SCCฟันธงปี67อุตฯปิโตรเคมีผงกหัวขึ้น ปีหน้าปรับลดงบลงทุน-ตุนสภาพคล่องรับมือศก.ถดถอย

ปี2565 เป็นปีที่ท้าทายอย่างมากในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานไม่ว่าจะเป็นน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติรวมทั้งค่าไฟฟ้าที่ปรับตัวสูงขึ้นมากจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนส่งผลให้ต้นทุนสินค้าปรับตัวสูง ก่อให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างไม่ว่าจะเป็นอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น และจะลามทำให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงอุตสาหกรรมปิโตรเคมีก็ได้ผลกระทบจากราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นและมีความผันผวนตลอดทั้งปี ทำให้ต้นทุนวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นแนฟทา หรือก๊าซฯดีดตัวสูงขึ้นตามทิศทางราคาน้ำมัน กระทบให้ราคาเคมีภัณฑ์ในช่วงครึ่งปีแรกปรับตัวสูงขึ้น กอปรกับภาพรวมตลาดก็ได้รับผลกระทบการปิดเมืองของจีนตามนโยบาย Zero-COVID และอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งพรวด ทำให้ความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีชะลอตัวลงโดยเฉพาะกลุ่มโพลีโอเลฟินส์ขณะเดียวกันแนวโน้มเศรษฐกิจโลกในช่วงที่เหลือของปี2565นี้มีความไม่แน่นอนสูง ยังมีปัจจัยลบรุมเร้าทั้งอัตราดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มขึ้น ความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างรัสเซียและประเทศสหภาพยุโรปยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติได้ง่าย แม้ว่าช่วงนี้ราคาน้ำมันอ่อนตัวลงบ้าง แต่ราคาก๊าซฯยังอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะยิ่งเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว ทำให้แต่ละประเทศต่างเก็บสำรองน้ำมันและก๊าซฯเต็มที่ เพื่อรับมือกับฤดูหนาวที่ใกล้เข้ามา ทำให้มีแนวโน้มราคาพลังงานน่าจะปรับขึ้นอีกครั้ง ขณะที่ราคาสินค้าแพงขึ้น แต่กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง กล่าวได้ว่าเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และดูแลงานการเงินและการลงทุน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC ได้ประเมินแนวโน้มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในปี2566 ยังไม่ดีเช่นเดียวกับปีนี้ เพราะยังได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานที่มีราคาสูงและผันผวน รวมทั้งถูกกดดันจากกำลังการผลิตปิโตรเคมีใหม่ก็เพิ่มเข้ามาในตลาดโลกอีก ขณะที่จีนยังคงใช้มาตรการZero COVID มั่นใจว่าจีนจะไม่เปิดประเทศพร้อมกันทั้งประเทศ แต่จะทยอยเปิดแต่ละเมืองแทน เพื่อระมัดระวังไม่ให้เกิดแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 โดยเฉพาะในช่วงวันตรุษจีนที่มีวันหยุดยาว เชื่อว่าหลังตรุษจีนไปแล้วจะเห็นจีนเปิดเมืองมากขึ้นอย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าจีนน่าจะเปิดประเทศได้ในช่วงกลางปี2566 ส่งผลให้เศรษฐกิจจีนกลับมาขยายตัวดีขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเพิ่มขึ้น หนุนให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีค่อยๆฟื้นกลับมาดีขึ้น ทำให้ภาพรวมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจะเริ่มกลับมาร้อนแรงอีกครั้งในปี2567 ปัจจัยเสริมมาจากไม่มีกำลังการผลิตใหม่เข้าสู่ตลาดดังนั้น ในช่วงเวลาที่เหลือนับจากนี้ไปจนถึงกลางปี2566 