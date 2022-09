CPF จัดเต็ม โชว์นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต-กระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่สู่ความยั่งยืน ในงาน SX 2022

ซีพีเอฟ ร่วมกิจกรรมและจัดนิทรรศการในงานมหกรรมด้านความยั่งยืน SX 2022 มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กันยายน-2 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ แบ่งปันแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน นวัตกรรมความยั่งยืนด้านอาหารเพื่ออนาคตและบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน (Innovative Product) รวมทั้งนวัตกรรมความยั่งยืนทางกระบวนการผลิต Smart Feed-Farm-Food (Innovative Process) ร่วมแสดงบริเวณชั้น G บูท D14 และเสิร์ฟความอร่อยแบบจัดเต็มเมนูเอาใจคนรักสุขภาพและรักษ์โลก ด้วยนวัตกรรมเนื้อจากพืช แบรนด์ Meat Zero ชั้น LG บูท S6 โดยในพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เยี่ยมชมบูทซีพีเอฟโซนไฮไลต์ที่ซีพีเอฟนำมาร่วมงานในปีนี้ นำผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืช MEAT ZERO แบรนด์เนื้อจากพืชอันดับ 1 ของไทย ร่วมเสิร์ฟความอร่อย ซึ่งผลิตภัณฑ์ Meat Zero เป็นนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพที่คว้ารางวัลหลากหลาย เช่น รางวัล “สุดยอดรสชาติอาหารระดับโลก ประจำปี 2022” หรือ Superior Taste Award 2022 โดยสถาบันชั้นนำของโลก International Taste Institute ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม จากสินค้านักเก็ตและไส้เบอร์เกอร์รสกระเทียม รางวัล "THAIFEX-ANUGA Taste Innovation Show 2022" ในงาน Thaifex-Anuga World of Food Asia 2022 ด้วยนวัตกรรม PLANT-TEC เทคนิคการสร้างรสสัมผัสเสมือนเนื้อสัตว์จริง รางวัลชนะเลิศ BEST PLANT-BASED BRANDING จาก Root The Future Plant-Based Food Awards 2021 จากผลโหวตของผู้บริโภค และรางวัล "ผู้ส่งออกด้านนวัตกรรมอาหารแห่งปี 2021" (The Export Initiative of the Year - Food) จากเวที The Asian Export Awards 2021 จัดโดย Manufacturing Asia สื่อชั้นนำด้านการส่งออกระดับภูมิภาคเอเชียพร้อมกันนี้ ยังมีการจัดแสดงบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อนำไปสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ (Design for Recycling) ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น การใช้บรรจุภัณฑ์จากโมโนพลาสติกที่ใช้พลาสติกชนิดเดียวกันทั้งหมดเพื่อให้ง่ายต่อการรีไซเคิล และลดปริมาณขยะฝังกลบ นอกจากนี้ ซีพีเอฟได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกรีไซเคิล เช่น ถาดไข่ไก่สดที่มีสัดส่วนพลาสติกรีไซเคิลร้อยละ 80 และส่งเสริมการใช้วัสดุทางเลือกอื่นๆ เช่น การใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษสำหรับถาดไข่ไก่สดพรีเมียมบางขนาดสำหรับกิจกรรมบนเวที ในวันที่ 30 กันยายน เวลา 13.00-13.30 น. ซีพีเอฟจะร่วมแบ่งปันประสบการณ์เส้นทางสู่การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ตามเป้าหมาย SDG ข้อ 12 มุ่งส่งมอบผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ และเน้นการจัดหาอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)นอกจากนี้ บริเวณชั้น G บูท D14 จัดแสดง Innovative Process เป็นการรวมนวัตกรรมด้านความยั่งยืนทางกระบวนการผลิต Smart Feed-Farm-Food อาทิ Green Factory ต้นแบบโรงงานแห่งอนาคต ซึ่งถูกออกแบบและก่อสร้างบนแนวคิดของอาคารประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการนำเสนอผ่านจอ Touch Screen แสดงระบบต่างๆ เช่น การผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Rooftop Solar Cell) การผลิตพลังงานชีวภาพจากน้ำเสีย (Waste to Energy) การรีไซเคิลน้ำ (Water Recycle) รวมทั้งการนำเสนอ Carbon Footprint ที่มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุดตลอดห่วงโซ่อาหาร การใช้พลังงานสะอาดในกระบวนการผลิต การยกเลิกการใช้ถ่านหิน 100% สำหรับกิจการในประเทศไทย (Coal Free 2022) และการอนุรักษ์ธรรมชาติ ผ่านการฟื้นฟูป่าต้นน้ำและป่าชายเลน ซี่งทั้งนวัตกรรมอาหารเพื่ออนาคตและนวัตกรรมด้านกระบวนการผลิตมีส่วนสำคัญต่อการสนับสนุนเป้าหมายสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ในปี 2050 และสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)ร่วมสร้างสมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า ในงาน Sustainability Expo 2022 (SX2022) และติดตามกิจกรรมดีๆ ที่บูทซีพีเอฟ บริเวณชั้น G บูท D14 และชั้น LG บูท S6 สัมผัสเทรนด์ใหม่ของนวัตกรรมและเทคโนโลยี และยังได้อร่อยกับเมนูยอดฮิตของผู้บริโภคทั่วโลกเพื่อสุขภาพที่ดีไปด้วยกัน