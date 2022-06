เพาเวอร์มอลล์ อิเลคโทรนิกา โชว์เคส ห้ามพลาด

“POWER MALL ELECTRONICA SHOWCASE” นวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า งานนี้ห้ามพลาดเพาเวอร์ มอลล์ (POWER MALL) เดอะมอลล์ กรุ๊ป ตอกย้ำผู้นำ ELECTRONIC LIFESTYLE DESTINATION ของสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ไอที จับมือผู้ประกอบการแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำ จัดงาน “เพาเวอร์ มอลล์ อิเล็คทรอนิก้า โชว์เคส ” (POWER MALL ELECTRONICA SHOWCASE) มหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีครั้งยิ่งใหญ่ใจกลางเมือง รุกหนักทั้งในห้างฯ และออนไลน์ ดึงขาชอปลูกค้าชาวไทยและต่างชาติ ก้าวสู่การเปิดประเทศเต็มรูปแบบ พร้อมยกทัพนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าไอทีและแก็ดเจ็ต อินเทรนด์สุดล้ำแบบครบครันจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกกว่า 200 แบรนด์ ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ลูกค้า พร้อมโปรโมชันสินค้าลดสูงสุด 50%, ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือนทุกชิ้น + ลดเพิ่มสูงสุด 32% พร้อมรับบัตรกำนัลห้างฯ สูงสุด 32,000 บาท, สมาชิก M CARD ลดเพิ่ม 20% (เฉพาะวันพุธ, พฤหัสบดี) และรับคะแนน M Point 2 เท่า ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน-14 กรกฎาคม 2565 ที่ POWER MALL เดอะมอลล์ และ เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา เอ็มโพเรียม, พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์, เดอะคริสตัล เอส บี ราชพฤกษ์ และบลูพอร์ต หัวหินนายจักรกฤษณ์ กีรติโชคชัยกุล Chief Executive Officer-TR บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (Mr. Jakkrit Keeratichokchaikun, Chief Executive Officer-TR, The Mall Group Co., Ltd.) กล่าวว่า ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าเริ่มส่งสัญญาณบวกและมีทิศทางการฟื้นตัวที่ดีขึ้น จากอานิสงส์มาตรการเปิดประเทศปลดล็อกนักท่องเที่ยวเข้าไทยโดยไม่ต้องทำการตรวจ RT-PCR ประกอบกับการเข้าถึงวัคซีนที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงผู้ประกอบการแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างปรับกลยุทธ์การตลาดมารองรับกำลังซื้อ นอกจากนี้ยังได้ปัจจัยหนุนจากมาตรการของภาครัฐที่ออกมากระตุ้นมู้ดการจับจ่ายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่น และมีแรงจูงใจในการซื้อสินค้า โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้ายังคงเป็นเทรนด์สินค้าที่ลูกค้าต้องการซื้อเพื่อมาอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิต จึงคาดว่าตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าจะกลับมาคึกคักได้อีกครั้งงาน “เพาเวอร์ มอลล์ อิเล็คทรอนิก้า โชว์เคส” มหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าไอที สมาร์ทโฟน ทีวี เครื่องเสียงและแก็ดเจ็ตสุดล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใจกลางเมือง ถือเป็น