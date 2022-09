CMOจัด Oh My Ghost 2022 มิวสิคเฟสระดับโลก ดึง Marshmello ร่วม

ผู้จัดการรายวัน 360 - CMO รุกตลาด World Class Entertainment ประเดิมงาน CMO Presents “Oh My Ghost (OMG) 2022” เทศกาลดนตรี ที่สาวก EDM รู้จักกันดี กลับมาให้แฟน ๆ ได้ปาร์ตี้ฮัลโลวีนก่อนใคร ดึง Marshmello ดีเจชื่อดัง เขย่าเวที พร้อมกับเหล่าดีเจชั้นนำระดับโลกอีกเพียบ อาทิเช่น What So Not, ARMNHMR, Tokyo Machine และ Juicy M เป็นต้น การันตีโปรดักชั่นจัดเต็มในบรรยากาศสุด FREAK แบบ 360 องศาด้วย CENTER STAGE ขนาดยักษ์กลางสนามฟุตบอลพร้อมระบบแสงภาพเสียงเต็มรูปแบบ พบกัน 25 กันยายน นี้ ที่ Thunderdome Stadium เมืองทองธานี มั่นใจสร้างประสบการณ์ใหม่ในไทยและต่างประเทศอย่างแน่นอน คาดผู้เข้าชมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า 20,000 คนนายอริยะ พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) หรือ CMO เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าขยายธุรกิจ Entertainment แบบเต็มรูปแบบ ทั้งการจัดงานคอนเสิร์ต เทศกาลดนตรี, Music Festival โดยจะจัดงาน “CMO Presents OMG 2022” (OH MY GHOST : THE FREAKIEST MUSIC FESTIVAL) เทศกาลดนตรีระดับโลก กลับมาระเบิดความมันส์ โดยดึง ดีเจ ชื่อดังอย่าง “MARSHMELLO” ที่สาย EDM รู้จักกันดี เข้ามาร่วมแสดงในงานร่วมกับดีเจทั้งไทยและต่างประเทศอีกหลายคน ซึ่งงานนี้ได้พาร์ตเนอร์ชั้นนำในวงการงานคอนสิร์ต อย่าง SPACEPLUS Bangkok ผับเอ็กซ์คูลซีฟสุดหรู และ The Concert แพลตฟอร์มสำหรับจัดการอีเว้นท์และจำหน่ายบัตรครบวงจร ทำให้มั่นใจได้ว่า จะมาร่วมกันสร้างปรากฎการณ์ใหม่ ๆ ให้กับแฟน ๆ EDM โดยจะเป็นปาร์ตี้ครั้งแรกในไทย ที่เปิดพื้นที่โซนไร้แอลกอฮอล์ให้กับเยาวชนอายุระหว่าง 15-19 ปี เข้าร่วมชมอีกด้วยนอกจากนี้ในส่วนโปรดักชั่นส์จัดเต็มระบบภาพแสงเสียงแน่นอน“ในฐานะผู้จัดคอนเสิร์ต สิ่งที่เราโฟกัสมากที่สุด คือ เรื่องคุณภาพของโชว์ทั้งงานโปรดักชั่น ระบบภาพแสงเสียง คือ ผู้เข้าร่วมงานจะต้องได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม และคุ้มค่า ซึ่งงานนี้ได้ PM CENTER และ Nerve Creative ดูแลงานโปรดักชั่นทั้งหมด ด้วยทีมงานที่คร่ำหวอดในแวดวง Music Production สร้างสรรค์ผลงานระดับโลกมามากมาย” นายอริยะกล่าวนายชัชวาล ตรีเนตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ม ไลฟ์ จำกัด เปิดเผยว่า สำหรับคอนเสิร์ตในครั้งนี้ จะจัดขึ้นในคอนเซ็ปต์แบบ Halloween ที่จะสร้าง Experience รูปแบบใหม่ เราทำเวทีแบบ Center Stage 360 องศา ขนาดยักษ์กลางสนามฟุตบอลพร้อมระบบแสงภาพเสียงเต็มรูปแบบ สร้างความสนุกตื่นตาตื่นใจและเห็นทุกการแสดงได้รอบทิศทาง นับเป็นประสบการณ์ใหม่ให้กับงานเฟสติวัล ด้วยศิลปิน ดีเจชั้นนำ อย่าง Mavinz1r, Pixzy, Limeslight, Juicy M, Tokyo Machine, ARMHMR , Whatsonot และปิดท้ายด้วยไฮไลท์ในงานกับ Marshmello ดีเจชื่อดัง ซึ่งคาดว่างานนี้จะเป็นการต้อนรับการกลับมาของแฟนเพลงชาวไทยและชาวต่างชาติได้มากกว่า 20,000 คน ทั้งนี้ การจัดงานยังคำนึงถึงความปลอดภัยภายใต้เงื่อนไขการรักษาความปลอดภัยด้านสาธารณสุข พร้อมจัดเต็มงานคอนเสิร์ตและเฟสติวัลภายใต้เครือ CMO ตลอดปีนี้ ที่จัดเต็มมาให้แฟนเพลงชาวไทยอย่างแน่นอนMr. Tony Chen Chairman of SPACEPLUS Bangkok กล่าวว่า SPACEPLUS มีจุดยืนที่จะช่วยส่งเสริมและสร้างประสบการณ์ทางดนตรีที่เหนือชั้นอยู่แล้ว ทำให้เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนคอนเสิร์ต OMG 2022 ในครั้งนี้ เพราะเป็นเทศกาลปาร์ตี้ EDM และแฟน ๆ ไม่ควรพลาด เพราะในครั้งนี้ มีเหล่าดีเจชั้นนำระดับโลกยกทัพมาระเบิดความมันส์เต็มที่ เชื่อว่างานนี้จะเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่ถูกพูดถึงในเรื่องความสนุกและโปรดักชั่นอย่างแน่นอนนายธัญญ์นิธิ ปภัสสุรีย์โชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ คอนเสิร์ต แอปพลิเคชัน จำกัด กล่าวว่า คอนเสิร์ต OMG 2022 เป็นการสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ในวงการ Entertainment ที่ทำให้เห็นศักยภาพของคนไทย ทีมงานไทย ที่สามารถเนรมิตงานระดับ World Class ได้เช่นกัน ซึ่งมั่นใจว่านอกจากผู้ชมจะได้รับความสนุกแล้ว จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชมได้อีกด้วย โดยทาง The Concert ก็สนับสนุนงานนี้อย่างเต็มที่และบัตร Early Bird ที่ได้เปิดขายไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมาจำนวน 3,000 ใบ ก็หมดอย่างรวดเร็วอีกด้วยสำหรับ CMO Presents “Oh My Ghost (OMG) 2022” พร้อมระเบิดความมันส์ ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 16:00 - 23:00 น. ณ สนามธันเดอร์โดม สเตเดี้ยม เมืองทองธานี บัตรอายุ 15-19 ปี ราคา 1,500 บาท, บัตร EARLY BIRD ราคา 2,500 บาท จำหน่ายถึงวันที่ 4 กันยายน จำนวน 3,000 ใบเท่านั้น, บัตร PRE-SALE จำหน่ายวันที่ 5 -24 กันยายน ราคา 3,000 บาท และบัตร VIP ราคา 4,500 บาท เปิดจำหน่ายแล้ววันนี้