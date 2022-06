พีทีที สเตชั่น เปิดตัว“ซูเปอร์ พาวเวอร์” น้ำมันเกรดพรีเมียมทั้งแก๊สโซฮอล์-ดีเซล

พีทีที สเตชั่น เปิดตัวน้ำมันซูเปอร์ พาวเวอร์( Super Power ) น้ำมันเชื้อเพลิงเกรดพรีเมียมสูตรใหม่ทั้งแก๊สโซฮอล์และดีเซล คุ้มค่าที่สุดในตลาดน้ำมันพรีเมียมนายบุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดตัวน้ำมัน “ซูเปอร์ พาวเวอร์” (Super Power) น้ำมันเชื้อเพลิงเกรดพรีเมียมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก พีทีที สเตชั่น ทั้งประเภทแก๊สโซฮอล์ และดีเซล พิเศษด้วยสาร “ซูเปอร์ บูสเตอร์” (Super Booster) สารลดแรงเสียดทาน นวัตกรรมใหม่ล่าสุด ทำความสะอาดหัวฉีดให้สะอาดเหมือนใหม่ได้ 100% ทำให้เครื่องยนต์แรงเต็มกำลัง เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคได้สัมผัสถึงพลังความแรงในราคาที่คุ้มค่าที่สุดในตลาดน้ำมันเกรดพรีเมียม โดยมีจำหน่ายทั้งกลุ่มแก๊สโซฮอล์และดีเซล ได้แก่ Super Power Gasohol 95 และ Super Power Diesel B7 เริ่มจำหน่ายแล้ววันนี้ทั้งนี้พีทีที สเตชั่น ให้ความสำคัญกับการพัฒนาน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อตอบสนองเทคโนโลยีของเครื่องยนต์ที่พัฒนาให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นอยู่เสมอ จนเป็นผู้นำในการออกผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ๆ สู่ท้องตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี การพัฒนาน้ำมันสูตรใหม่ทั้งในกลุ่มของน้ำมันเกรดพรีเมียมและเกรดมาตรฐานซึ่งถือเป็นนวัตกรรมน้ำมันสูตรที่ดีที่สุดของ พีทีที สเตชั่น ในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจของ OR ในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจพลังงานแบบผสมผสานเพื่อการเคลื่อนที่อย่างไร้รอยต่อ (Seamless Mobility) โดย OR ยังคงให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดรับกับเทคโนโลยีด้านยานยนต์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและยังสามารถใช้ได้ดีกับเครื่องยนต์ทุกรูปแบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ส่วนใหญ่ยังใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในขณะเดียวกัน OR จะขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจจากระบบนิเวศธุรกิจน้ำมัน (Oil Ecosystem) ในปัจจุบัน ไปสู่ระบบนิเวศธุรกิจพลังงานแบบผสมผสาน (Energy Solution Ecosystem) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต ทั้งผู้ที่ใช้รถที่ใช้น้ำมันและผู้ใช้รถ EV เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานในการเดินทางและการขนส่งเป็นไปอย่างไร้รอยต่อ