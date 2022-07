กทพ.เร่งเชื่อมโยงข้อมูล Easy Pass Plus+ กับระบบ M-Flow เสร็จใน ส.ค.นี้ วิ่งผ่านตัดบัญชีสะดวก

กทพ.เผยสมาชิกบัตร Easy Pass ลงทะเบียนยกระดับ เป็น Easy Pass Plus+ แล้วกว่า 1.8 หมื่นบัตร เร่งบูรณาการกรมทางหลวงเชื่อมข้อมูลบัตรเข้าระบบ M-Flow เพื่อตัดบัญชีค่าผ่านทางเสร็จใน ส.ค.นี้รายงานข่าวจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยว่า ตามที่ กทพ.ได้เปิดให้ผู้ใช้บริการบัตร Easy Pass ลงทะเบียนปรับปรุงข้อมูลด้วยตนเองทาง EXAT Portal Application หรือ www.thaieasypass.com เพื่อยกระดับบัตรเป็น Easy Pass Plus+ เตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นมา ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากผู้ใช้บริการบัตร Easy Pass เป็นจำนวนมากได้ทำการลงทะเบียนปรับปรุงข้อมูลในระบบจำนวนทั้งสิ้น 18,460 บัตร (12,775 ราย) (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2565)ทั้งนี้ กทพ.อยู่ระหว่างประสานงานกับกรมทางหลวง (ทล.) ในการบูรณาการให้การเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลของ Easy Pass Plus+ ให้เข้าสู่การเป็นสมาชิกของระบบ M-Flow ได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ Easy Pass Plus+ ที่จะผ่านช่องทาง M-Flow สามารถผ่านทางได้โดยตัดเงินในบัญชีสำรองบัตรโดยไม่ต้องลงทะเบียน M-Flow ใหม่ ซึ่งคาดว่าการโอนย้ายข้อมูลจะดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2565ดังนั้น กทพ.จึงขอเชิญชวนผู้ใช้บริการบัตร Easy Pass ลงทะเบียนปรับปรุงข้อมูลในระบบด้วยตนเองเป็น Easy Pass Plus+ ผ่าน EXAT Portal Application หรือ www.thaieasypass.com โดยกรอกรายละเอียด ตรวจสอบหรือแก้ไข ข้อมูล ชื่อ-นามสกุล บัตรประชาชน ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ หมายเลขบัตร OBU หรือ เลขสมาร์ทการ์ด (S/N) อีเมล และทะเบียนรถ แล้วเลือกรายการบัตร Easy Pass เพื่อใช้งาน M-Flow กดสมัคร Easy Pass Plus+ พร้อมให้ความยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP จากหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้ จากนั้นระบบจะแจ้งสถานะการสมัครเป็น Easy Pass Plus+ เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ เมื่อสามารถเชื่อมต่อกับระบบ M-Flow ได้แล้ว กทพ.จะตรวจสอบข้อมูลและแจ้งผลในภายหลังไปยังโทรศัพท์มือถือหรืออีเมลที่ลงทะเบียนไว้ โดยสิทธิพิเศษที่ผู้ใช้บริการ Easy Pass Plus+ จะได้รับในอนาคต คือสามารถเข้าใช้ช่อง M-Flow โดยตัดเงินในบัญชีบัตรได้ทันที โดยไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิก M-Flow ใหม่ และยังสามารถเข้าใช้บริการในช่อง Easy Pass/M-Pass ได้ตามปกติเหมือนเดิม นอกจากนี้ จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดขณะนี้ กทพ.อยู่ระหว่างจัดเตรียมไว้ให้เฉพาะผู้เข้าร่วมโครงการเท่านั้น ผู้ใช้บริการที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารของ กทพ.ได้ทาง www.exat.co.th/FB:การทางพิเศษแห่งประเทศไทย/FB:exatsociety/Line OA:@exatsocity/ EXAT Portal Application หรือติดต่อสอบถามที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร. 1543 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือจุดแนะนำการลงทะเบียน Easy Pass Plus+ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำในการลงทะเบียนปรับปรุงข้อมูลในระบบเป็น Easy Pass Plus+ ที่ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. เลขที่ 111 ถนนริมคลองบางกะปิ (ถนนเพชรอุทัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ในวันทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-14.30 น.)