SIGNATURE EVENT ELECTRONIC TRADE SHOW ของเมืองไทย ในช่วงกลางปีของเพาเวอร์ มอลล์ โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “SHOWOFF THE EXPERIENCE” ที่ POWER MALL พร้อมเป็นเวทีให้แบรนด์ต่างๆ ได้แสดงนวัตกรรมและศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงสินค้ารุ่นใหม่ๆ ที่จะมาเปิดตัวที่งานนี้เป็นครั้งแรก จากแบรนด์ดังระดับโลก ครบครันทุกกลุ่มสินค้า อาทิ กลุ่มสินค้านวัตกรรมรุ่นใหม่ ตอบโจทย์และอำนวยความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตในปัจจุปันและอนาคต ที่ทันสมัยทั้งดีไซน์และฟังก์ชัน รองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีนี้ยังคงเพิ่มพื้นที่การจัดงานกระจายจัดทั่วทุกพื้นที่ของ POWER MALL ทุกสาขา ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าอย่างครบครัน รวมพื้นที่การจัดงานทั้งหมดมากกว่า 40,000 ตารางเมตร และช่องทางการชอปปิ้งสินค้าออนไลน์ นอกเหนือจากในห้างฯ ผ่าน MONLINE.COMนอกจากนี้ ภายในงานยังได้รวบรวมนวัตกรรมสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีล้ำสมัยจากแบรนด์ดังระดับโลก มาร่วมเปิดประสบการณ์ชอปปิ้งที่ครบครันทุกกลุ่มสินค้า พร้อมพบกับโซนใหม่ ครั้งแรกในห้างฯ กับพื้นที่ CONTENT CREATOR โซนสินค้าใหม่สำหรับนักสร้างสรรค์ที่รักในเสียงดนตรี ที่นำเสนอสินค้าด้าน SMART AUDIO ครบทุกกลุ่มสินค้า และ NEW TOP BRAND FLAGSHIP STORE ขนาดใหญ่ และพบกับการเปิดตัวสินค้าใหม่จากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำกว่า 40 รายการ โดยไฮไลต์ภายในงานพบกับสินค้าที่เปิดตัวครั้งแรกในไทย พร้อมให้สัมผัสสินค้าจริงที่โซน POWER MALL FIRST พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ กว่า 30 รายการ เช่นSAMSUNG NEO QLED 8K 85QN500B TV ขนาด 85 นิ้ว มาพร้อมสุดยอดภาพความคมชัดระดับ 8K Infinity Q Screen เต็มอิ่มกับมุมมองไร้ขีดจำกัด และเทคโนโลยี QUANTUM MATRIX TECHNOLOGY PRO ภาพชัด ดำสนิท สมจริง มาพร้อมกับ COLLECTION ภาพวาด NFT ที่จะเปลี่ยนทีวีให้กลายเป็นงานศิลปะอย่างมีระดับVIVID AUDIO GIYA G4 SERIES 2 ลำโพง SUPER HIGH END อันดับ 1 ของโลก มาพร้อมกับดีไซน์ที่ออกแบบลำโพงให้โค้งมนทุกส่วนเพื่อให้ปราศจากเสียงสะท้อนและเสียงกึกก้องภายในตู้ลำโพง จึงทำให้เสียงที่เปล่งออกมานั้นเกลี้ยง ใสสะอาด สมจริง เหมือนได้นั่งฟังดนตรีสดๆ อยู่ ทำจากวัสดุสำหรับรถแข่ง F1 ในการสร้างตัวตู้ลำโพง จึงทำให้ทั้งน้ำหนักเบาและแข็งแรงมาก พร้อมให้ทดลองสัมผัสประสบการณ์สมจริงและเป็นเจ้าของได้ในงานนี้เท่านั้นกลุ่มสินค้า SMART TECHNOLOGY & IT DIGITAL SOLUTION อาทิASUS ZENBOOK PRO 14 DUO OLED UX8402Z สัมผัสประสบการณ์รูปแบบใหม่ด้วยจอแสดงผลแบบ DUO โดยจอหลักแสดงผลแบบ OLED ขนาด 14.6 นิ้ว และจอที่สองแบบ SCREENPAD ขนาด 12.7 นิ้ว ทรงพลังด้วยขุมพลังความแรงหลากหลายรูปแบบให้เลือกกับ INTEL ALDER LAKE 12TH GEN, CORE I7-12700H, CORE I5-12500H หรือ I9-12900HACER CONCEPTD 7 โน้ตบุ๊กสร้างสรรค์ผลงานฉบับพกพาที่ให้ประสิทธิภาพได้เหนือกว่า พร้อมฮาร์ดแวร์อันทรงพลังอย่างระบบประมวลผล 10TH GEN INTEL® CORE™ I7 และกราฟิก