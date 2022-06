“ดองกิ” เร่งผุดสาขาเป็น 10 แห่งใน 3 ปี

ผู้จัดการรายวัน 360- ดองกิ (ประเทศไทย) ในเครือบริษัท แพน แปซิฟิค อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิงส์ จำกัด (PPIH) เดินหน้าขยายสาขาใหม่อย่างต่อเนื่อง วางเป้าหมายเพิ่มเติมเป็น 10 สาขา ภายใน 3 ปีข้างหน้า พร้อมเปิดตัว ดอง ดอง ดองกิ สาขาที่ 5 สาขาซีคอน บางแค ซึ่งเป็นสาขาแรกของกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตกอย่างเป็นทางการ ชูคอนเซปท์ “REAL DONKI” ให้บรรยากาศเหมือนเดินดองกิโฮเต้ ประเทศญี่ปุ่นนายโยซูเกะ ชิมานุกิ ประธานกรรมการ บริษัท ดองกิ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “สำหรับดอง ดอง ดองกิ สาขาซีคอน บางแค เป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัท ดองกิ (ประเทศไทย) จำกัด กับพันธมิตร บริษัท ซีคอน บางแค จำกัด, บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จํากัด และบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) โดยเป็นสาขาที่ 5 ของดองกิในประเทศไทย และเป็นสาขาแรกที่เปิดตัวในโซนกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตกทั้งนี้ซีคอน บางแค ถือเป็นศูนย์สรรพสินค้ายอดนิยมสำหรับครอบครัวที่พลุกพล่านที่สุดแห่งหนึ่งของย่านฝั่งธนฯ มีปริมาณผู้ใช้บริการในพื้นที่มาก และเดินทางสะดวกสบาย รวมถึงสอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของดองกิ ประเทศไทยที่ต้องการเพิ่มการเข้าถึงลูกค้าฝั่งตะวันตกของกรุงเทพฯโดยเราจะสร้างชื่อเสียงของดองกิให้เป็นที่นิยมมากขึ้น ไปพร้อมกับการขยายสาขาเพิ่มเติมเป็น 10 สาขา ภายใน 3 ปีข้างหน้า ผ่านการสร้างร้านที่มีสินค้าใช้งานได้ง่ายในชีวิตประจำวันในสไตล์ญี่ปุ่นสำหรับทุกคนในครอบครัวสำหรับสาขาซีคอน บางแค ตกแต่งในคอนเซปท์ “REAL DONKI” ที่จำลองบรรยากาศภายในร้านให้เหมือนกับดองกิโฮเต้ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ผู้บริโภครู้สึกเหมือนได้ท่องเที่ยว สนุกกับการช้อปปิ้ง และเพลิดเพลินไปกับความเป็นญี่ปุ่นที่เราตั้งใจนำเสนอ พร้อมชูแนวคิด “Happiness for all from Japan” เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของทุกคนในครอบครัว ซึ่งเราคาดหวังว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค และสามารถถ่ายทอดความงดงามของวิถีชีวิต อาหาร และวัฒนธรรมในสไตล์ญี่ปุ่นให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการได้อย่างเต็มเปี่ยมนายตะติยะ ซอโสตถิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีคอน บางแค จำกัด ผู้บริหารฯ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค กล่าวว่า “ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรกับดองกิ ประเทศไทย ในการขยายสาขาของดอง ดอง ดองกิในย่านฝั่งธนฯ สินค้าและบริการของดองกิ สามารถตอบโจทย์ความต้องการสินค้าญี่ปุ่นที่มีคุณภาพของผู้บริโภคในย่านบางแค ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อค่อนข้างสูงและมีไลฟ์สไตล์เฉพาะได้เป็นอย่างดี รวมถึงเป็นการช่วยยกระดับการช้อปปิ้งสไตล์ญี่ปุ่นของคนในพื้นที่ให้ได้รับความสะดวก ตลอดจนเข้าถึงการจับจ่ายสินค้าญี่ปุ่นที่มีเอกลักษณ์และมีคุณภาพได้ง่ายยิ่งขึ้น แบบครบจบในที่เดียว”สำหรับดอง