OR เปิด Café Amazon สาขาที่ 14 ที่นครโฮจิมินต์ วางเป้าสิ้นปีนี้20 แห่งในเวียดนาม

นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินต์ นายไท จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นายณัฐ วงศ์พานิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด พร้อมด้วย นายรชา อุทัยจันทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจต่างประเทศ นางสาวนิตยา ธำรงราชนิติ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และการตลาดคาเฟ่อเมซอน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และ นายนิติ กิตติเสถียร General Director ORC Coffee Passion Group Joint Stock Company หรือ ORCG ร่วมพิธีเปิดร้าน Café Amazon สาขาไฮ บ่า จึง (HAI BA TRUNG) นครโฮจิมินต์ ซึ่งเป็นร้าน Café Amazon สาขาที่ 14 ในประเทศเวียดนามอย่างเป็นทางการ ถือเป็นอีกก้าวความสำเร็จครั้งสำคัญและเป็นเครื่องยืนยันถึงความร่วมมือ ตั้งใจ และทุ่มเท ในการดำเนินธุรกิจของ Café Amazon ในประเทศเวียดนามนายรชา เปิดเผยว่า ตลาดกาแฟในประเทศเวียดนามมีอัตราการขยายตัวที่รวดเร็ว และยังมีแนวโน้มเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง OR และ CRG ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล เล็งเห็นถึงโอกาสที่เกิดขึ้น จึงได้ร่วมมือกันจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อดำเนินธุรกิจร้านกาแฟ Café Amazon ในประเทศเวียดนามโดยใช้ชื่อว่า ORC Coffee Passion Group Joint Stock Company หรือ ORCG ในปี 2562 และได้เปิดร้าน Café Amazon สาขาแรกในปี 2563 โดยปัจจุบันมีร้าน Café Amazon ในประเทศเวียดนามทั้งสิ้น 14 สาขา อยู่ในนครโฮจิมินต์ 10 สาขา อีก 4 สาขาอยู่ในเมืองอื่น ๆ ได้แก่ Ben Tre, Tra Vinh, My Tho และ Dong Nai และตั้งเป้าจะเปิดให้ได้ 20 สาขาภายในปี 2565OR หวังว่าด้วยความชำนาญในธุรกิจกาแฟของ OR ที่ส่งเสริมศักยภาพในการเติบโตของ Café Amazon ผนวกกับความเชี่ยวชาญในการบริหารแบรนด์ร้านอาหารและบริการ ของ CRG จะทำให้ Café Amazon ได้รับการต้อนรับจากผู้บริโภคในเวียดนามเป็นอย่างดี และสามารถร่วมกันสร้างโอกาสในการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป โดย OR จะเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่ง และไม่หยุดพัฒนาธุรกิจ Café Amazon เพื่อนำเสนอเครื่องดื่ม และบริการที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคชาวเวียดนาม ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของ OR ในการขยายฐานธุรกิจเพื่อสร้างความสำเร็จและการยอมรับในตลาดโลกนอกจากนี้ ความร่วมมือดังกล่าวยังเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ OR คือ เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน หรือ Empowering All toward Inclusive Growth โดยมุ่งเน้นการการเติบโตรูปแบบใหม่ โดยเป็นการเติบโตแบบ Outside-In หรือการเติบโตโดยการเข้าไปร่วมมือกับธุรกิจที่สร้างจากพันธมิตรภายนอก สนับสนุนกันและกันเพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน