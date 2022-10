มหกรรมเพื่อสัตว์เลี้ยง สมาร์ทฮาร์ท พรีเซนต์ มาแล้ว

ถึงเวลารวมพลคนรักสัตว์เลี้ยง อิมแพ็ค ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย และ เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป เตรียมพร้อมจัดงานสมาร์ทฮาร์ท พรีเซนต์ ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท วาไรตี้ เอ็กซิบิชั่น ครั้งที่ 12 อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้ธีม “End of Season Sale” นำสินค้าและบริการเพื่อสัตว์เลี้ยงคุณภาพมาลดราคาพิเศษสูงสุด 70% พร้อมคงกิจกรรมความสนุก โชว์สัตว์เลี้ยงแสนรู้ การแข่งขันประกวดสัตว์เลี้ยงประเภทต่างๆ ตลอด 4 วันจัดงานวันที่ 6-9 ตุลาคม ศกนี้ ณ อาคาร 7-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี คาดมีผู้ร่วมงานกว่า 1.5 แสนคนนางสาวกุลวดี จินตวร ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมจัดงาน สมาร์ทฮาร์ท พรีเซนต์ ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท วาไรตี้ เอ็กซิบิชั่น ครั้งที่ 12 โดยความร่วมมือ อิมแพ็ค สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย, บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป และพันธมิตรธุรกิจ ซึ่งครั้งนี้งานดำเนินไปเต็มรูปแบบบนพื้นที่กว่า 8,000 ตร.ม. ภายใต้ธีม End of Season Sale หวังกระตุ้นการจับจ่ายสินค้าและบริการเพื่อสัตว์เลี้ยงช่วงส่งท้ายปีให้คึกคัก จัดงานระหว่างวันที่ 3-9 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ อาคาร 7-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานีภายในงานประกอบด้วยโซนแสดงสัตว์เลี้ยงและกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ โซน PETOPIA LAND สัมผัสใกล้ชิด พร้อมป้อนอาหาร หมูแคระ หนูแก๊สบี้ ฮิปโปแคระ ไก่ นก เต่ายักษ์ และนกกระจอกเทศ โซนสัตว์แปลก Exotic pet จะได้พบกับ นักล่าในความมืด อีเห็น, ลูกสิงโตแอฟริกา, นกยักษ์อีมู, เจ้าตัวเหม็น Skunk, กิ้งก่ายักษ์ Tegu, จิ้งเหลนลิ้นสีฟ้า Blue Tongue Skink, ตุ๊กแกหน้ายิ้ม Leopard gecko, นกเค้าเหยี่ยว Owl, เต่าป่าสีสวยจากอเมริกาใต้ Red Footed Tortoiseอีกทั้งยังมีโซนเช็คสุขภาพสัตว์เลี้ยง ตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงทุกชนิด ฟรี โดยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โซน Pet ID Card ให้สัตว์เลี้ยงได้มีบัตรประจำตัว พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมาย และที่สำคัญกับโซนช้อปปิ้งเอาใจทั้งเจ้าของและสัตว์เลี้ยงได้เลือกรับบริการโรงแรมที่พัก สายการบิน ที่สามารถนำสัตว์เลี้ยงไปด้วยได้ รวมถึงสินค้าที่หลากหลายจากร้านค้าแบรนด์ดังในราคาพิเศษลด 50-70%นอกจากนี้ ยังจัดการประกวดและแข่งขันความสามารถสัตว์เลี้ยงในหลากหลายรายการ เช่น การประกวดยอดนิยมอย่าง พิทบูล บูลลี่ UDC ซึ่งจะจัดการประกวดพิทบูลกล้ามสวย ประกวดสุดยอดพิทบูล และจัดการแข่งขันพิทบูลจอมพลังลากน้ำหนักชิงแชมป์ประเทศไทย และจัดการประกวดแมวสวยงาม แบบมืออาชีพ (CFA) โดยสมาคม SCFC แห่งประเทศไทย และให้เหล่าแมวและทาสแมวได้มาร่วมแข่งขันกันในรายการ ประกวดแมวสวยตาใส by Me-O รวมถึงการโชว์และประกวดกระต่ายชิงแชมป์ประเทศไทย โดยสมาคม R.B.A. THAILAND การประกวดปลากัดสยามและกุ้งเครย์ฟิช การแสดงโซนปลา เป็นต้นอีกหนึ่งไฮไลท์ให้ร่วมลุ้นร่วมเชียร์ สนุกไปพร้อมกับสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นกิจกรรมสุดฮิตในทุกครั้งของการจัดงาน เช่น การแข่งขันวิ่ง “มาหาแม่มา AWARD” “เจ้าตูบยอดนักสืบ” “แมวเลีย หมาเลีย แชมป์เปี้ยนชิพ” ผู้สมัครกว่า 3000 ราย กิจกรรม DIY เพ้นท์ป้ายชื่อรูปสัตว์เลี้ยง และอีกมากมาย และยังมี Pet Playground ให้สนุกและผ่อนคลาย สำหรับบัตรเข้างานราคา 20 บาทต่อท่าน (สัตว์เลี้ยงเข้าฟรี) โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปดูแลสัตว์พิการ สัตว์เลี้ยงที่อยู่ตามสถานรับเลี้ยงในต่างจังหวัด อย่างไรก็ตาม จากความสำเร็จเป็นอย่างดีในทุกครั้งที่ผ่านมา ด้วยยอดคนและสัตว์เลี้ยงเข้าร่วมงานจำนวนมาก คาดว่าการจัดงานในครั้งที่ 12 นี้จะมียอดผู้เข้าร่วมงานมากถึง 1.5 แสนคน