NVIDIA® ไม่ว่าคุณจะเป็นครีเอเตอร์มือใหม่หรือมืออาชีพก็พร้อมช่วยให้สร้างสรรค์งานทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ ให้ก้าวไปในอีกระดับสำหรับสาย GAMING ห้ามพลาดกับ MSI MEG AEGIS TI5 คอมพ์เล่นเกม ดีไซน์โฉบเฉี่ยวและแรงด้วย CPU INTEL GEN 12 และการ์ดจอ NVIDIA GEFORCE RTX 3000 SERIES มาพร้อมกับ HMI GAMING DIAL แรกของโลก ไม่เพียงแต่ให้ผู้เล่นเปลี่ยนการตั้งค่าประสิทธิภาพของระบบได้อย่างรวดเร็ว แต่ยังให้ผู้เล่นปรับแต่งแอนิเมชันที่ชื่นชอบบน LCD ได้อีกด้วย ใช้ชีวิตอย่างลงตัว ทั้งฟังก์ชันและสไตล์ด้วย DUSK SMART SUNGLASSES แว่นกันแดดอัจฉริยะ มีความสามารถในการเปลี่ยนเฉดสีของเลนส์ได้แบบตามที่ต้องการถึง 3 ระดับ ได้ง่ายๆ เพียงสั่งการทางแอปฯ บนสมาร์ทโฟนและปุ่มที่ติดอยู่ตรงขาแว่น มาพร้อมลำโพงและไมโครโฟนสำหรับใช้โทร.เข้าออก, สั่งการ SIRI, GOOGLE ASSISTANT, ฟังเพลง ตัวลำโพงเป็นแบบ OPEN EAR สามารถใช้แอปฯ บนสมาร์ทโฟนติดตามตัวแว่น รวมถึงสั่งให้ส่งเสียงออกมาผ่านทางลำโพงได้อีกด้วย พร้อมให้สัมผัสได้แล้วในงานนี้เกาะติดเทรนด์กลุ่มสมาร์ทโฟนแบรนด์ชั้นนำ ทั้ง HUAWEI และ OPPO ที่นำเสนอนวัตกรรม สมาร์ทโฟนจอพับที่กำลังเป็นที่นิยมผ่านสินค้ารุ่นต่างๆ อาทิ HUAWEI MATE XS2 มาพร้อมดีไซน์แบบใหม่ น้ำหนักเบาเป็นพิเศษ และฟีเจอร์ใหม่ล่าสุด HUAWEI XD OPTICS, OPPO FIND N สมาร์ทโฟนจอพับที่ออกแบบมาได้อย่างสวยงาม กะทัดรัด มีความสมมาตรเมื่อพับจอ ใช้บานพับแบบหยดน้ำ (WATER-DROP HINGE) เพื่อขยายจอบริเวณบานพับและสร้างสันขอบจอให้รองรับขณะที่พับ ทำให้หน้าจอเกิดรอยพับน้อยมาก หรือลดลงถึง 80% พร้อมให้สัมผัสและทดลองใช้ได้แล้วที่งานนี้ที่เดียว นอกจากนั้น สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ และ WORKSHOP การใช้งานสินค้า APPLE, SAMSUNG MOBILE เพื่อตอบโจทย์การใช้งานในแต่ละ FUNCTION ได้อย่างเต็มรูปแบบ โดย SPECIALIST TEAM ที่สามารถให้คำแนะนำได้ทั้งก่อนการขายและบริการหลังการขายอีกด้วยสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก (HOME & SMALL APPLIANCE) อาทิLG DEHUMIDIFIER เครื่องลดความชื้นด้วยระบบการทำงานแบบ DUAL INVERTER COMPRESSOR จึงมีประสิทธิภาพสูง และทนทาน พิเศษกว่าด้วยอุปกรณ์เสริมสำหรับเป่าแห้งเฉพาะจุดได้อย่างรวดเร็วช่วยให้เสื้อผ้าและรองเท้าไร้กลิ่นอับชื้น พร้อมเป่าลมกำจัดความชื้นภายในตัวเครื่องอัตโนมัติทุกครั้งที่ปิดการใช้งาน เพื่อลดการสะสมของเชื้อราและกลิ่นอับชื้น ให้คุณมั่นใจกับความสะอาดในทุกครั้งที่ใช้งาน และสะดวกมากขึ้นด้วยแอปฯ LG THINQ ที่ให้คุณควบคุมการใช้งานได้จากทุกที่ทุกเวลาSMEG RED CORNER SET ชุดเครื่องชงกาแฟดริปสุดหรู COLLECTION ใหม่ ที่มาพร้อมกับสีแดงสดใส เติมเต็มทั้งดีไซน์และฟังก์ชันการใช้งาน เพื่อสุดยอดอรรถรสในการดื่มกาแฟ พร้อมโปรแกรมฟังก์ชัน ปรับระดับความกระด้างของน้ำได้ 3 ระดับ และ ความเข้มของกาแฟ 2 ระดับ หน้าจอแสดงผล LED พร้อม 4 ปุ่มควบคุมแบบดิจิทัล พร้อมฟังก์ชันหัวจ่ายไอน้ำร้อนสำหรับตีฟองนม แรงดัน 15 บาร์ มาพร้อมเครื่องบดเมล็ดกาแฟ ที่ดีไซน์เข้าชุดกันและปรับความละเอียดของการบดได้ถึง 30 ระดับลดเวลาในการทำอาหารได้ถึง 50% ด้วย เตาอบ SAMSUNG BESPOKE CONVECTION