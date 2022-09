BEM แจกฟรี !! สเปรย์แอลกอฮอล์ กระแสดีเกินคาด

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง ขอขอบคุณเสียงตอบรับจากการแจกฟรี !! สเปรย์แอลกอฮอล์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา จนมาถึงรอบเดือนกันยายน กระแสดีเกินคาดจากการที่สถานการโควิด กำลังเริ่มผ่อนคลาย ผู้คนกับมาเริ่มเดินทางได้ปกติ และเริ่มที่จะออกมาใช้ชีวิต BEM จึงริเริ่มโครงการ “Happy Journey with BEM ; แจกฟรี! สเปรย์แอลกอฮอล์ 1 ล้านชิ้น” เพื่อดูแลผู้ใช้บริการซึ่งต่อเนื่องมาจากโครงการแจกหน้ากาก 1 ล้านชิ้น และมอบวัคซีนกว่า 30,000 เข็มและกิจกรรมอื่นๆที่เป็นการช่วยเหลือสังคมอีกมากมาย โดยที่ BEM ตระหนักถึงการดูแลผู้ใช้บริการคือหัวใจของ BEM และนี่ก็เป็นอีกครั้งที่เราได้เห็นการดูแลผู้โดยสารของ BEM ด้วยการส่งมอบความสุข แทนความห่วงใย ขอบคุณจากใจให้กับผู้ใช้บริการ ผ่านการแจกสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง และผู้ใช้ทางพิเศษ ตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงสิ้นปี 2565 ซึ่งปัจจุบันก็ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าและผู้ใช้ทางพิเศษ เรียกได้ว่าโครงการดีๆแบบนี้ ยิ้มทั้งผู้ให้และผู้รับกันเลยทีเดียว ซึ่งวันนี้เราได้มีโอกาสสัมภาษณ์ ผู้รับสเปรย์แอลกอฮอล์ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินคุณสุจิตรา กล่าวว่า “รู้สึกขอบคุณ BEM ที่ห่วงใย ถึงแม้รถไฟฟ้า จะได้รับผลกระทบจากการที่คนหยุดเดินทาง แต่ BEM ก็ยังห่วงใย แจกสเปรย์แอลกอฮอล์ซึ่งยังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเดินทางไม่ว่าจะไปที่ไหนมีสเปรย์แอลกอฮอล์ก็รู้สึกอุ่นใจ และมาตรการต่างๆในรถไฟฟ้าก็ทำให้มั่นใจที่จะเดินทาง ค่ะ”สำหรับในเดือนกันยายน ยังคงมีการแจกสเปรย์แอลกอออล์อย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ใช้ทางพิเศษเตรียมรอรับได้เช่นกันเพราะช่วงอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายน วันที่ 26-30 กันยายน ผู้ที่ชำระค่าเดินทางด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต EMV Contactlessแต่ใครที่ยังไม่ได้รับสเปรย์แอลกอฮอล์ฟรี ยังไม่ต้องเสียใจ เพราะ BEM เค้าแจกให้จนถึงสิ้นปี 2565 เรียกว่าส่งความสุขรับปีใหม่เลยทีเดียว และในเดือนตุลาคมกิจกรรมดีๆแบบนี้ยังมีให้ทุกท่านติดตามเตรียมรอได้เลยโดยจะแจกดังนี้• สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง 53 สถานี ตั้งแต่วันที่ 17-21,25-26 ตุลาคม 65 เวลา 13.00 – 15.00 น.หรือจนกว่าของจะหมด และพิเศษสำหรับผู้ที่เติมเงินบัตรโดยสาร MRT และ MRT Plus ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปรับฟรีสเปรย์แอลกอฮอล์ 1 ชิ้นได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานี จนกว่าของจะหมด• ผู้ใช้ทางพิเศษชำระค่าผ่านทางด้วย บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต EMV Contactless รับฟรีสเปรย์แอลกอฮอล์ 25-31 ตุลาคม 2565 จนกว่าของจะหมด• และทยอยมอบให้กับ หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย โรงเรียน และชุมชนรายรอบเส้นทางเพื่อให้ทุกคน “Be Safe Be Happy” แบบมั่นใจตลอดการเดินทางนอกจากนี้ ยังสามารถติดตามการแจกในเดือนถัดไปจนถึงเดือนธันวาคม 2565 ได้จากช่องทางเฟซบุ๊ก: MRT Bangkok Metro / เฟซบุ๊ก: Bangkok Expressway /ทวิตเตอร์: MRT Bangkok Metro หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลโทร. 0-2624-5200