ภาคเอกชนจำเป็นคงต้องประคับประคองตัวให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้ สำหรับบริษัทในเครืออย่างบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด(มหาชน)(SCGC) ซึ่งเป็นผู้นำการผลิตเคมีภัณฑ์แบบครบวงจรมีฐานการผลิตใน3ประเทศทั้งไทย เวียดนามและอินโดนีเซีย เป็นกลุ่มธุรกิจที่สร้างรายได้และกำไรให้SCCมากที่สุด ก็มีมาตรการตัดลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง มีการใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มงบลงทุนเพื่อใช้ด้านวิจัยและพัฒนา(R&D)เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์(HVA)มาอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งได้มีการออกหุ้นกู้เพื่อเตรียมสภาพคล่องให้เพียงพอผ่านช่วงเวลายากลำบากนี้ไปได้โดยเดือนตุลาคม 2564 คณะกรรมการSCGC มีมติอนุมัติการจัดตั้งวงเงินหุ้นกู้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 ล้านบาท (หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revoving Basis) จะทยอยออกและเสนอขายได้หลายครั้งในช่วงอายุโครงการ 2 ปี ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)ดังนั้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ก.ล.ต.ได้อนุญาตให้ SCGC ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 (SCGC264A) มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 30,000 ล้านบาท อายุ4ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.75%ต่อปี โดยจะเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นกู้ SCC224A ที่เป็นผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ผู้ถือหุ้นกู้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือผู้ถือหุ้นกู้บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ที่เป็นผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปล่าสุด เมื่อวันที่ 5 กันยายน2565ทาง SCGC ได้รับอนุญาตจากก.ล.ต. ออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ครั้งที่ 2/2565 จำนวน 5 ชุด อายุ 3ปี 5 ปี 6ปี 10ปีและ12ปี มูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 20,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าที่เสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.77-4.14ต่อปี ขึ้นกับอายุหุ้นกู้ โดยเสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ประเภทนิติบุคคลนอกจากนี้ SCC เตรียมนำSCGC เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรองรับโอกาสในการขยายธุรกิจเคมิคอลส์ในอนาคต โดยSCCยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในSCGC ภายหลังขายหุ้นIPO ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาจากก.ล.ต.ทั้งนี้ บริษัทเห็นสัญญาณภาวะเงินเฟ้อที่จะรุนแรงจากต้นทุนพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น แต่ละประเทศต้องหามาตรการกดเงินเฟ้อไม่ให้สูงขึ้นโดยทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย อันนำไปสู่เศรษฐกิจถดถอยมาตั้งแต่กลางปี 2564 ส่วนสงครามรัสเซีย-ยูเครนเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นและไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใดSCC ได้วาง 5 กลยุทธ์รับมือเหตุการดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นคือการลดต้นทุน เพิ่มการใช้พลังงานทางเลือก ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนราว 16.4% ,พัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง ,เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ,คุมเข้มการลงทุนตามกลยุทธ์อย่างรอบคอบ โดยชะลอการลงทุนใหม่ๆที่ไม่เร่งด่วนหรือโครงการที่ให้ผลตอบแทนนาน รวมทั้งเดินหน้าESG โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environment, Social, Governance)ส่วนโครงการ Long Son Petrochemicals Company Limited (LSP)เป็นโครงการปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกที่เวียดนาม โรงงานเริ่มทยอยแล้วเสร็จในปลายปีนี้ต่อเนื่องไปต้นปี2566 โดยผลผลิตเคมีภัณฑ์ป้อนในตลาดเวียดนาม ทำให้SCC รับรู้รายได้และกำไรเพิ่มขึ้นขณะที่งบการลงทุนได้ปรับลดลงจากปีนี้ที่วางไว้ 70,000 ล้านบาท แต่ปี2566 งบลงทุนจะลดลงมาเหลือเพียง 40,000-50,000 ล้านบาท เนื่องจากโครงการ LSPที่เวียดนามแล้วเสร็จ จะเพิ่มEBITDA และสภาพคล่องมากยิ่งขึ้น กอปรกับกลุ่มธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง รวมทั้งกลุ่มธุรกิจแพคเกจจิ้ง คาดว่าผลการดำเนินงานที่เติบโตขึ้นด้วย และที่ผ่านมา บริษัทเองก็มีการออกหุ้นกู้ต้นทุนดอกเบี้ยคงที่สำรองไว้ ดังนั้นหากต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆก็ไม่สะเทือน เพราะได้ตุนเงินเต็มกระเป๋า แต่เมื่อใดที่เศรษฐกิจฟื้น เราก็พร้อมที่จะลงทุน ควบรวมหรือซื้อกิจการ(M&A)โครงการต่างๆได้ทันทีบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน)(IRPC)ในกลุ่มปตท. หันมาเน้นตลาดเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษต่อยอดในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า(อีวี) อุปกรณ์สิ้นเปลืองทางการแพทย์ และอื่นฯตามเทรนด์โลก “ชวลิต ทิพพาวนิช “ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ IRPC กล่าวว่า ในปีที่แล้ว ธุรกิจปิโตรเคมีทำกำไรดีเป็นพิเศษ แต่ปีนี้กลับกัน ธุรกิจน้ำมันทำกำไรมากกว่า สืบเนื่องจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก ทำให้ต้นทุนปิโตรเคมีสูงขึ้นตาม รวมทั้งมีกำลังการผลิตใหม่จากจีนและมาเลเซียเข้าสู่ตลาด ทำให้กระทบต่อราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี แต่เชื่อว่าถึงจุดต่ำสุดไปแล้ว เพราะหากราคาปิโตรเคมีต่ำกว่านี้ จะทำให้โรงปิโตรเคมีต้องลดกำลังการผลิตลงหรือหยุดผลิตไปเลยด้านราคาพลังงานในช่วงปลายปีนี้คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นในช่วงฤดูหนาว ทำให้กำลังการผลิตปิโตรเคมีบางส่วนอาจหายไปจากตลาด โดยโรงปิโตรเคมีของบริษัทไม่ได้ปรับลดกำลังการผลิตลงในช่วงที่ผ่านมา แต่ในต้นเดือนตุลาคมนี้ บริษัทมีแผนการปิดซ่อมโรงกลั่นน้ำมันเป็นเวลา20วัน ทำให้กำลังการกลั่นปรับลดลงบ้าง ขณะที่ราคาน้ำมันดิบยังมีความผันผวนทำให้ค่าการกลั่นในครึ่งหลังปี2565 เฉลี่ยอยู่ที่ 20-22เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ดังนั้นผลประกอบการในครึ่งหลังปี2565 คาดว่าต่ำกว่าครึ่งปีแรก รวมทั้งไตรมาส3นี้จะไม่มีกำไรจากสต็อกน้ำมันด้วยส่วนปี2566 เราคาดหวังว่าอุตสาหกรรมปิโตรเคมีน่าจะดีกว่าปีนี้ จากการเติบโตของเศรษฐกิจโลกและจีนเปิดประเทศได้ทำให้เกิดความต้องกานใช้ปิโตรเคมีเพิ่มขึ้น ส่วนราคาน้ำมันดิบน่าจะอ่อนตัวลงมาอยู่ในจุดที่เหมาะสมหรือต่ำกว่า100เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ทำให้ต้นทุนปิโตรเคมีปรับลดลงมานอกจากนี้ เราพร้อมรับมือต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มุ่งสู่การใช้พลังงานสีเขียวเพื่อร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก