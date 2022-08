“จุรินทร์”โชว์ผลจัดงาน MOVE 2022 ต่างชาติชอปดิจิทัลคอนเทนต์ไทยกว่า 604 ล้าน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมเพิ่มยอดการส่งออกให้กับอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ซึ่งกรมฯ ได้จัดงาน Multimedia Online Virtual Exhibition 2022 (MOVE) ขึ้นเมื่อวันที่ 1-3 ส.ค.2565 โดยรวบรวม 30 บริษัทบันเทิงไทย ทั้งทีวี ซีรีส์ ภาพยนตร์ แอนิเมชัน และโพสต์โปรดักชัน เจรจาการค้ากับ 50 บริษัทต่างประเทศ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ MOVE พร้อมด้วยการคัดเลือก 5 บริษัทไทยนำเสนอไอเดียและผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบ Pitching ประสบความสำเร็จเกินเป้า โดยสร้างรายได้เข้าประเทศได้กว่า 604 ล้านบาทสำหรับรายละเอียดผลการเจรจาจับคู่ธุรกิจ แยกเป็นการเจรจาการค้า ระหว่างผู้ประกอบการไทย 30 ราย กับผู้ประกอบการต่างชาติ 50 ราย จาก 19 ประเทศ เกิดการเจรจาการค้าจำนวน 206 คู่ มูลค่าการเจรจาการค้าทันที 6,660,000 บาท มูลค่าเจรจาการค้าภายใน 1 ปี 87,480,000 บาท มูลค่าเจรจาการค้าภายใน 1-5 ปี 402,120,000 บาท รวม 496,260,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นการรับจ้างผลิตซีรีส์ และขายสิทธิ์ภาพยนตร์ในการนำออกไปเผยแพร่ โดยประเทศที่เข้าร่วมการเจรจาการค้ามากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน สหรัฐฯ เกาหลีใต้ และฮ่องกง และการนำเสนอผลงาน (Pitching) มีมูลค่า 107,800,000 บาท โดยเป็นการหาเงินทุนในการผลิต 13,800,000 บาท และหาเงินทุนเพื่อร่วมสร้าง 94,000,000 บาท ส่วนจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ www.move-ditp.com ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2565 รวม 11,293 ครั้งทั้งนี้ งาน Multimedia Online Virtual Exhibition 2022 (MOVE) จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 โดยเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยกว่า 30 บริษัท เข้าร่วมโครงการผ่านกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ผ่านช่องทางออนไลน์ www.move-ditp.com ระหว่างวันที่ 1–3 ส.ค.2565 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการชั้นนำจากทั่วโลก จำนวน 50 ราย จาก 19 ประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง และสหรัฐอเมริกา เจรจาการค้าแบบ One on One conference รวมจำนวน 206 คู่เจรจานอกจากการเจรจาการค้าแล้ว ภายในงาน MOVE 2022 ยังได้ดำเนินการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่ ที่ต้องการนำเสนอผลงานเพื่อร่วมลงทุน (Co-Production) ภายใต้กิจกรรม Pitching ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้ประกอบการต่างชาติ รวม 15 ราย จาก 8 ประเทศ อาทิ บริษัทที่ผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศอังกฤษ แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งจากสหรัฐอเมริกา ที่ต้องการซื้อคอนเทนต์จากทั่วโลกลงในแพลตฟอร์มและโปรดิวเซอร์ที่มีชื่อเสียงมีผลงานโดดเด่นจากสหรัฐอเมริกาที่กำลังเฟ้นหาบริษัทร่วมทำ Co-Production รวมไปถึงตัวแทนจากเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศการจัดงาน MOVE เป็นกิจกรรมประจำปีของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ในการสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแนวคิด Creative Economy และมุ่งมั่นให้ไทยเป็น Hub ของอุตสาหกรรม โดยมีแผนงานรูปธรรมในการนำ Soft Power เข้ามาส่งเสริมการส่งออกด้านดิจิทัลคอนเทนต์ไทยขยายสู่ตลาดโลก