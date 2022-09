ปตท.ผนึกพันธมิตรอังกฤษรุกPlant-based คาดปี73ธุรกิจใหม่-พลังงานอนาคตโกยกำไร6หมื่นล.

ตลอดช่วงระยะเวลา 1 ปีกว่าที่ปตท.ได้ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต( Powering Life with Future Energy and Beyond) เพื่อสร้างความมั่นคงพลังงาน และสนับสนุนการดำเนินงานให้เติบโตไปสู่พลังงานอนาคตและธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงาน ปตท.อัดเม็ดเงินลงทุนจำนวนมาก และเน้นความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเป้าหมายเพื่อให้รวดเร็ว ให้ไวและไกลกว่าการที่จะทำเองเพียงลำพังโดยปตท.จัดสรรงบการลงทุนกว่า 30%ของงบลงทุนรวมเน้นในกลุ่ม Future Energy สู่เทรนด์พลังงานในอนาคตที่หันมาใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable) โดยวางเป้าหมายกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรวม 12,000เมกะวัตต์ในปีค.ศ.2030 จากปัจจุบันอยู่ที่2,000เมกะวัตต์ และระบบกักเก็บพลังงาน (Energy storage )หรือแบตเตอรี่ที่นับวันมีบทบาทสำคัญช่วยปิดจุดอ่อนของพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งรุกสู่ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าตลอดซัพพลายเชน(EV value chain)ภายใต้บริษัท อรุณพลัส จำกัดและไฮโดรเจน พลังงานอนาคตเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งกลุ่มBeyond มุ่งเน้นในธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงาน ประกอบด้วย Life Science วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (ยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอาหารเพื่อสุขภาพ) ,Mobility and Lifestyle ผ่านOR ,High value business เป็นการต่อยอดธุรกิจปิโตรเคมี ,Logistics and Infrastructure การพัฒนาระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และ AI, Robotics, and Digitalization ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง รวมถึงการผลิตจักรกลอัจริยะทั้งนี้ ปตท.ได้พาคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงานนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ ณ สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 22-28 สิงหาคม 2565 ตอกย้ำความมุ่งมั่น เดินหน้าในการทำธุรกิจใหม่สอดรับวิสัยทัศน์ที่ได้ประกาศไว้ โดยปตท.มีสำนักงาน PTT Tradind หลายแห่งที่พื้นที่การค้าสำคัญของโลก หนึ่งในนั้นคือ สำนักงาน PTT International Trading London Ltd (PTTT LDN) ที่กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์การค้าในภูมิภาคยุโรป สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีพนักงานประจำสนง.จำนวน 6คนรับผิดชอบจัดหาน้ำมันดิบจากแหล่งใหม่ๆ จากฝั่งตะวันตกไปยังโรงกลั่นไทยและตลาดเอเชีย และดำเนินธุรกิจการค้าน้ำมันและการจัดหาเรือขนส่งในตลาดยุโรป เมดิเตอร์เรเนียน และแอฟริกา รวมถึงการค้าอนุพันธ์เพื่อให้บริการด้านการบริหารความเสี่ยงราคาอีกด้วยขณะที่บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ปตท.