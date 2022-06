ORขยายสาขาLINE MAN Kitchen ready to goรอบนอกกรุงเทพ

OR ผนึกกำลัง LINE MAN ต่อยอดความร่วมมือขยายสาขา LINE MAN Kitchen ready to go ในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น บริเวณรอบนอกกรุงเทพฯ ได้แก่ สาขากาญจนาภิเษก-ตลิ่งชัน และมีนบุรี หวังเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการย่านชานเมือง คงคอนเซ็ปต์กดสั่งง่ายพร้อมสั่งได้หลายร้าน จ่ายค่าส่งเพียงครั้งเดียว ด้วยระบบของ Wongnai Merchant Appนายสมยศ คงประเวศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) กล่าวว่า ในปีนี้บริษัทได้ปรับเปลี่ยนการทำงานเข้าสู่รูปแบบพาร์ตเนอร์ชิปโมเดล ที่คำนึงถึงความต้องการของพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้บริโภค รวมถึงสังคม และชุมชนเป็นหลัก ซึ่งจากผลตอบรับที่ดีของ 2 สาขานำร่อง ทั้งสาขาเกษตรนวมินทร์ และสาขาพัฒนาการขาออก ในปีที่ผ่านมา ทำให้บริษัทมองเห็นโอกาสที่จะขยายธุรกิจให้เติบโตร่วมกันกับ LINE MAN โดยการเพิ่มสาขา LINE MAN Kitchen ready to go ที่นอกจากเป็นการต่อยอดทางธุรกิจแล้ว ยังถือเป็นการเติมเต็มทุกความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง โดยช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงสามารถสั่งอาหารจากร้านชื่อดังหลากหลายร้านที่อยู่ในพีทีที สเตชั่นได้ในรอบนอกกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสัดส่วนของประชากรจำนวนมากจึงได้ร่วมมือกับ LINE MAN ต่อยอดความตั้งใจ เปิดให้บริการ LINE MAN Kitchen ready to go สาขาใหม่ในพีทีที สเตชั่น อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่นายยอด ชินสุภัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจาก LINE MAN Wongnai กล่าวว่า ในปี 2565 ทาง OR และ LINE MAN เดินหน้าขยายสาขา LINE MAN Kitchen ready to go ในพื้นที่สถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น บริเวณรอบนอกกรุงเทพฯ 2 สาขาในเดือนมิถุนายนนี้ ได้แก่ สาขากาญจนาภิเษก ตลิ่งชัน และมีนบุรี เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถสั่งได้หลากหลายร้าน หลายเมนู ภายใต้เงื่อนไขการจ่ายค่าส่งเพียงครั้งเดียว ด้วยระบบของ Wongnai Merchant App ที่สามารถรองรับกับแนวโน้มของธุรกิจเดลิเวอรีที่กลายเป็นหนึ่งในไลฟ์สไตล์ของคนไทย และเป็นสัดส่วนสำคัญของร้านอาหารที่จะช่วยเสริมความแกร่งให้กับธุรกิจ และสร้างยอดขายให้กับร้านได้สำหรับ LINE MAN Kitchen ready to go ใน พีทีที สเตชั่น ปัจจุบันเปิดให้บริการให้แล้ว 2 สาขา ได้แก่ สาขาเกษตรนวมินทร์ และสาขาพัฒนาการขาออก ซึ่งเปิดตัวในปี 2564 ที่ผ่านมา และได้กระแสตอบรับเป็นอย่างดี จึงนำมาสู่การต่อยอดขยายสาขาอีก 2 สาขา ในปี 2565 ได้แก่ สาขากาญจนาภิเษก-ตลิ่งชัน และสาขามีนบุรี เพื่อเติมเต็มความต้องการให้แก่ผู้ใช้บริการ ทำให้การสั่งอาหารเดลิเวอรีง่าย สะดวกวสบายยิ่งขึ้น และตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ โดยสามารถรับเดลิเวอรีออเดอร์ได้ทันที พร้อมทั้งมีจุดบริการรับออเดอร์ เพื่อเพิ่มความสะดวกและประหยัดเวลาให้กับไรเดอร์มากขึ้น