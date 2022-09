“สินิตย์”มอบโล่พระราชทาน เงินรางวัล 5 ผู้ชนะการประกวดออกแบบเครื่องประดับครั้งที่ 16

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้กับผู้ที่ชนะการประกวดออกแบบเครื่องประดับในโครงการ GIT World’s Jewelry Design Awards ครั้งที่ 16 ในธีม True Nature – Reveal the Secret of Nature โดยมีผลงานที่ชนะเลิศ 4 ผลงาน และรางวัล Popular Vote 1 ผลงาน และผู้ที่ชนะยังได้รับเงินรางวัลรวม 360,000 บาทด้วย ส่วนผลงานที่ชนะได้มีการนำมาผลิตเป็นเครื่องประดับจริง ซึ่งไม่เพียงเป็นการแสดงศักยภาพการออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับใหม่ ๆ แต่ยังช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยให้เข้มแข็ง และช่วยเพิ่มโอกาสในการทำตลาด ทั้งในและต่างประเทศต่อไป“การประกวดออกแบบเครื่องประดับในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สนับสนุนผู้ประกอบการ นักออกแบบ และบุคคลทั่วไป ที่มีใจรักในการออกแบบและสนใจในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ได้มีเวทีและโอกาสในการแสดงศักยภาพและพัฒนาฝีมือให้เข้าสู่มาตรฐานระดับโลก และยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมเปลี่ยนจากประเทศผู้รับจ้างผลิต เป็นประเทศที่สามารถสร้างแบรนด์เครื่องประดับที่ได้รับการยอมรับระดับโลก เพื่อตอกย้ำการเป็นประเทศผู้ผลิตและผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก”นายสินิตย์กล่าวนายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT กล่าวว่า การจัดประกวดครั้งนี้ ได้เน้นความเป็นธรรมชาติที่แท้จริงของเครื่องประดับ ลดความสูญเสียในการผลิต การนำพลอยเก่า พลอยที่เหลือใช้ มา Upcycle ให้มีความโดดเด่นและน่าสนใจ และตอบโจทย์เทรนด์ตลาดการค้าเครื่องประดับของโลก โดยมีผลงานจากนักออกแบบทั้งในและต่างประเทศส่งผลงานเข้ามาประกวดรวม 527 ชิ้น จาก 22 ประเทศ จากนั้นคณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกจนเหลือ 32 แบบวาด และเลือกแบบวาดที่มีคะแนนสูงสุด 4 แบบวาด นำไปผลิตเป็นเครื่องประดับจริง ก่อนที่จะทำการตัดสินโดยผลงานที่ชนะการประกวด ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ นายการัณย์ คงคาหลวง จากประเทศไทย ชื่อผลงาน สวนของธรรมชาติ (Opaque Garden) สนับสนุนการผลิตโดย บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายอธิษฐ์พัฒน์ สุทธิกรกมล และนางสาวมนัสนันท์ ผลพูน จากประเทศไทย ชื่อผลงาน The Opalized Wood สนับสนุนการผลิตโดย บริษัท เทวิกา จิวเวลรี่ จำกัด และวิทยาลัยเทคนิคแพร่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายกิติศักดิ์ หมายเจริญ จากประเทศไทย ชื่อผลงาน ผสาน (MERGE) สนับสนุนการผลิตโดย บริษัท มาร์เวล จิวเวลรี่ จำกัด และรางวัลชมเชย Ms.Lilin Wang and Mr.Geng LI จากประเทศจีน ขื่อผลงาน Melt สนับสนุนการผลิตโดย บริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ จำกัดนอกจากนี้ ยังมีรางวัล Popular Vote ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เทรเชอร์ โปรดักส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (แบรนด์เครื่องประดับ Ownory) L.S. Jewelry Group (ห้างเพชรหลีเสง) และ บริษัท หทัย เจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด ได้แก่ ผลงาน JDA302 Mrs.Mahnaz Dorra ชื่อ Cotton flower นักออกแบบชาวอิหร่าน โดยมีผู้ร่วมสนุกและส่งผลโหวตกว่า 250,000 รายสำหรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เข้าร่วมการตัดสินในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผศ.ดร. วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ รองคณบดี คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, คุณสิริพร ภาณุพงศ์ รองประธานกรรมการ สำนักงานกฎหมาย Royal Law และอดีตอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา, ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ , คุณสิริน ศรีอรทัยกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ จำกัด , คุณณิชยา เอครพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท บลูริเวอร์ 1977 จำกัด Prof. Paolo Torriti Professor University of Siena ประเทศอิตาลี , Mr.Tsukasa Muramatsu เจ้าของและผู้ก่อตั้ง Studio Muramatsu , Ms.Richa Goyal Sikri-Creative Strategist , Journalist and Storyteller