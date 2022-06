Flylab เร่งผลิตวัตถุดิบแมลง BSFL ตั้งเป้ามากกว่า 1,500 ตัน/ปีรับตลาดบูม

นายนิโค เบอรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Flylab (ฟลายแล็บ) สตาร์ตอัพจากเชียงใหม่ ผู้ผลิตวัตถุดิบด้วยแมลง BSFL โดยทีมงานผู้มากด้วยประสบการณ์ในด้านอุตสาหกรรมแมลง พัฒนาธุรกิจรูปแบบอุตสาหกรรมการเลี้ยง Black Soldier Fly Larvae : BSFL ในประเทศไทย เปิดเผยว่า “หลังจากเราได้ลงมือลุยงานกันอย่างเต็มที่ ผลตอบรับในเรื่องการสั่งผลิตถือว่าดีเกิดคาด และเนื่องจากตอนนี้สินค้าโปรตีนขาดตลาด จึงทำให้เรามีโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจมากยิ่งขึ้นจากการที่เจ้าของธุรกิจที่สนใจและมองหาวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ ทั้งโปรตีนที่เป็น FLMeal, FLOil, FLDried และ FLFrass ยิ่งทำให้เรารับรู้ว่าความต้องการของสินค้าประเภทนี้ยังมีอยู่มาก และนอกจากนี้บุคคลธรรมดาเริ่มให้ความสนใจในเรื่องแมลงBSFLมากขึ้น ซึ่งเราจะเดินหน้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้ให้มากขึ้นอีกด้วย เพื่อให้ทุกคนได้มีความรู้ความเข้าใจ และทราบถึงประโยชน์อันแท้จริงของ BSFL เพราะเรามีจุดยืนที่อยากให้ทั้งระบบนิเวศและโลกของเรามีคุณภาพที่สมดุล และดีขึ้นแบบยั่งยืนนายซีริน โคโจลี ผู้ร่วมก่อตั้ง Flylab ได้เปิดเผยถึงแผนในระยะต่อไปว่า “Flylabเดินหน้าที่จะมองหาพาร์ทเนอร์ในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นส่วนของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นไปที่การวิจัย และ คู่ค้าทางธุรกิจไซส์ S/M/L/XL ซึ่งเราเปิดรับคู่ค้าทุกกลุ่ม เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของตลาด และในตอนนี้ Flylab ยังได้จัดทำกลุ่มสินค้าตัวอย่างเพื่อส่งไปให้แก่ลูกค้าที่มีความสนใจและอยากทดลองใช้สินค้าจริง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจและซื้อสินค้าได้อย่างตรงตามความต้องการมากที่สุดอีกทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ในทางธุรกิจของลูกค้าได้อย่างดีที่สุด เมื่อลูกค้าตัดสินใจสั่งสินค้า Flylab สามารถให้บริการผลิตสินค้าตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการได้ และมีบริการจัดส่งถึงที่เพื่ออำนวยความสะดวก ซึ่งจากการเปิดตลาดในไทยผ่านมา เราได้รับการติดต่อจากคู่ค้าจำนวนมากที่สนใจและสั่งซื้อสินค้าจากเรา ซึ่งคาดการว่าหลังจากนี้ Flylabจะสามารถสร้างยอดการผลิตได้มากกว่า 1,500 ตัน ต่อปี“เรายังวางแผนการดำเนินการในส่วนของผลิตให้ได้มากกว่า 60,000 ตัน ภายใน 4 ปี นับเป็นการวางแผนแบบระยะยาว ซึ่งในขณะนี้ทางบริษัทได้ขยายทีมการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองในเชิงปริมาณและคุณภาพ”ปัจจุบัน Flylab มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ 4 กลุ่ม คือ• ผงบดหรือผงโปรตีนสกัด BSF 100% – FLMeal• น้ำมันที่สกัดจากไขมันของ BSF- FLOil อ• ตัวแห้ง (BSF อบแห้ง) – FLDried ที่ได้รับการอบแห้ง ที่สามารถเก็บไว้ประกอบอาหารสัตว์ได้เป็นอย่างดี• ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากลอกคราบและมูลแห้งจากการทำฟาร์ม BSF ซึ่งจะได้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูงสำหรับพืช – FLFrassFlylab พร้อมเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบชั้นเยี่ยมให้กับคู่ค้าธุรกิจอาหารสัตว์ทั่วประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการในเชิงปริมาณและคุณภาพให้กับคู่ค้าของเรา ดั่งสโลแกนที่ว่า “Improving our food system, one fly at a time.”