบอร์ดฯ จ่อแต่งตั้งซีอีโอ OR-TOP คาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆ นี้ โดยซีอีโอ OR ต้องมีคณะกรรมการสรรหาฯ เนื่องจาก ปตท.ถือหุ้น 2 ใน 3 เข้าข่ายรัฐวิสาหกิจ ขณะที่ซีอีโอ TOP คาดเป็นผู้บริหารในองค์กรไทยออยล์เองนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความคืบหน้าการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกลุ่ม ปตท.แทนผู้บริหารที่เกษียณอายุครบ 60 ปี ที่ค่อนข้างล่าช้า เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการบริษัท ปตท.ได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารเกือบครบทั้งหมดแล้ว คงเหลือเพียงบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP และบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ที่อยู่ระหว่างการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆ นี้ส่วนเหตุที่ต้องตั้งคณะกรรมการสรรหา CEO OR เนื่องจาก ปตท.ถือหุ้นในสัดส่วน 2 ใน 3 ดังนั้น จึงเข้าหลักเกณฑ์การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามเกณฑ์ พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และในขณะนี้มีนายสุชาติ ระมาศ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ OR ซึ่งทั้ง 2 คนก็จะช่วยกันทำงานเพื่อบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับ TOP ขณะนี้ทางบอร์ดไทยออยล์ ได้แต่งตั้ง นายนพดล ปิ่นสุภา ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และรักษาการตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนนายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ที่เกษียณอายุเมื่อวันที่ 30 กันยายนเป็นต้นไป ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่"ในส่วนของ OR การที่มีผู้บริหารร่วม 2 คนก็ถือว่า 2 คนดีกว่า 1 คนในการร่วมงานบริหาร ส่วน TOP นั้น ตามหลักการหากเป็นคนในที่มีความสามารถก็สามารถขึ้นมาเป็น CEO ได้เช่นกัน ซึ่งเหมือนกับที่ บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ ปตท.สผ.ที่ผู้บริหารก็มาจากคนใน โดย ปตท.ไม่ได้ส่งระดับรองฯ ไปเป็นซีอีโอ แต่อย่างใด" นายอรรถพลกล่าว