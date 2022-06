“พาณิชย์”ชวนฟังเสวนา ชี้โอกาส แนะช่องทางการบุกเจาะตลาดเกาหลีใต้-อินเดีย

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้มอบหมายให้กรมฯ เร่งขยายโอกาสในการส่งออกให้กับผู้ประกอบการ ในการบุกเจาะตลาดเป้าหมายสำคัญ ล่าสุด กรมฯ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ได้กำหนดจัดเสวนา “NEA BizTalk Series 2 และ 3” ภายใต้โครงการ “เจาะลึกตลาดต่างประเทศในยุคการค้าใหม่” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดเกาหลีใต้ และอินเดีย โอกาสในการบุกเจาะตลาด และช่องทางในการบุกเจาะตลาด ให้กับผู้ส่งออก ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจในการส่งออกไปยัง 2 ตลาดข้างต้นสำหรับการจัดเสวนา NEA BizTalk Series 2 : “รู้ รับ ปรับตัว เข้าถึงตลาดเกาหลีในยุคการค้าใหม่” กำหนดจัดในวันที่ 14 มิ.ย.2565 เวลา 09.00–15.00 น. โดยจะมีกูรูจากภาครัฐและเอกชน มาร่วมให้ความรู้อย่างเจาะลึก ได้แก่ ประเด็น “โอกาสของสินค้าไทยในตลาดเกาหลี ยุคการค้าใหม่” โดยน.ส.ชนัญญา พรรณรักษา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี และ Mr.Sung Hoon Kang , Director–Office of Thai Trade Representative in Busan , “สิทธิประโยชน์ทางการค้าในกรอบความร่วมมือทางการค้า RCEP” โดยนายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และอดีต ผอ. สคต. เมืองมุมไบ และน.ส.ปิยชาติ สอทิพย์ ผู้อำนวยการกองสิทธิประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ และ “เทคนิคการนำเข้า–ส่งออกไปยังตลาดเกาหลี” โดย Mr. Stanley Park–Honorable Trade Advisory to Ministry of Commerce และ ฐาณิญา เจนธุระกิจ กรรมการบริหาร บริษัท ฑี ฐาณิญา จำกัดส่วนการเสวนา NEA BizTalk Series 3 : “เปิดโลกหลังโควิด พิชิตตลาดอินเดีย” กำหนดจัดวันที่ 15 มิ.ย.2565 เวลา 09.00–15.30 น. จะได้พบกับปาฐกถาพิเศษ “มองอินเดียใหม่…ที่คนไทยไม่คุ้นเคย” โดยนายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ เมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย, การเสวนา “โอกาสการค้าไทยในตลาดอินเดียหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19” โดยน.ส.สุพัตรา แสวงศรี กงสุล (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย , น.ส.สายทอง สร้อยเพชร อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย, น.ส.หทัยชนก สีวะรา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจนไน สาธารณรัฐอินเดีย และ “ทำธุรกิจอย่างไร ให้ชนะใจอินเดีย?” โดยบีไยกุมาร ปานเดย์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดต่างประเทศ Innovek Asia Co., Ltd., สีฟ้า เกตุไชโย เจ้าของร้านอาหาร SEEFAH และ สันติ จงคงคา รองประธาน ITD Cementation India Limitedโดยตลาดเกาหลีใต้ เป็นคู่ค้าสำคัญของไทยที่น่าจับตามอง จากยอดส่งออกที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในปี 2565 มีการคาดการณ์ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจเกาหลีใต้จะขยายตัวเพิ่มขึ้น จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก รวมถึงเศรษฐกิจในประเทศ จากการเปลี่ยนแปลงทั้งในบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะช่วงหลังวิกฤติโควิด–19ขณะที่ตลาดอินเดีย เป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับ 10 ของไทย และเป็นตลาดสำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียใต้ และอินเดียยังถูกมองว่าจะเป็นตลาดส่งออกใหม่ของไทยที่จะมาแทนจีน ด้วยจำนวนประชากรและขนาดของประเทศที่ใหญ่และมีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจในอนาคต ถือเป็นโอกาสและความท้าทายครั้งสำคัญของผู้ประกอบการส่งออกไทย ที่จะต้องตั้งรับ ปรับตัว หาโอกาสขยายตลาดด้วยกลยุทธ์ใหม่ ๆทั้งนี้ ผู้ประกอบการหรือผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนา NEA BizTalk Series 2 : “รู้ รับ ปรับตัว เข้าถึง ตลาดเกาหลีในยุคการค้าใหม่” ผ่านระบบ Zoom ได้ฟรี! ที่ https://shorturl.asia/3vp2r และ NEA BizTalk Series 3 : “เปิดโลกหลังโควิด พิชิตตลาดอินเดีย” ผ่านระบบ Zoom ได้ฟรี! ที่ https://shorturl.asia/N9mpn หรือรับชมสด! ผ่าน Facebook Live สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1169 กด 1 หรือสอบถามรายละเอียดข่าวเพิ่มเติมติดต่อ ปัทมา รุจินธรรม (หญิง) โทร. 081 343 4576