ถือหุ้น100% เป็นหัวหอกสำคัญในการรุกธุรกิจใหม่ Life Sciencesหรือวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต ที่เน้นธุรกิจPharmaceutical, Medical Technology และNutrition ขยับการลงทุนในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น จากการจับมือพันธมิตรอย่าง “โนฟ ฟู้ดส์” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF จัดตั้งบริษัทร่วมทุนคือบริษัท นิวทรา รีเจนเนอเรทีฟ โปรตีน จำกัด(NRPT)เพื่อรุกธุรกิจอาหารโปรตีนจากพืช (Plant- based)ซึ่ง NRPTได้บรรลุข้อตกลงกับบริษัท แพลนท์ แอนด์ บีน ประเทศอังกฤษ หรือ Plant & Bean (UK) ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อบริษัท แพลนท์ แอนด์ บีน ประเทศไทย (Plant & Bean (Thailand) ) โดยNRPT ถือหุ้นสัดส่วนการลงทุน 51% และ Plant & Bean (UK) 49% คาดว่าเริ่มก่อสร้างโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชให้แก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการด้านอาหาร ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (อยุธยา)ในเดือนกันยายนนี้ และแล้วเสร็จในกลางปี2566ทั้งนี้ Plant & Bean (UK) มีประสบการณ์ที่คลุกคลีในแวดวงอาหารมานานนับสิบปี มีโรงงานผลิตPlant -basedใหญ่สุดที่ยุโรปตั้งอยู่ที่เมืองบอสตัน ซึ่งเป็นเมืองเกษตรกรรมแหล่งปลูกพืชผักป้อนภายในประเทศอังกฤษ โดยโรงงานนี้มีกำลังผลิตราว 10,000 ตัน/ปี และมีแผนขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น15,000ตันในอนาคต สามาถผลิตโปรตีนจากพืชตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำ มีการแพคสินค้าพร้อมส่งได้ทันที ซึ่งเดิมที่ตั้งโรงงาน Plant & Bean (UK) เคยเป็นโรงงานผลิตเนื้อมาก่อน ต่อมาปรับเปลี่ยนมาเป็นโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืช มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปรับปรุงรสชาติ เนื้อสัมผัส และรูปลักษณ์ให้เหมือนกับการทานเนื้อสัตว์ ควบคู่ไปกับการพัฒนากระบวนการผลิต จึงเป็นโรงงานผลิตPlant-basedที่มีคุณภาพและราคาที่ต่ำกว่าคู่แข่ง ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อย และผู้บริโภคเข้าถึงได้เจมส์ เฮิร์สท์ CEO บริษัท แพลนท์ แอนด์ บีน ประเทศอังกฤษ กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์Plant-basedของเราใช้ถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบเป็นหลักที่ได้รับการรับรองว่าปราศจากGMO รวมทั้งมีการนำใช้ข้าวสาลี เห็ดและถั่วชนิดอื่นๆมาเป็นวัตถุดิบ เพื่อให้เนื้อสัมผัสใกล้เคียงเนื้อจริงๆ โดยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมีทั้งมีทบอล ไส้กรอก นักเก็ต ฯลฯ โดยรับจ้างผลิตแบรนด์สินค้าต่างๆ ควบคู่กับการพัฒนาการใช้วัตถุดิบชนิดอื่นๆที่หาได้ในอังกฤษมาใช้เป็นวัตถุดิบด้วย เพื่อตอบรับกระแสการบริโภคPlant-basedกำลังเป็นที่นิยมเพิ่มขึ้นสำหรับคนที่รักสุขภาพ และยังเป็นช่วยลดโลกร้อนเหตุผลที่Plant & Bean (UK)ตัดสินใจเลือกไทยเป็นฐานการผลิตโปรตีนทางเลือกแห่งที่ 2 เดิมทีบริษัทแผนจะเปิดโรงงานแห่งใหม่ที่สหรัฐอเมริกาและจีน เนื่องจากทั้งสองประเทศนี้มีแหล่งวัตถุดิบ แต่NRPTได้เข้ามาติดต่อร่วมทุนตั้งโรงงานผลิต Plant-based แห่งใหม่ในประเทศไทย โดยมีเป้าทำตลาดป้อนในภูมิภาคเอเชียตั้งแต่ญี่ปุ่นถึงออสเตรเลีย จึงเป็นโอกาสดีในการขยายตลาดสู่เอเชียไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่พืชหลายชนิดที่สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตPlant-basedได้ไม่ว่าจะเป็นถั่วเขียวที่ให้เนื้อสัมผัสเหมือนไข่ ขนุนและเห็ดมีเนื้อสัมผัสเหมือนเนื้อวัวและเนื้อไก่ ตามลำดับ ขณะที่การแปรรูปเป็นอาหารจำเป็นต้องมีทีมR&Dเพื่อให้ได้อาหารที่รสชาติถูกปากผู้บริโภค โดยโรงงานแห่งใหม่ในไทย ทาง Plant & Bean (UK) จะเป็นผู้ออกแบบโรงงาน วางระบบและนำเทคโนโลยีการผลิตPlant-basedจากอังกฤษมาใช้ในไทย เฟสแรกมีขนาดกำลังผลิต 3,000ตันต่อปี ใช้เงินลงทุนราว 500ล้านบาท โดยมีแผนผลิตเพื่อส่งออกในภูมิภาคนี้ราว40-50%ของกำลังการผลิตคาดว่ารองรับการบริโภคของตลาดราว 3ปีก็ต้องขยายกำลังผลิตเฟส2เพิ่มเป็น 15,000ตันต่อปีนอกจากนี้ NRPT ได้จับมือกับสตาร์ทอัพแบรนด์อาหารPlant-Based 100%อย่าง “Wicked Kitchen “ ซึ่งเป็นแบรนด์ที่รังสรรค์อาหารPlant-basedแบรนด์แรกๆ โดย2เชฟมืออาชีพที่เป็นผู้นำในวงการอาหารโปรตีนจากพืชเป็นผู้ก่อตั้ง ครีเอทเมนูอาหารที่มีรสชาติอร่อยและหลากหลายภายใต้คอนเซ็ปท์ทานอาหารPlant-basedได้ทุกมื้อ ทำให้ผู้บริโภคต้องกลับมาทานใหม่อีกครั้งถึง 40%ปัจจุบัน Wicked Kitchen มีสินค้าทั้งอาหารคาวและหวาน ไอศรีม รวมมากกว่า200รายการ(SKU) ขายสินค้าผ่านช่องทางร้านTescoที่มีถึง 3พันสาขา ทำให้ Wicked Kitchen มีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในอังกฤษ ดังนั้นทางNRPTได้เจรจากับ Wicked Kitchen เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในแถบเอเชีย และเตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบรนด์Wicked Kitchen จำนวน 17รายการมีทั้งกลุ่มอาหารแช่แข็ง ของหวานและไอศครีมที่ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชีย ในช่วงกลางเดือนตุลาคม2565 ผ่านช่องทางท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ตรวม50สาขาในเครือเซ็นทรัล จากนั้นจะขยายไปยังตลาดสิงค์โปร์ และญี่ปุ่น หากได้รับตอบรับที่ดีก็มีแผนผลิตอาหารแบรนด์Wicked Kitchen ในไทยโดยใช้ฐานการผลิตจากโรงงานPlant&Bean ที่อยุธยาอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)(PTT) กล่าวว่ากระแสการตื่นตัวของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพและรักสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ทำให้มูลค่าธุรกิจโปรตีนจากพืชในไทยเติบโตขึ้น ขณะเดียวประเทศไทยเองก็มีแหล่งวัตถุดิบที่หลากหลายในการผลิตPlant-basedไม่ว่าจะเป็นถั่วเหลือง ถั่วเขียวและเห็ด ช่วยสร้างมูลค่าราคาสินค้าเกษตรของไทยให้สูงขึ้น โดยปตท.จะให้ความรู้ผ่านสหกรณ์และชุมชนเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และซื้อในราคาที่เหมาะสม เหมือนกับการส่งเสริมปลูกและรับซื้อกาแฟของคาเฟ่ อเมซอนในเครือบมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก(OR)ปัจจุบันราคาสินค้าPlant-basedในไทยสูงกว่าเนื้อจริงราว30-40% แต่เชื่อว่าภายใน2-3ปีข้างหน้าราคาผลิตภัณฑ์Plant-basedจะขยับลดลงมาใกล้เคียงหรือต่ำกว่าเนื้อจริงเหมือนกับที่เกิดขึ้นในยุโรป ยิ่งภาวะอัตราเฟ้อสูงทำให้ต้นทุนเนื้อสัตว์สูงขึ้น40-50% แต่สินค้าPlant-basedเพิ่มขึ้นเพียง10-20%เท่านั้น หากสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชมีรสชาติอร่อยถูกปาก ตลาดก็ยิ่งเติบโตขึ้น โดยปี2564มูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์Plant-basedในไทยอยู่ที่ 9,000ล้านบาท โตขึ้น 15%ต่อปี กล่าวได้ว่าการรุกตลาดในช่วงนี้เหมาะสม ทำให้ไทยกลายเป็นผู้นำการส่งออกอาหารโปรตีนจากพืชในภูมิภาคเอเชียบุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด กล่าวว่า อินโนบิก(เอเซีย)ก่อตั้งเมื่อเดือนธันวาคมปี2563 ตลอดช่วงเวลา 1 ปีกว่า อินโนบิกได้ร่วมลงทุนกับพันธมิตรทั้งในไทยและต่างประเทศกว่าสิบบริษัท ใช้เงินลงทุนไปแล้วราว 13,000ล้านบาท โดยโครงการที่ใช้เงินมากที่สุดหนีไม่พ้นการเข้าถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 37%ในบริษัท โลตัส ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ( Lotus Pharmaceutical )บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวันซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายยาสามัญชั้นนำที่ได้มาตรฐานระดับสากล และถือหุ้นในบริษัท อดัลโว จำกัด( Adalvo) 60% ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านการซื้อขายยาและสิทธิบัตรที่มีเครือข่ายทั่วโลกการตัดสินใจเข้าไปถือหุ้นบริษัทยาชั้นนำระดับโลกอย่างโลตัส ฟาร์มาซูติคอล จะทำให้อินโนบิกขยับก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นระดับโลกด้วยเช่นกัน และมีโอกาสในการลงทุนเพิ่มเติม จากเดิมที่บริษัทชั้นนำไม่ค่อยเชื่อมั่นว่าบริษัทพลังงานอย่างปตท. จะจริงจังการลงทุนในธุรกิจยามากน้อยแค่ไหนเมื่อเร็วๆนี้ เราได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตยารักษามะเร็งของพันธมิตร “แอซทีค” (Aztiq HK.Limited: AZTIQ) ซึ่งเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนธุรกิจด้านสุขภาพในประเทศไอซ์แลนด์ เพื่อมองโอกาสดึงแอซทีค มาลงทุนตั้งโรงงานผลิตยารักษามะเร็งหรือกลุ่มยาโรคไม่ติดต่อในไทยเพื่อทำตลาดในภูมิภาคนี้ หากสำเร็จอินโนบิกจะใช้เงินลงทุนก้อนใหญ่ ซึ่งปัจจุบันปตท.ได้จับมือกับองค์การเภสัช(อภ.)ตั้งโรงงานผลิตยารักษามะเร็งในไทยธุรกิจยาที่ อินโนบิก โฟกัสอยู่ในกลุ่มยาสำหรับโรคที่ไม่ติดต่อ อาทิ ยารักษาโรคหัวใจ มะเร็ง และกลุ่มยาเพื่อรักษากลุ่มโรค NCDs ฯลฯ ซึ่งไทยต้องนำเข้าต่างประเทศ การมีฐานการผลิตในไทยจะทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้ง่ายขึ้นในราคาที่เหมาะสมด้านนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า ในปีค.ศ.2030 หรือปี2573 ปตท.ตั้งเป้ากำไรจากกลุ่มFuture Energyและธุรกิจใหม่(Beyond)อยู่ที่60,000 ล้านบาท หรือราว30%ของกำไรสุทธิรวม 200,000ล้านบาท โดยหลักมาจากธุรกิจยา ธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า(อีวี) ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งHVBการสร้างมูลค่าเพิ่มปิโตรเคมีในปี2565 ปตท.คาดว่ามีกำไรจากธุรกิจใหม่คิดเป็นสัดส่วนเพียง 3-4%ของกำไรสุทธิรวม แต่ในปี 2569 กำไรจากธุรกิจใหม่จะขยับเพิ่มขึ้นเป็น 16-17%ทั้งนี้ ปตท.เตรียมเปิดสถานีเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนแห่งแรกของไทยที่พัทยา จังหวัดชลบุรี ในปลายปี2565 โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างปตท.กับกลุ่มพันธมิตร อาทิ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดและบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (BIG) เพื่อเก็บข้อมูลก่อนการตัดสินใจขยายสถานีเติมไฮโดรเจนในอนาคต โดยจะทดลองกับรถMiraiของโตโยต้า และกลุ่มรถขนส่งในเครือปตท.ขณะนี้เทรนด์พลังงานทางเลือกในอนาคตอย่างพลังงานไฮโดรเจนกำลังมาแรง ยิ่งเมื่อเกิดสงครามรัสเซีย-ยูเครน ราคาพลังงานสูงขึ้น เหมือนเป็นตัวเร่งให้เกิดการพัฒนาเพื่อให้ต้นทุนการผลิตไฮโดรเจนต่ำลงมาแข่งขันกับเชื้อเพลิงชนิดอื่นได้