ดอง ดองกิ สาขาที่ 5 สาขาซีคอน บางแค ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค มีพื้นที่ขายกว่า 1,720 ตารางเมตร เปิดให้บริการสินค้ามากกว่า 12,000 ชนิด อาทิ ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร อาหารสด (ผักและผลไม้ ปลาสด เนื้อสัตว์ อาหารพร้อมทาน) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องสำอาง สินค้าเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์กีฬา ของเล่นและสินค้าวาไรตี้ อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง และอื่นๆ ซึ่งเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นที่มีคุณภาพ ตลอดจนสินค้าที่มีจำหน่ายเฉพาะดองกิเท่านั้น ในคอนเซปท์ “REAL DONKI” ที่จำลองบรรยากาศเสมือนกับเดินอยู่ในดองกิโฮเต้ ประเทศญี่ปุ่นพร้อมจัดวางจอแสดงผล และ POP Ads ที่วาดด้วยมือทั่วทั้งสาขาฯ เพื่อให้ลูกค้าเพลิดเพลินไปกับสินค้าต่างๆ ภายในร้านอย่างเป็นกันเอง ตลอดจนโซนไฮไลท์ต่างๆ เช่น ร้านผลไม้ "Furu Furu" บริเวณมุมผลไม้สไตล์ Shop in Shop ที่นำเสนอทาร์ตผลไม้นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น และแซนวิชผลไม้สดที่ใช้ขนมปังปอนด์ "คิวามิ นามะโชคุปัง" ยอดนิยมของดอง ดอง ดองกิเป็นส่วนประกอบ, ครั้งแรกในประเทศไทยกับเมนู “Salmon Burger” ที่ใช้เนื้อปลาแซลมอนสับรสชาติดี ซึ่งมีจำหน่ายในโซนอาหารพร้อมทานจากปลาที่เรียกว่า “Uoahama Shokudo” รวมถึงมุมอาหารพร้อมทาน “Nikudamashii” เพื่อเอาใจลูกค้าที่ไม่คุ้นเคยกับอาหารญี่ปุ่นให้ได้อิ่มเอมไปกับรสชาติแบบต้นตำรับ และ “Kiiroya” มุมอาหารพร้อมทานที่เน้นไข่ปรุงสดใหม่แสนอร่อย ทั้งไข่ม้วน ข้าวหน้าไข่ และอื่นๆ อีกมากมายตลอดจนมีการเปิดตัว “ศูนย์รวมราเม็ง” เป็นครั้งแรกที่ดอง ดอง ดองกิ สาขาซีคอน บางแค ซึ่งสามารถเลือกราเม็งรสชาติต้นตำรับจากญี่ปุ่นได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นเส้น น้ำซุป หรือเครื่องเคียงต่างๆ โดยมีให้บริการทั้งรูปแบบรับประทานที่ร้านและซื้อกลับบ้าน เพื่อเติมเต็มความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคชาวฝั่งธนฯนอกจากนี้ ดองกิ ประเทศไทย ยังคงมุ่งมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ญี่ปุ่นที่มีคุณภาพดีในราคาที่จับต้องได้ ตามแผนการดำเนินธุรกิจสำหรับสาขาต่างประเทศของบริษัทในเครือ PPIH ผ่านคอนเซปท์ “Japan Brand Specialty Store” เพื่อนำเสนอสินค้า ผลิตภัณฑ์ และอาหารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นหรือแบรนด์สินค้าที่ผลิตในญี่ปุ่น พร้อมสร้างคอนเซปท์ใหม่ “Happiness for all from Japan” หรือ “การมอบความสุขจากญี่ปุ่นให้แก่ทุกคน” เพื่อส่งต่อเสน่ห์ทางด้านอาหารและวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้แก่ลูกค้า ผ่านการนำเสนอในด้านคุณภาพและคุณค่าของผลิตภัณฑ์ญี่ปุ่นให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงมีการออกแบบโลโก้ให้สอดคล้องกับคอนเซปท์ใหม่ โดยอยู่ในรูปของกระดาษพับ (Origami) ซึ่งสื่อถึงวัฏจักรของ “การผลิต – การจัดจำหน่าย – ผู้บริโภค” พร้อมสะท้อนให้เห็นถึงคำว่า “Origamitsuki” หรือ “การรับประกันคุณค่า” ตลอดจนบ่งบอกแนวคิดในการดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรม CSR และความปรารถนาที่จะส่งมอบอาหารญี่ปุ่นที่รสชาติอร่อยและดีต่อสุขภาพให้แก่ลูกค้าทุกคนอย่างจริงใจ