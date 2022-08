CMO พลิกทำกำไรรอบ 3 ปีQ2 ปั้นเอ็นเตอร์เทนขยายฐานลูกค้า

ผู้จัดการรายวัน 360 - “ซีเอ็มโอ” กลับมาทำกำไรในไตรมาส 2 ปี 2565 หลังปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ ล่าสุดประกาศเดินหน้าต่อ รุกขยายฐานลูกค้า พร้อมลงทุนด้านเอ็นเตอร์เทนเม้นท์เพิ่มอย่างต่อเนื่อง เผย เตรียมลุยงานระดับโลกในปีนี้ไม่ต่ำกว่า 3-4 งาน ตุน Backlog เพียบกว่า 650 ล้านบาท ตั้งเป้ารายได้อยู่ที่ประมาณ 1,900 ล้านบาทนายกิติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) หรือ CMO เปิดเผยถึงผลประกอบการไตรมาส 2 ของปี 2565 (เมษายน – มิถุนายน 2565) ว่าบริษัทฯ มีรายได้บริการ 318.04 ล้านบาท มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 10.14 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ พลิกกลับมามีกำไรครั้งแรกในรอบ 3 ปี ภายใต้การบริหารงานของทีมผู้บริหารชุดใหม่ ที่เข้ามาบริหารได้เพียง 6 เดือน แต่ทำให้บริษัทกลับมีกำไรได้ คิดเป็นอัตราการเติบโต 177% กําไรเพิ่มขึ้น 46.14 ล้านบาท จากไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ที่มีรายได้บริการอยู่ที่ 114.85 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิที่ 36 ล้านบาท“ทั้งนี้ จะเห็นว่า ผ่านมาเพียงครึ่งปีแรก 65 บริษัทฯ มีรายได้อยู่ที่ 95% ของรายได้รวมทั้งปี 64 แล้ว โดยครึ่งปีแรก 65 รายได้รวมอยู่ที่ 470.59 ล้านบาท เมื่อเทียบกับรายได้ทั้งปีของปี 64 ที่ทำรายได้รวมไว้ 495.4 ล้านบาท ถือว่าเป็นปีเติบโตแบบก้าวกระโดด ปีแห่งการฟื้นตัวของ CMO ซึ่งได้รับแรงกระตุ้นจากการปลดล็อกจากโควิดและธุรกิจบันเทิงใหม่ ในส่วนของธุรกิจเทคโนโลยีต้องใช้เวลาในการพัฒนา ซึ่งจะมีผลในปี 2566 และเป็นการเติบโตใหม่ให้กับธุรกิจของ CMO” นายกิติศักดิ์ กล่าวนายกิติศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าปี 65 ทำรายได้อยู่ที่ 1,900 ล้านบาท ซึ่งอย่างไรก็ดีขณะนี้บริษัทฯ มีงานในมือ (Backlog) อยู่ที่ ประมาณ 650 ล้านบาท มั่นใจว่ารายได้จะแตะ 1,300 ล้านบาท แต่ยังมีดีลงานด้านบันเทิง งานคอนเสิร์ตที่อยู่ระหว่างการเจรจา อีกหลายรายการ ซึ่งหากเจรจาสำเร็จ ก็จะส่งผลให้เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ที่ 1,900 ล้านบาท นอกจากนี้ ในไตรมาสที่ 3-4 บริษัทฯ เตรียมปั้นแบรนด์ World Class Festival ในประเทศไทยขึ้นมาเอง ซึ่งมีเป้าหมายสร้างความแข็งแกร่งเพื่อนำงานออกไปสู่ในระดับ Global ต่อไป ซึ่งจะเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อนสำหรับในช่วงครึ่งปีหลังเป็นต้นไป CMO จะเน้นการกลับมาเขย่าวงการในรูปแบบของ Experience ระดับโลก ทั้งในด้านของรูปแบบการทำงาน การทำโปรดักชั่นระดับโลก การดึงงานที่สร้างปรากฏการณ์ และต่อยอดธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จากต่างประเทศเข้ามาสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับผู้ชมชาวไทย และบริษัทฯ ยังมีแผนงานในการปั้นโครงการใหม่ ๆ ให้ออกไปเติบโตในต่างประเทศ รวมถึงการหาพันธมิตรจากต่างประเทศใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเชื่อว่าภายในปีนี้ จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของ ซี เอ็ม โอ ในรูปแบบใหม่อย่างแน่นอน ซึ่งในแต่ละงานที่จะเกิดขึ้นจะทยอยประกาศตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 เป็นต้นไปอย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัท CMO ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าซึ่งครอบคลุมแทบทุกเซ็กเม้นต์ อาทิเช่น กลุ่มธนาคาร, กลุ่มยานยนต์, กลุ่มพลังงาน, กลุ่ม Luxury Brand เป็นต้น รวมถึงกลุ่มงาน Entertainment โดยผลงานที่โดดเด่น อาทิเช่น การจัดคอนเสิร์ตของวงดนตรี GOT7 ศิลปินระดับเวิลด์คลาส ในชื่อ 'HOMECOMING with I GOT 7 ' , การสร้างสรรค์ระบบภาพแสงเสียงในงานคอนเสิร์ต KINNPORSCHE THE SERIES WORLD TOUR 2022 "BANGKOK" และงานประกวด Miss Grand Thailand 2022 เป็นต้น