อบด้วยลมร้อนทรงพลังที่ทำให้อาหารกรอบนอกนุ่มในและสุกอย่างทั่วถึง มาพร้อมเทคโนโลยีทอดไร้มันซึ่งเป็นการทำงานแบบผสม จึงทำให้อาหารสุกกรอบทั้งข้างนอกและข้างในโดยไม่ต้องพึ่งน้ำมัน เพิ่มเติมด้วยตะแกรงย่างครอบคลุมมากกว่าเตาอบไมโครเวฟทั่วไป ทำให้อาหารออกมาสุกอย่างทั่วถึงและน่ารับประทานELECTROLUX MULTI DOOR ULTIMATE TASTE 900 ตู้เย็นที่มีฟังก์ชัน TASTESEALFLEX สามารถปรับอุณหภูมิได้ถึง 5 ระดับ, TASTELOCKAUTO รักษาความสดใหม่ของผักได้นานถึง 7 วัน, TWINTECH คงความสดให้รสชาติและรสสัมผัส ทำให้เพลิดเพลิรกับรสชาติของอาหารได้อย่างเต็มอรรถรสเครื่องซักผ้าฝาหน้า ELECTROLUX รุ่น ULTIMATE CARE มาพร้อมเทคโนโลยี AUTODOSE ดูแลเสื้อผ้าให้สดใส ใหม่เสมอ ด้วยการตวงน้ำยาซักผ้าที่แม่นยำ SENSORWASH พร้อม AI ขจัด 49 คราบให้หมดจด และ ULTRAMIX ที่ทำให้คุณหมดปัญหาคราบผงซักฟอกตกค้างบนเนื้อผ้าพร้อมพบกิจกรรมสุดพิเศษภายในงาน ที่สลับหมุนเวียนกันมาร่วมเปิดประสบการณ์และสร้างสีสันมอบความพิเศษตลอดระยะเวลาการจัดงาน อาทิ กิจกรรม TEMPTECH MASTER CLASS X CHATEAU LAFITE ROTHCHILD จาก TEMPTECH แบรนด์ตู้แช่ไวน์ระดับโลกจากสแกนดิเนเวีย พร้อมเสิร์ฟประสบการณ์ด้วยไวน์สุดพิเศษและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศที่จะมาร่วมสร้าง TEMPTECH EXPERIENCE ให้กับลูกค้าอีกด้วย, กิจกรรมสาธิต COOKING SHOW โดยเชฟบอย เชฟระดับ MICHELIN GUIDE 1 ดาว จากแบรนด์ KITCHENAID, เชฟ CHARLES จาก SAMSUNG และเชฟลูกหยี จาก BOSCH, กิจกรรม COFFEE TESTING โดย NESPRESSO สัมผัสเมนูกาแฟ LIMINHA OVER ICE จากกาแฟสายพันธุ์พิเศษ ที่มีให้ชิมเฉพาะที่งานนี้ที่เดียว, กิจกรรม MEET & GREET กับศิลปินชื่อดังจาก SAMSUNG, กิจกรรมแนะนำการจัด ​SPEC คอมพิวเตอร์จากยูทูบเบอร์ชื่อดัง ADBIG, พบกูรูทางด้านทีวี คุณโรมัน จาก LCD TV THAILAND ที่จะมาให้ความรู้ในการเลือกซื้อทีวีได้อย่างคุ้มค่า, สุดมันไปกับ MINI LIVE CONCERT จากแร็ปเปอร์ชื่อดัง AUTTA และซูเปอร์สตรี, สนุกสนานไปกับ LG LIVE โดยดีเจคิว-คิ้วสาหร่าย ที่จะพาไปพบกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีจาก LG ภายในงาน, แนะนำเทคนิคการเลือกซื้อกล้องให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ด้วยกูรูด้านการถ่ายภาพ ใหญ่-กฤดา เสพมงคลเลิศ, OPPO และ VIVO WORKSHOP โดย INFLUENCER ชื่อดังจากอินสตาแกรม"งาน “เพาเวอร์ มอลล์ อิเล็คทรอนิก้า โชว์เคส” ในครั้งนี้ เชื่อว่าจะเป็นแคมเปญที่ช่วยสร้างเม็ดเงินและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย พร้อมกระตุ้นให้ประชาชนออกมาจับจ่าย โดยงานนี้ถือเป็นมหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ลูกค้ารอคอย และตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ความต้องการของลูกค้าอย่างครบครัน โดยมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับประสบการณ์การชอปปิ้งรูปแบบใหม่และคุ้มค่า ผ่านฟังก์ชันและดีไซน์ล้ำสมัยของสินค้าคุณภาพจากแบรนด์ชั้นนำระดับเวิลด์คลาส ที่ครบทุกแบรนด์ ครบทุกกลุ่มสินค้า ครบทุกรุ่น และครบเครื่องด้วยโปรโมชันที่มอบให้ลูกค้า เฉพาะในงานนี้เท่านั้น" นายจักรกฤษณ์กล่าวปิดท้าย