กมธ.สิทธิมนุษยชนฯ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสหภาพยุโรป เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องโทษประหารชีวิต และแนวทางการยกเลิกโทษประหารชีวิต

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 426 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา นำโดย นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมาธิการ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสหภาพยุโรป ประกอบด้วย Ms. Marta Santos Pais Commissioner of International Commission Against the Death Penalty (ICDP) Ms. Karen Gomez Dumpit Executive Member of Anti-Death Penalty Asia Network (ADPEN) และ Dr. Rajiv Narayan Director of Policy, International Commission Against the Death Penalty (ICDP) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องโทษประหารชีวิต และแนวทางการยกเลิกโทษประหารชีวิต ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ จะมีการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องโทษประหารชีวิต และแนวทางการยกเลิกโทษประหารชีวิต