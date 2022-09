กรมเจ้าท่าจัดกิจกรรมวันทางทะเลโลก ปี 65 มุ่งนวัตกรรมขนส่งทางน้ำ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

“กรมเจ้าท่า” เตรียมจัดกิจกรรมวันทางทะเลโลก ประจำปี 2565 : New technologies for greener shipping พร้อมเดินหน้า!! นวัตกรรมสำหรับการขนส่งทางน้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เตรียมจัดงาน “วันทางทะเลโลก ประจำปี 2565” ภายใต้หัวข้อ “New technologies for greener shipping” หรือ “นวัตกรรมสำหรับการขนส่งทางน้ำ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นหัวข้อหลักหรือธีมในการจัดกิจกรรมในปีนี้ และเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ ในฐานะที่ไทยเป็นสมาชิกขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ หรือ International Maritime Organization เรียกโดยย่อว่า IMO ซึ่งเป็นทบวงการชำนาญพิเศษแห่งสหประชาชาติ ที่ได้กำหนดให้สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนของทุกปีเป็นวันทางทะเลโลก หรือ World Maritime Day และกำหนดจัดเฉลิมฉลองวันทางทะเลโลก ในวันที่ 29 กันยายน 2565สำหรับประเทศไทย โดยคณะอนุกรรมการจัดงานวันทางทะเลโลก ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันทางทะเลโลก ประจำปี 2565 ขึ้น ภายใต้หัวข้อ “New technologies for greener shipping : นวัตกรรมสำหรับการขนส่งทางน้ำ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 นี้ ณ ห้องรับรองชั้น 2 อาคาร 2 กรมเจ้าท่า โดยเชิญ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มาเป็นประธานในพิธี และกล่าวคำปราศรัยฯ โดยกิจกรรมที่จะจัดขึ้นภายในงาน วันทางทะเลโลก ประจำปี 2565 นี้จะจัดในรูปแบบ Online และ On Site (เฉพาะผู้เสวนาฯ และทีมจัดงานฯ ) ประกอบไปด้วย การประกวดแนวคิดภาษาอังกฤษ จากนักเรียนนักศึกษาของสถาบันที่กรมเจ้าท่าให้การรับรอง ภายใต้หัวข้อ "New technologies for greener shipping" ชิงทุนการศึกษากว่า 23,000 บาทการเปิดเวทีเสวนาในหัวข้อ "นวัตกรรมสำหรับการขนส่งทางน้ำ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" ที่จะมุ่งเน้นเรื่องการขนส่งสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศทางทะเล เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาสภาพแวดล้อมของทะเลและภาคการขนส่งทางน้ำ อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญของการรักษาระบบนิเวศของสิ่งแวดล้อมให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยผู้เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ประกอบไปด้วย ผู้แทนสำนักมาตรฐานเรือ กรมเจ้าท่า, ผู้แทนการท่าเรือกรุงเทพ, ผู้แทนบริษัท อมิตา เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด, ผู้แทนบริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด, ผู้แทนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผู้แทนสมาคมนักเรียนเก่าเดินเรือพาณิชย์ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "วันทางทะเลโลก 2565" สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยสแกน QR CODE สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณแทนไท 08-4090-7377 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมเจ้าท่า