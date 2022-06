ไอคอนสยาม จัดมหกรรม ‘S.O.S Sale ช็อปสู้ตาย เซลมาสู้กลับ’ ลดกระหน่ำสินค้าแบรนด์ดังสูงสุด 80% วันนี้ – 3 กรกฎาคม 2565

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างปรากฏการณ์ช็อปปิ้งเหนือระดับต้อนรับนักท่องเที่ยวและบรรดาเหล่าสายช็อปคนไทย จัดมหกรรมลดกระหน่ำครั้งยิ่งใหญ่ พร้อมโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษมากมายกับแคมเปญที่ทุกคนรอคอย ‘ICONSIAM S.O.S Sale ช็อปสู้ตาย เซลมาสู้กลับ’ ขนทัพสินค้าราคาพิเศษจากร้านค้าแบรนด์ดังมาจัดหนัก จัดเต็ม กว่า 150 แบรนด์ กว่า 10,000 รายการทั้งไอคอนสยาม พร้อมโปรโมชั่นส่วนลดสูงสุด 80% นอกจากนี้ยังมีแพคเกจห้องอาหารจากโรงแรมชั้นนำ ล่องเรือดินเนอร์สุดหรู พร้อมด้วยสินค้านาทีทองลดต่ำกว่าทุน และกิจกรรมเล่นเกมส์แจกของรางวัลอีกเพียบ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M, รัษฎา ฮอลล์ ชั้น 1 และหลากหลายร้านค้าแบรนด์ดังภายในไอคอนสยามพลาดไม่ได้!!! กับแคมเปญลดราคากลางปีครั้งใหญ่ ‘ICONSIAM S.O.S Sale ช็อปสู้ตาย เซลมาสู้กลับ’ ภายในงานรวบรวมสินค้าแบรนด์ดังจาก ไอคอนสยาม มาลดกระหน่ำให้ช็อปกันแบบจุใจลดสูงสุด 80% อาทิCLARINS, ZEISS VISION CENTER BY GLASSAHOLIC, Labrador, HealthyMax, Great Harbour, ICONACTIVE, Women’s Club, ICONCRAFT, The selected, Loft และสินค้าแบรนด์ชั้นนำจากห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ, แพคเกจร้านอาหารจากโรงแรมชั้นนำ, แพคเกจดินเนอร์จากเรือสำราญ อาทิ Montien Riverside Hotel, Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers, Kene Hotel Bangkok, MERIDIAN CRUISE และ Chao Phraya Princess พร้อมเอาใจขาช้อปกับสินค้านาทีทอง วันที่ 27 มิ.ย. – 1 ก.ค. 65 วันละ 1 รอบ เวลา 18:00 น. และ วันที่ 2 – 3 ก.ค. 65 วันละ 2 รอบ เวลา14:00 น. และ 18:00 น.สิทธิพิเศษ!! สำหรับสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp รับโชค 3 ต่อต่อที่ 1 ช็อปครบ 500 บาท รับสิทธิ์เล่นเกมลุ้นของรางวัลมากมายภายในงานต่อที่ 2 ช็อปครบ 1,200 บาทขึ้นไป รับทันที บัตรกำนัล SIAM Takashimaya มูลค่า 100 บาทและรับเพิ่ม เมื่อช็อปครบ 3,000 บาทขึ้นไป รับ SIAM Gift Card มูลค่า 200 บาท พร้อม 100 VIZ COINSหรือเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทขึ้นไป รับ SIAM Gift Card มูลค่า 800 บาท พร้อม 300 VIZ COINSต่อที่ 3 ลูกค้า Top Spender ที่มียอดใช้จ่ายสะสมภายใน 7 วัน จากร้านค้าที่ร่วมรายการ ICONSIAM S.O.S Sale ยอดซื้อขั้นต่ำ 300,000 บาท รับฟรี! บัตรรับชมเกมการแข่งขันฟุตบอลนัดประวัติศาสตร์ “THE MATCH Bangkok Century Cup 2022” ระหว่างสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ปะทะสโมสรลิเวอร์พูล ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน จำนวน 5 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง)สายช้อปห้ามพลาดกับ ‘ICONSIAM S.O.S Sale ช็อปสู้ตาย เซลมาสู้กลับ’ มหกรรมเซลล์กระหน่ำกลางปี ตั้งแต่วันนี้ – 3 กรกฎาคม 2565 7 วันเท่านั้น ณ ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ โทร. 1338 หรือ Facebook : ICONSIAM