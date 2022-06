“แอนิเทค” คอลแลปส์ “PEANUTS” ทุ่ม 20 ล. ขยายฐานกลุ่มวัยทีน

ผู้จัดการรายวัน360 - “แอนิเทค” ผู้นำตลาดด้านอุปกรณ์คอนซูเมอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และ ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย ทุ่มงบการตลาด 20 ล้านบาท ชูกลยุทธ์ Character Marketing ผ่านแคมเปญใหม่ “anitech x PEANUTS เปิดตัว Collection Snoopy สุดคิ้วท์” ครั้งแรกกับการคอลแลปส์ระหว่างแบรนด์แอนิเทค กับ คาแรคเตอร์สุดอมตะของแก๊งค์ PEANUTS ตั้งเป้าขยายกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มวัยรุ่น เพื่อครอบคลุมทุกเซกเมนต์ในทุกผลิตภัณฑ์ของแอนิเทค พร้อมเดินหน้าสร้าง New S-Curve ใหม่ให้กับบริษัทฯนายโธมัส-พิชเยนทร์ หงษ์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด กล่าวถึงการเปิดตัวแคมเปญ “anitech x PEANUTS เปิดตัว Collection Snoopy สุดคิ้วท์” ว่า หลังจากที่ได้ผ่านช่วงสถานการณ์โควิด-19 มาอย่างยากลำบากซึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดในช่วงวิกฤติดังกลล่าว โควิดเป็นตัวเร่งให้เกิด Digital Transformation อย่างรวดเร็วและแพร่หลาย ส่งผลให้ผู้คนเปลี่ยนมาอยู่บนโลกออนไลน์มากขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนล่าสุดแอนิเทคจึงใช้งบการตลาดกว่า 20 ล้านบาท ผ่านการคอลแลปส์กันระหว่างแบรนด์แอนิเทค กับการ์ตูนอมตะที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกกว่า 70 ปี อย่างสนูปปี้และผองเพื่อน PEANUTS ความร่วมมือกันครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับแบรนด์แอนิเทคอีกขั้น กับการเป็นแบรนด์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ถือลิขสิทธิ์ PEANUTS ในประเทศไทย ที่ถ่ายทอดความอบอุ่นผ่านตัวการ์ตูนสำคัญอย่าง สนูปปี้, ชาลีบาวน์, และวู๊ดสต็อก ให้มาโลดแล่นบนสินค้าของแอนิเทค พร้อมสร้างประสบการณ์ความตื่นเต้น สนุกสนาน การใช้สินค้าให้มากขึ้น“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทมุ่งเน้นทั้งด้านดีไซน์ รวมไปถึงคุณภาพและการรับประกันสินค้า เราตั้งใจให้สินค้าเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเชื่อมต่อทุกเจนเนอเรชั่นของคนในครอบครัว ทุกๆ สินค้าภายใต้แบรนด์แอนิเทคเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์กับทุกเพศทุกวัย ทั้งโปรดักส์ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ปลั๊กไฟ คีย์บอร์ด เมาส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ฯลฯ รวมไปถึง โปรดักส์ Health & Hygiene ของ Lab+ Series ที่อยู่ภายใต้แบรนด์แอนิเทค”ความร่วมมือกับ PEANUTS ในครั้งนี้จะช่วยขยายฐานลูกค้าให้กว้างและลึกมากขึ้น โดยเน้นไปที่กลุ่มนิวเจนเนอเรชั่นที่มีความชื่นชอบสินค้าที่มีความสดใสน่ารัก ไม่ใช่เพียงเฉพาะกลุ่มแฟนคลับของ PEANUTS เท่านั้น แต่สนูปปี้ยังเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกเพศทุกวัยทั่วโลก ซึ่งเป้าหมายของแคมเปญนี้เราต้องการให้สินค้า anitech x PEANUTS ให้เข้าไปอยู่ในใจทุกคน ตามสโลแกนของแบรนด์ “ผู้นำนวัตกรรมความสุขสู่ชีวิต”โดยคาดว่าจะมียอดขายตลอดแคมเปญไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท ช่วยต่อยอดและสนับสนุนหน่วยธุรกิจใหม่ หรือ New S-Curve ของบริษัทฯ และล่าสุดบริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนและพัฒนาแพลตฟอร์ม แอนิเวิร์ส เมตาเวิร์ส ยกระดับอุตสาหกรรมการศึกษาในประเทศไทยผ่านโลกเสมือนจริงเมื่อช่วงไตรมาสแรกของปี 65 ที่ผ่านมา และขยายแผนกซอฟท์แวร์ของบริษัท โดยได้พัฒนาซอฟท์แวร์ให้ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงแอปของบริษัทเองอย่าง anitech IoT ปัจจุบันมีนักพัฒนาซอฟท์แวร์หลายสิบคนเพื่อเดินหน้าสู่การเป็น tech company แบบครบวงจรตามโรดแมพของบริษัทที่วางแผนเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยในอนาคตที่มีการพัฒนาได้ทั้งส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์สินค้าคอลเลคชั่น anitech x PEANUTS แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักได้แก่ Computer Accessories, Home Devices และ Home Applilances ประกอบไปด้วย ปลั๊กไฟฟ้ารุ่น SNP-H3434, SNP-H233, SNP-H9022, เมาส์ไวเลสไร้สาย 2.4 G และเมาส์ชนิดมีสายที่สัมผัสเบาสบายมือ , แผ่นรองเมาส์ , ชุดคีย์บอร์ด และ เมาส์ แบบไวเลส SNP-PA807 มีทั้งสีขาวและ สีดำ, กระทะไฟฟ้าอเนกประสงค์ SNP-SMC1009 , หม้อต้มน้ำอเนกประสงค์ SNP-SMK60 และ กาต้มน้ำไฟฟ้า SNP-SK109 ทั้งหมดนี้มาพร้อมกับแพคเกจจิ้งดีไซน์พิเศษลายสนู๊ปปี้ สุดน่ารัก พร้อมให้ทุกคนมาตกหลุมรักกับความน่ารักสดใสกับคอลเลกชั่นพิเศษแล้ววันนี้ ผ่านช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ ในห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศ รวมถึงทาง official store ของแอนิเทค