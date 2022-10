ชวนคนไทยร่วมสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้ง งาน “โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2022”

โออาร์ ร่วมจารึกประวัติศาสตร์ไทยอีกครั้ง ในงาน “โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2022” สร้างความประทับใจให้แฟนมอเตอร์สปอร์ตทั่วโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 3บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ หรือ Title Sponsor สำหรับการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก หรือ โมโตจีพี 2022 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ภายใต้ชื่อรายการ “โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2022” (OR THAILAND GRAND PRIX 2022) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้แนวคิด “Thailand to the World กรังด์ปรีซ์สุดยิ่งใหญ่ โมโตจีพีวิถีไทย” ที่จะสร้างความประทับใจและภาพจำสู่คนทั่วโลก โดย โมโตจีพี ถือเป็นศึกมอเตอร์ไซด์ทางเรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและได้รับความนิยมสูงสุดของโลก มีการถ่ายทอดสดไปยังผู้ชมกว่า 200 ประเทศ สู่สายตาผู้ชมกว่า 800 ล้านคนทั่วโลกนายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ โออาร์ เปิดเผยว่า โออาร์ ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก “โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2022” เป็นปีที่ 3 โดยที่ผ่านมา โออาร์ ได้สนับสนุนวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยอย่างต่อเนื่องมาตลอด สำหรับการสนับสนุนการแข่งขันโมโตจีพี โออาร์ หวังว่าจะได้มีโอกาสร่วมสร้างประวัติศาสตร์ด้านการกีฬาให้แก่คนไทย และช่วยกระตุ้นให้วงการมอเตอร์สปอร์ตไทยกลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยสนับสนุนให้คนไทยได้มีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันกีฬามอเตอร์สปอร์ตเพื่อก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลก และเปิดโอกาสให้คนไทยได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์จริงในสนามแข่งอย่างใกล้ชิด รวมทั้งช่วยสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์ โออาร์ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ โออาร์ ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในประเทศไทย ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว และช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สายตาผู้ชมทั่วโลก ซึ่งจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศในฐานะเจ้าบ้านที่มีศักยภาพในการจัดการแข่งขันกีฬามอเตอร์สปอร์ตระดับโลกได้เป็นอย่างดีอีกด้วยในปีนี้ โออาร์ ได้นำเสนอความเป็นไทย โดยใช้ “หนุมาน” เป็นสัญลักษณ์สื่อถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และสะท้อนภาพลักษณ์ที่ทันสมัยสู่สายตาชาวไทยและชาวโลก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลักการจัดงาน คือ “Thailand to the World กรังด์ปรีซ์สุดยิ่งใหญ่ โมโตจีพี วิถีไทย” โดย โออาร์ ได้เตรียมกิจกรรมสุดพิเศษและสิทธิพิเศษมากมายสำหรับแฟนๆ มอเตอร์สปอร์ต เริ่มจาก โออาร์ พาวิลเลียน (OR Pavilion) ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ มากมายให้ผู้เข้าชมงานในครั้งนี้ได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์ที่สนุกสนานกันอย่างเต็มที่ และแฟนๆ โมโตจีพี ยังสามารถเลือกซื้อของที่ระลึก MotoGP Limited Edition “โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2022” สุดพิเศษได้อีกด้วย สำหรับสมาชิกบัตร Blue Card สามารถแสดงบัตรเพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายรวมทั้งยังมีบูธกิจกรรม PTT Station และ บูธ EV Station PluZ รวมทั้งผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น PTT Lubricants ที่นำมาจำหน่ายในราคาพิเศษพร้อมรับของที่ระลึกโมโตจีพี 2022 จุดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มจากแบรนด์ผลิตภัณฑ์ในเครือ โออาร์ ไม่ว่าจะเป็น Café Amazon Kamu Tea และ Texas Chicken พร้อมด้วยสินค้าไทยเด็ด เช่น ผัดไทภูเขาไฟ ผัดไทชื่อดังของจังหวัดบุรีรัมย์มาจำหน่าย และที่พิเศษสุดสำหรับปีนี้ โออาร์ ได้จัด EV Bike Zone โดยนำจักรยานยนต์ไฟฟ้า มาจัดแสดงและให้ทดลองขับขี่ได้อีกด้วยศึกโมโตจีพีนับเป็นสุดยอดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบอันดับหนึ่งของโลกที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากแฟนมอเตอร์สปอร์ตจากทั่วโลก และมีชาวไทยที่เป็นแฟนรายการโมโตจีพี กว่า 1 ล้านคน สำหรับ “โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2022” ครั้งนี้ มีนักบิดชั้นนำจากทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา อาทิ ฟาบีโย กัวร์ตาราโร (Fabio Quartararo) ฟรันเชสโก บัญญายา (Francesco Bagnaia) อเล็กซ์ เอสปาร์กาโร่ (Aleix Espargaro) และ มาร์ค มาร์เกซ (Marc Marquez) รวมถึงนักบิดมือพระกาฬอีกมากมาย โดยในปีนี้ มีนักแข่งไทย 2 ท่าน ได้แก่ “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา และเขมินทร์ คูโบะ ที่ลงแข่งขันในศึกโมโตทู (Moto 2) อีกด้วยโออาร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การแข่งขัน “โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2022 ” จะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลก และยิ่งใหญ่ไม่แพ้โมโตจีพีครั้งที่ผ่านมา ที่จะสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจให้กับผู้ร่วมงานและแฟนๆ กีฬามอเตอร์สปอร์ต รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น