“อาริกาโตะ x M-150” ส่งเมนูใหม่ “Boost up Energy ตื่นกว่าใครหัวใจเกินร้อย”

อาริกาโตะ (Arigato) แบรนด์เครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น บริหารงานโดยบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (ซีอาร์จี) จับมือ M-150 โดย บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ชวนเปิดประสบการณ์ใหม่กับเครื่องดื่ม “Boost up Energy ตื่นกว่าใครหัวใจเกินร้อย” กับ M-150 ที่มาในรูปแบบ “เอ็ม เยลลี” อร่อยหนุบ เคี้ยวสนุก ดื่มคู่กับเครื่องดื่มยูซุโซดา และสตรอว์เบอร์รีโซดา เพิ่มความสดชื่นเปรี้ยวซ่า เติม Energy ให้คุณตื่นกว่าใครกิรัติ์สุดา จิราธิวัฒน์, Head of Beverage - Bakery & Beverage Cuisine บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า ด้วยเทรนด์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อาริกาโตะ จึงมองหาโอกาสในการเพิ่มกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ที่ต้องการเครื่องดื่มที่ให้ความสดชื่น และให้พลังงานในช่วงบ่ายส่วนทาง บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ก็มีแนวทางที่คล้ายกัน ไม่ว่าจะเป็นการปรับลุคเปลี่ยน Packaging ใหม่จากขวดเหลี่ยมเป็นขวดกลม พร้อมออกสูตรใหม่เพิ่มวิตามิน B12 ถึง 2 เท่า มีน้ำตาลน้อยกว่า เพื่อเจาะกลุ่มคนรักสุขภาพ และตอบโจทย์ตลาดในปัจจุบันให้กว้างยิ่งขึ้น เราจึงเล็งเห็นโอกาสที่จะเพิ่ม Brand Awareness และเพิ่มความน่าสนใจให้แก่เครื่องดื่ม เกิดเป็นความร่วมมือกับแบรนด์ยักษ์ใหญ่ในกลุ่มเครื่องดื่มชูกำลังอย่าง M-150 ที่เป็นขวัญใจอันดับ 1 ของคนไทยมาเป็นเวลานาน เพื่อมอบประสบการณ์ใหม่สำหรับกลุ่มเป้าหมายใหม่ซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชอบทำอะไรสนุก ชอบลองอะไรใหม่ๆ และชอบดื่มเครื่องดื่มที่เติมความสดชื่นในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นทั้งกลุ่มคนทำงาน พนักงานออฟฟิศ และคนในวัยเรียน รวมถึงกลุ่ม Gen Zทั้งสองรายจึงร่วมกันพัฒนาและปรับภาพลักษณ์ของเครื่องดื่มให้น่าสนใจและดื่มง่ายมากขึ้น คือ “Boost up Energy ตื่นกว่าใครหัวใจเกินร้อย” เครื่องดื่มชูกำลังที่มาในรูปแบบของรีเฟรชเยลลี (Refreshing Jelly) หรือ “เอ็ม เยลลี” ผสานเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่นกลายเป็น “ยูซุโซดาเอ็มเยลลี” และ “สตรอว์เบอร์รีโซดาเอ็มเยลลี” เพื่อสร้างประสบการณ์ให้การดื่มสนุก และอร่อยยิ่งขึ้น แต่ยังคงตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ต้องการพลังงาน สร้างความรู้สึกสดชื่น หรือสำหรับคอกาแฟก็สามารถเพิ่มเอสเพรสโซช็อต ลงไปกับทั้ง 2 เมนูก็อร่อยเหมือนเดิม เพิ่มเติมพลังงานให้สดชื่นแบบสองเท่าด้านการสื่อสารการตลาด เน้นการสื่อสารและสร้างการรับรู้สินค้าใหม่ในช่องทางออนไลน์เป็นหลัก ผ่าน Food Blogger ที่ได้รับความนิยม รวมถึงการสร้างการรับรู้ผ่าน TikTok Influencer ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นจุดศูนย์รวมของคน GEN Z และกลุ่มคนทำงาน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของ อาริกาโตะ และใช้ Online Media ของ M-150 ที่เป็นฐานแฟนเครื่องดื่มชูกำลังที่ต้องการเปิดประสบการณ์การดื่มเครื่องดื่มชูกำลังแบบใหม่ ทั้งทาง Facebook และ LINE OA อีกช่องทางหนึ่งโดยแคมเปญนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมมือกันระหว่างแบรนด์ ซึ่งในปี 2565 นี้อาริกาโตะยังมีแผนการทำ Co-brand กับพันธมิตรรายใหม่ๆ เพื่อร่วมพัฒนา และนำเสนอสินค้าใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในปัจจุบันอีกด้วย“Boost up Energy ตื่นกว่าใครหัวใจเกินร้อย” เปิดประสบการณ์ใหม่กับเครื่องดื่มชูกำลัง เอาใจวัยรุ่น และวัยทำงานในรูปแบบเยลลี อร่อยหนุบ เคี้ยวสนุก ดื่มคู่กับเครื่องดื่มอาริกาโตะ เพิ่มความสดชื่นเปรี้ยวซ่า เติม Energy ให้คุณตื่นพร้อมสู้กับทุกวัน ในราคาแก้วละ 55 บาท มาพร้อมกับ 2 รสชาติ• ยูซุโซดาเอ็มเยลลี (Yuzu Soda M-Jelly) เพิ่มพลังวันใหม่กับเมนู ยูซุโซดา สดชื่นเปรี้ยวซ่าหอมกลิ่นส้มยูซุ เพลิดเพลินด้วยเยลลี M-150 เคี้ยวสนุก• สตรอว์เบอร์รีโซดาเอ็มเยลลี (Strawberry Soda M-Jelly) ตื่นแบบเฟรช ด้วยรสชาติเปรี้ยวหวานลงตัว ด้วยสตรอว์เบอร์รีโซดา เพิ่มพลังด้วย M-150 เยลลี อร่อยเข้ากันสุดคอกาแฟก็ดื่มได้ เพียงเพิ่มเอสเพรสโซช็อต (เพิ่ม 10 บาท) เติมพลังให้คุณตื่นกว่าใคร พร้อมใช้ชีวิตได้ตลอดทั้งวันเติม Energy ตื่น 2 เท่าพบกับเครื่องดื่มผสม M-150 เยลลี อร่อยหนุบ เคี้ยวสนุก เติมพลัง เพิ่ม Energy ให้คุณตื่นพร้อมใช้ชีวิตได้ตลอดทั้งวัน ได้ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 65-30 พฤศจิกายน 65 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด) ที่ร้านอาริกาโตะ เฉพาะสาขาในมิสเตอร์ โดนัท กว่า 170 สาขาทั่วประเทศ จากจำนวนสาขากว่า 800 สาขาทั่วประเทศไทย ทั้งในร้าน Mister Donut, Tops, Family Mart และใน KFC Café by Arigato