OR ดีเดย์เก็บค่าบริการชาร์จ EV เริ่ม 1 ส.ค.นี้

OR แจ้งเก็บค่าบริการชาร์จรถอีวีแล้ว เริ่ม 1 ส.ค.นี้ ยันอัตราค่าบริการที่จัดเก็บต่ำกว่าราคาน้ำมันมากนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สถานีชาร์จ EV Station Pluz ของ OR เตรียมจะเริ่มคิดค่าบริการ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป หลังจากเปิดให้ประชาชนชาร์จฟรีมาจนครบกำหนด ซึ่งอัตราค่าบริการชาร์จไฟฟ้าที่จัดเก็บนี้ต่ำกว่าราคาน้ำมันมากอัตราค่าบริการ มีดังนี้ คือ On Peak คิด 7.5 บาท/หน่วย(kWh) ในช่วงวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-22.00 น.Off Peak คิด 4.5 บาท/หน่วย(kWh) ในช่วงวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 22.00-09.00 น.วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ไม่รวมวันหยุดชดเชย ตลอด 24 ชม.ส่วนบริการจองเพื่อชาร์จ คิดค่าบริการ 20 บาท/ครั้งจะคืนเงินให้เมื่อเข้าใช้บริการภายใน 10 นาทีแรกของช่วงเวลาที่จอง เช่น จองไว้ 12.00 น. เข้าใช้งานได้ช้าสุดคือ 12.10 น. ถ้าเกินจากนั้นระบบจะไม่คืนค่าจองให้ปัจจุบันสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้ามีอยู่ 190 แห่ง สิ้นปีนี้เพิ่มเป็น 450 แห่ง