กลุ่มปตท.โชว์นวัตกรรม-โมเดลล้ำในงาน FTI Expo 2022

นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบูธ กลุ่ม ปตท. โชว์นวัตกรรมและเทคโนโลยีสุดล้ำ พร้อมขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่อนาคตที่ยั่งยืน ในงาน FTI Expo 2022พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเยี่ยมชมผลสำเร็จของกลุ่ม ปตท. ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในงาน FTI Expo 2022 โดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับพันธมิตรองค์กรชั้นนำ โดยมี นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหาร กลุ่ม ปตท. ร่วมให้การต้อนรับซึ่งมีการจัดแสดงผลงานภายใต้แนวคิด Journey to the Green Future and Beyond สรรสร้างพลังงานแห่งอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมขับเคลื่อนทุกชีวิต อาทิ นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานอัจฉริยะ นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ การเกษตรอัจฉริยะ วัสดุและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ Circular living จัดแสดงระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่