บริษัทจึงมุ่งเน้นการผลิตเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษต่อยอดในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า(อีวี) อุปกรณ์สิ้นเปลืองทางการแพทย์และอื่นๆตามเทรนด์โลก ไม่ว่าจะเป็นโครงการ Acetylene Black for Li-ion Battery วัตถุดิบสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่ (Li-ion battery) สำหรับรองรับยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) คาดว่าจะพร้อมดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในต้นปี 2570 , โครงการขยายกำลังการผลิต ABS เน้นเจาะตลาดกลุ่มอีวี เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้งวิจัยและพัฒนาเม็ดพลาสติกพีพีคอมพาวด์ให้มีคุณสมบัติในการใช้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์อีวีด้วย รวมทั้งการลงทุนโครงการใหม่หรือการทำM&A จะคำนึงถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกควบคู่กับผลตอบการลงทุนด้วยคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) ( PTTGC ) กล่าวว่าบริษัทได้เตรียมความพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น ในอนาคต มีการเตรียมการบริหารจัดการเงินสดและเงินทุนหมุนเวียน ปรับลดงบลงทุนเพื่อถนอมเงินสดและหาเงินทุนโดยออกหุ้นกู้ ขณะเดียวกันก็อาจเป็นโอกาสในการลงทุนเพิ่มเติมทั้งนี้ บริษัทได้วางกลยุทธ์3 Steps ประกอบด้วย 1.Step Change: เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง 2.Step Out: แสวงหาโอกาสใหม่ มุ่งเน้นการเติบโตและการลงทุนใหม่ ๆ ในธุรกิจที่เป็น High Value และ Low Carbon รวมถึงสร้างการเติบโตในต่างประเทศ ล่าสุดเข้าไปลงทุนในallnex และ 3. Step Up: มุ่งเน้นการบูรณาการความยั่งยืนเข้ามาในทุกส่วนของธุรกิจสำหรับแนวโน้มธุรกิจในครึ่งปีหลัง2565ได้รับผลกระทบจากยอดคำสั่งซื้อที่ชะลอตัวไปบ้าง ขณะเดียวกันปัจจัยเสี่ยงจากตลาดโลกส่งผลกระทบต่อมาร์จิน ไม่ว่าจะเป็นความกังวลจากการเศรษฐกิจโลกถดถอย ราคาพลังงานที่ผันผวน และจีนยังไม่เปิดประเทศ โดยราคาพลังงานที่สูงทำให้ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทั้งสายธุรกิจโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ยังอยู่ในระดับสูง คาดว่าทั้งปี2565 บริษัทมีรายได้รวมโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ที่ 8% เนื่องจากรับรู้รายได้จาก allnex และมาร์จินโรงกลั่นอยู่ในระดับที่ดี แม้ว่าครึ่งหลังปีนี้อาจจะอ่อนตัวลงบ้าง จากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงมาส่วนความคืบหน้าแผนการลงทุนในสหรัฐนั้น PTTGC อยู่ระหว่างการหาพันธมิตรร่วมทุนเพื่อเดินหน้าโครงการปิโตรเคมี คอมเพล็กซ์ที่รัฐโอไฮโอต่อไป โดยยอมรับว่าการตัดสินลงทุนในโครงการนี้ต้องพิจารณารอบคอบเพราะเป็นโครงการที่ใช้เงินลงทุนสูงมาก ทำให้โครงการนี้ยืดเยื้อมานานหลายปี แม้ว่าเป็นโครงการที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนวัตถุดิบระหว่างนี้ PTTGC มองหาโอกาสแสวงหาโอกาสในการลงทุนในสหรัฐฯ โดยเฉพาะการลงทุนในธุรกิจรีไซเคิล ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาคาดว่าภายในต้นปี2566 จะเห็นความชัดเจนขึ้นเมื่อภาคธุรกิจเตรียมความพร้อมรับมือภาวะเศรษฐกิจถดถอย อัดกระสุนสภาพคล่องเต็มกระเป๋า ภายใต้วิกฤติย่อมเป็นโอกาสสำหรับผู้ที่มีความพร้อม ดังนั้นในช่วงนี้อาจเป็นจังหวะในการลงทุนทำM&Aเพื่อขยายธุรกิจสู่เป้าหมายที่วางไว้