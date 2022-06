“จุรินทร์” ถกผู้บริหารห้างอิลลุ่ม ซูเปอร์มาร์เกตเมนู ดันสินค้าไทยเข้าไปขาย

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการหารือกับนายยาน อุลสตัด ผู้บริหารห้างสรรพสินค้า ILLUM (อิลลุ่ม) พร้อมด้วยนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ห้าง ILLUM สาขาโคเปนเฮเกน เดนมาร์ก ว่า ห้างอิลลุ่มถือว่าเป็นห้างที่ขายสินค้าพรีเมียมสำหรับเดนมาร์ก และเป็นห้างใหญ่ระดับต้นและสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าพรีเมียม ถ้าเราเอาสินค้ามาวาง สำนักงานทูตพาณิชย์ที่นี่จะต้องคัดสินค้าที่เป็นสินค้าเกรดพรีเมียมเข้ามาวาง ซึ่งขณะนี้พูดคุยแล้วว่าทางห้างอิลลุ่มยินดีเปิดโอกาสให้เรามาจัด In-Store Promotion ทำการส่งเสริมการขายสินค้าลักชัวรีแบรนด์สำหรับผู้ซื้อระดับสูงของเดนมาร์ก ถือเป็นความสำเร็จขั้นต้นของเราที่จะมาเปิดตลาดที่นี่สำหรับสินค้าไฮเอนด์ เริ่มวันที่ 1 ต.ค. 2565ทั้งนี้ ในส่วนของซูเปอร์มาร์เกต MENY ที่นี่เรียกว่า “เมนู” ซึ่งมีสาขาทั่วเดนมาร์ก 100 กว่าสาขา และมีสาขาทั่วโลกเกือบ 200 สาขา เป็นการร่วมทุนระหว่างนอร์เวย์กับเดนมาร์ก เป็นห้างซูเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่และมีชื่อเสียง มีสินค้าอาหารจากเอเชียหลายประเทศมารวมที่นี่ แต่สินค้าของไทยยังมีน้อย และของไทยส่วนใหญ่ที่ไปดูต้องผ่านเทรดเดอร์ในเนเธอร์แลนด์ ซึ่งต้องไปเปลี่ยนเป็นแบรนด์ของเขา แต่สินค้าเป็นสินค้าไทยและมาวางขายที่นี่“ได้มอบหมายให้ทูตพาณิชย์ดำเนินการต่อไป คือ จะต้องประสานงานให้ผู้ส่งออกของเราสามารถส่งสินค้าไทยไปยังเทรดเดอร์ที่เนเธอร์แลนด์หรือห้างโดยตรง เพื่อนำสินค้าไทยมาวางต่อไปโดยไม่ผ่านการเปลี่ยนยี่ห้อหรือเปลี่ยนสลาก แต่เป็นสินค้าไทยโดยตรง ซึ่งอาจทำให้ต้นทุนลดลง เพราะไม่ต้องผ่านคนกลางและสินค้าไทยก็ติดตลาดเพิ่มเติม เช่น อาหารสดปรุงรส อาหารสำเร็จรูป และผลไม้ ซึ่งส่วนใหญ่นิยม อาหารออร์แกนิก เชื่อว่าจะเปิดตลาดที่นี่ได้ โดยตั้งเป้าว่าจะสามารถนำสินค้ามาจำหน่ายได้ภายใน 3-6 เดือน จะพยายามดำเนินการให้ได้ไม่ว่าจะเป็นที่ห้างอิลลุ่ม หรือเมนู” นายจุรินทร์กล่าวรายงานข่าวจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแจ้งว่า ห้างสรรพสินค้าอิลลุ่ม (Illum) เป็นห้างสรรพสินค้าชั้นนำของเดนมาร์ก มีอายุกว่า 125 ปี มีผู้คนมาเยือนประมาณ 6.5 ล้านคนต่อปี รวมทั้งยังถูกเสนอชื่อให้เป็น “Retail Destination of the year” ในปี 2008 ในงาน World Retail congress ที่ประเทศสเปน และติดอันดับห้างสรรพสินค้าที่งดงามและน่าหลงใหลมากที่สุดในโลก (World’s Most Spectacular Department Store) ที่จัดอันดับโดย Travel+Leisure2016 นิตยสารท่องเที่ยวชื่อดังจากสหรัฐฯ และการเข้าหารือครั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายทางการค้าระหว่างสองประเทศ และเพื่อให้ผู้ประกอบการเดนมาร์กสนใจนำสินค้าไทยไปวางจำหน่ายเพิ่มขึ้น