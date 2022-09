88 Match & Mentor : SMART PEOPLE SMART SOCIETY เขย่าวงการสตาร์ทอัพไทย เปิดตัวคลับสำหรับนักลงทุนและ NFT โดย 88 SANDBOX

88 SANDBOX เดินหน้าสานต่อโครงการส่งเสริมสตาร์ทอัพไทย กับงาน 88 Match & Mentor ครั้งที่ 2 : SMART PEOPLE SMART SOCIETY ขับเคลื่อนแนวคิดสังคมอุดมปัญญาด้วยสตาร์ทอัพ พร้อมเปิดตัว 88 SANDBOX VC CLUB คลับสำหรับนักลงทุนที่สนใจธุรกิจสตาร์ทอัพ และ 88 NFT ผ่าน Collex by Token X โชว์เคสทีมสตาร์ทอัพไทย Series A+ และปิดท้ายด้วยกิจกรรมค้นหาสตาร์ทอัพดาวรุ่งจาก 88 SANDBOX Final Pitching ต่อหน้านักลงทุนและ Mentor เพื่อคว้าเงินทุนต่อยอดธุรกิจ และเชื่อมโยงเครือข่ายสตาร์ทอัพไทยให้เข้มแข็ง88 SANDBOX จัดกิจกรรม 88 Match & Mentor ครั้งที่ 2 โดยเปิดพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ทีมสตาร์ทอัพ เมนเทอร์ที่ปรึกษาประจำโครงการ 88 SANDBOX และนักลงทุนร่วมกันสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพไทยให้เข้มแข็งอีกครั้ง ภายใต้ธีม “SMART PEOPLE SMART SOCIETY” พัฒนาขีดความสามารถและทักษะที่จำเป็น มุ่งสู่สังคมอุดมปัญญาด้วยสตาร์ทอัพ เดินหน้าสู่การเป็น Ecosystem for All Generation นำโดย รศ.ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Co-founding Ecosystem Director ของ 88 SANDBOX, นายพัฒนพงศ์ รานุรักษ์ และนายธเนศ จิระเสวกดิลก Co-CEO และ นายภูมิศาสตร์ รุจีรไพบูลย์ Managing Director ของ 88 SANDBOXสำหรับกิจกรรมในงานเริ่มต้นด้วย Talk Session โดย รศ.ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Co-founding Ecosystem Director 88 SANDBOX, นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา และ นางสาวจิตตินันท์ ชาติสีหราช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Token X เสวนาแลกเปลี่ยนทรรศนะในหัวข้อ “SMART PEOPLE SMART SOCIETY” กระตุ้นแรงบันดาลใจแก่ทีมสตาร์ทอัพให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนามนุษย์ควบคู่กับสังคมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทั้งนี้ ยังได้ประกาศจัดตั้ง 88 SANDBOX VC CLUB “คลับสำหรับนักลงทุน” โดย 88 SANDBOX จะรับหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างนักลงทุนกับสตาร์ทอัพในโครงการ 88 SANDBOX อำนวยความสะดวกด้านการสนับสนุนเงินทุนแก่ทีมสตาร์ทอัพที่นักลงทุนประเมินแล้วว่ามีศักยภาพ ไม่กำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำจำนวนครั้งหรือทีมสตาร์ทอัพที่ต้องการสนับสนุน และจัดกิจกรรม Workshop ให้นักลงทุนเข้ามาให้คำแนะนำและทำความรู้จักสตาร์ทอัพมากขึ้นอีกด้วย ในการจัดตั้ง VC CLUB ครั้งแรกของ 88 SANDBOX มีพันธมิตรจากหน่วยงานต่างๆ เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), Token X, EECMD มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เป็นต้นนอกจากนี้ 88 SANDBOX Match and Mentor 2 : SMART PEOPLE SMART SOCIETY ยังได้เชิญสตาร์ทอัพไทย Series A ที่กำลังไต่ระดับสู่การเป็น Unicorn มีทั้งจากกลุ่มเมนเทอร์ของ 88 SANDBOX และศิษย์เก่าจากรั้วธรรมศาสตร์มาร่วมโชว์เคสกับกิจกรรม 88 Rising Unicorn ได้แก่ 360TRUCK (ทรีซิกซ์ตี้ทรัค), Jenosize Digital Group, บริษัท อีเด็น อะกริเท็ค จำกัด, โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท พีคเอ็นจิน จำกัด และ Freshket มานำเสนอไอเดียและอัปเดตความคืบหน้าธุรกิจ พร้อมคว้ารางวัล 88 Rising Unicorn จากกลุ่มผู้ก่อตั้งโครงการ 88 SANDBOX และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปิดท้ายด้วยการประชันฝีมือของสตาร์ทอัพรุ่นรองในสังกัด 88 SANDBOX ที่อยู่ใน Sector EdTech, Marketing, Media & Entertainment, Metaverse, Gaming, Commerce, Lifestyle, Smart City & PropTech และ Social & People รวม 8 ทีมได้แก่ ทีม MOC MOC, ทีม Ansxer, ทีม Masu - Masu, ทีม IN HAND, ทีม Checkpoint, ทีม Shout, ทีม Simonsays และทีม ATTRA ได้มาทำการ Final Pitching ต่อหน้าผู้ก่อตั้ง 88 SANDBOX เหล่าเมนเทอร์ รวมถึงนักลงทุน 88 VC Club ที่มาร่วมงาน พิสูจน์ศักยภาพว่าทีมใดจะเป็นสตาร์ทอัพดาวรุ่งทีมต่อไป พร้อมชิงโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากนักลงทุนที่สนใจกิจกรรมดังกล่าวนับเป็นอีเวนต์ครั้งสำคัญที่กระชับความพันธ์ของผู้คนในวงการสตาร์ทอัพให้แน่นแฟ้น ทีมสตาร์ทอัพ เมนเทอร์ และนักลงทุนมีโอกาสเข้ามาเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกัน กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และไอเดียใหม่ๆ สู่การคิดค้นโมเดลธุรกิจที่น่าสนใจต่อไป รวมถึงสะท้อนให้เห็นความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่าง 88 SANDBOX กับกลุ่มพาร์ทเนอร์ภาคธุรกิจระดับประเทศที่สนใจเข้ามาร่วมผลักดันและพัฒนา Startup Ecosystem ของไทยให้ผลิตสตาร์ทอัพไปสู่ระดับสากลมากขึ้นติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและกิจกรรมอื่นๆ ได้ที่เฟซบุ๊ก www.facebook.com/88Sandbox และ Line : @88sandbox