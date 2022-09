ครั้งแรกของความร่วมมือ ช่อง 3 และ Netflix นำลิมิเต็ดซีรีส์ “ถ้ำหลวง: ภารกิจแห่งความหวัง” ขึ้นจอทีวี

นับเป็นครั้งแรกของการร่วมมือกันระหว่าง ช่อง 3 และ Netflix บริการสตรีมมิ่งชั้นนำระดับโลก ได้ร่วมกันนำลิมิเต็ดซีรีส์ที่ Netflix เป็นผู้ผลิต เรื่อง “ถ้ำหลวง: ภารกิจแห่งความหวัง” (Thai Cave Rescue) ว่าด้วยเรื่องราวของปฏิบัติการกู้ชีพ 13 หมูป่าที่ถ้ำหลวง เหตุการณ์สำคัญที่เคยอยู่ในความสนใจของคนจากทั่วโลก มาออกอากาศให้คนไทยได้รับชมทางหน้าจอช่อง 3 โดยนำเสนอตอนแรก วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565การออกอากาศซีรีส์ในครั้งนี้ ถือเป็นการจับมือกันเป็นครั้งแรกระหว่าง Netflix ในฐานะผู้ผลิตซีรีส์ ที่นำซีรีส์มาออกอากาศบนสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยกำหนดออกอากาศตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 22 – วันพฤหัสบดีที่ 29 ก.ย. 2565 จำนวน 6 ตอน 6 วัน ดังนี้ วันพฤหัสที่ 22 ก.ย. เวลา 18:00 – 19:00 น., วันศุกร์ที่ 23 ก.ย. เวลา 17.40 – 19:00 น., วันจันทร์ที่ 26 และวันอังคารที่ 27 ก.ย. เวลา 19:00 – 20:00 น., วันพุธที่ 28 ก.ย. เวลา 18:50 – 20:04 น. และ วันพฤหัสที่ 29 ก.ย. เวลา 18:50 – 20:00 น.แฟน ๆ ช่อง 3 และ Netflix จะสนุกกับการถ่ายทอดเรื่องราวของปฏิบัติการกู้ชีพ 13 หมูป่าที่ถ้ำหลวง ที่เคยเป็นข่าวโด่งดังและอยู่ในความสนใจของคนจากทั่วโลก และจะได้สัมผัสเรื่องราวของภารกิจที่ “ถ้ำหลวง” แบบสมจริงและลงลึกกว่าที่เคย พร้อมด้วยตัวละครใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเพื่อให้เล่าเรื่องได้รอบด้านมากขึ้น ที่พิเศษมาก ๆ อีกสิ่งหนึ่งคือ การนำประสบการณ์ของทีมหมูป่าทั้ง 13 คน มาถ่ายทอดอย่างละเอียด ในมุมมองที่แตกต่างจากที่เคยมีมาอีกด้วยสำหรับลิมิเต็ดซีรีส์ “ถ้ำหลวง: ภารกิจแห่งความหวัง” (Thai Cave Rescue) ครั้งนี้ Netflix ได้นำ 2 ผู้กำกับคนไทย “บาส พูนพิริยะ” ที่เคยกำกับภาพยนตร์สุดฮอตเรื่อง Bad Genius ฉลาดเกมส์โกง และ “เควิน ตันเจริญ” ผู้กำกับจากซีรีส์ The Brothers Sun, The Book of Boba Fett และWarrior นั่งเก้าอี้กำกับการแสดงอย่างละเอียดในทุกมุมมอง กับเรื่องราวที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงอันเหลือเชื่อของ ทีม ‘หมูป่าอะคาเดมี’ ทีมฟุตบอลเยาวชนที่ประสบภัยติดอยู่ด้านในของ ‘ถ้ำหลวง’ หนึ่งในถ้ำที่ซับซ้อนที่สุดของโลก นำเสนอเรื่องราวที่ไม่เคยบอกเล่าที่ไหนมาก่อนจากเบื้องลึกของ 13 ครอบครัวทีมหมูป่า ที่เฝ้ารอคอยด้วยความหวัง รวมถึงทุกหัวใจของคนไทย และเหล่าอาสาสมัครจากทั่วทุกมุมโลก ที่ร่วมมือกันต่อสู้กับธรรมชาติและการแข่งขันกับเวลาเพื่อเป้าหมายเดียวกัน คือการกู้ชีวิตทั้ง 13 ชีวิต ให้กลับออกมาได้สำเร็จซีรีส์เรื่องนี้ได้นักแสดงแถวหน้าของเมืองไทย “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์” รับบท “เคลลี่” วิศวกรด้านอุทกวิทยา และ “โดนัท มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล” รับบท “พิม” เจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่เข้ามาช่วยให้ภารกิจกู้ชีพนี้สำเร็จ สองตัวละครสมมติ ที่เข้ามาเติมเต็มบทบาทของผู้มีส่วนร่วมในปฏิบัติการ ที่หลายคนอาจยังไม่เคยเห็น ร่วมด้วยนักแสดงมากความสามารถอีกมากมาย อาทิ “เอก ธเนศ วรากุลนุเคราะห์” (ผู้ว่าณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร), “ต๊อก ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ” (จ่าแซม), “บลูม วารินทร์” (หมอภาคย์), “แนนซี่ ดารินา บุญชู” (นุ่น ตัวละครสมมติที่เป็นนักศึกษาฝึกงานกรมอุตุนิยมวิทยา), “เฟรช อริศรา วงษ์ชาลี” (น้ำหอม แม่ของน้องมาร์ค เด็กชายไร้สัญชาติ), “ธนพล จุกสีดา” (พล.ร.ต. อาภากร อยู่คงแก้ว), “ทัศรินทร์ พันธุ์แพ” (วลีพร กุนัน ภรรยาของจ่าแซม) และ “บีม ปภังกร ฤกษ์เฉลิมพจน์” นักแสดงหนุ่มมากความสามารถ ที่ได้ฝากผลงานชิ้นสุดท้ายทิ้งไว้ให้แฟน ๆ ได้ติดตามชมด้วยความคิดถึง ในบทโค้ชเอกติดตาม Netflix ลิมิเต็ดซีรีส์ “ถ้ำหลวง: ภารกิจแห่งความหวัง” (Thai Cave Rescue) ออกอากาศระบบเสียงออริจินอล และพากย์ไทย 6 ตอน 6 วัน ทางช่อง 3 กด 33 และ Application 3Plus #ThaiCaveRescueNetflix